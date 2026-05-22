Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/5

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW

Kết quả kinh doanh sơ bộ 5 tháng đầu năm 2026: Sản lượng điện 10.5 tỷ kWh, +35% so với cùng kỳ, hoàn thành 49% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 24.000 tỷ đồng, tương đương 48% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.800 tỷ đồng (doanh nghiệp chưa nói rõ nhưng thông thường là lợi nhuận trước thuế).

Kế hoạch 2026: Sản lượng điện kế hoạch đạt 21,6 tỷ kWh, doanh thu công ty mẹ 41.700 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 49.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.328 tỷ đồng (lưu ý riêng Q1/2026 lợi nhuận trước thuế đã đạt khoảng 1.400 tỷ đồng). Theo đó, khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận năm là tương đối cao.

Sản lượng hợp đồng giao 6 tháng đầu năm ở mức cao, đạt khoảng 11 tỷ kWh. Theo thông lệ, sản lượng hợp đồng 6 tháng cuối năm thường thấp hơn 6 tháng đầu năm. Dự kiến ngày 22/6 sẽ công bố sản lượng hợp đồng và doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 56 đề xuất nâng tỷ lệ sản lượng hợp đồng từ 65% lên 75%. Doanh nghiệp chia sẻ nếu được thông qua, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ được áp dụng cơ chế sản lượng hợp đồng mới.

Tiếp tục làm việc về quyết toán Vũng Áng 1, trong đó bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá khoảng 1.600 tỷ đồng. Doanh nghiệp kỳ vọng có thể được EVN thanh toán trong Q2-Q3/2026.

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu POW với giá mục tiêu 17.100 đồng/cp. Theo BSC, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết 70, trong đó nêu rõ ưu tiên huy động các nhà máy nhiệt điện khí (gồm cả sử dụng LNG nhập khẩu và khí nội địa).

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã có đề xuất nâng tỷ lệ sản lượng hợp đồng tối thiể cho nhà máy điện khí LNG từ 65% lên 75%. Nhà máy NT1 và NT2 được đảm bảo nguồn cung khí trong năm 2026-2027 nhờ PVGAS đã khai thác thêm mỏ khí mới ở Sư Tử Trắng 2B.

Ngoài ra, theo NOAA, xác suất xảy ra hiện tượng Elnino dự báo tăng đáng kể từ tháng 6/2026 và kéo dài đến hết năm sau, nhóm nhiệt điện sẽ hưởng lợi đáng kể từ xu hướng thời tiết này. Do đó, BSC kỳ vọng sảng lượng đáng kể từ xu hướng thời tiết này hay sản lượng điện của POW trong năm 2026-2027 sẽ tăng 19% và 9%.

Khuyến nghị mua VGC với giá mục tiêu 66.800 đồng/cổ phiếu

Chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị mua cho Tổng Công ty Viglacera (VGC) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên 66.800 đồng/cp, tương ứng mức upside 52,3%. Định giá tăng nhờ đưa thêm các khu công nghiệp mới vào dự báo và tiến độ bàn giao đất khả quan trong 4 tháng đầu năm 2026.

Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của VGC sẽ tăng trưởng 20% so với năm trước, đạt 1.684 tỷ đồng. Mảng vật liệu xây dựng cũng ghi nhận dấu hiệu phục hồi rõ nét, đặc biệt là mảng kính xây dựng đã có lãi trở lại nhờ tác động tích cực từ thuế chống bán phá giá.

Theo Vietcap, VGC hiện sở hữu mức định giá tương đối hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 là 12,3 lần, tương ứng mức PEG là 0,6, dựa trên mức tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026–2030 là 20%.

Yếu tố hỗ trợ: Nhận được phê duyệt đầu tư cho các khu công nghiệp và khu đô thị mới (~1.000 ha). Tuy nhiên, diện tích bàn giao đất khu công nghiệp thấp hơn kỳ vọng.

