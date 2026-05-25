Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/5

Thứ Hai, 05:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/5.

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu TNG

Sau khi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF), Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đưa ra khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu TNG với mức giá mục tiêu trong vòng 12 tháng tới là 22.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 19% so với mức giá đóng cửa ngày 22/5.

Tập khách hàng lớn với lịch sử hợp tác lâu dài giúp duy trì doanh thu ổn định. TNG sở hữu nhiều khách hàng quốc tế lâu năm như Decathlon, TCP, Columbia, Sportmaster, Asmara, H&M…, trong đó Châu Mỹ và Châu Âu tiếp tục là thị trường chủ lực, đóng góp trên 80% doanh thu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của TNG đạt 373 triệu USD, tăng 5,58% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy năng lực duy trì đơn hàng tốt trong bối cảnh ngành nhiều biến động.

Chuyển đổi số & tự động hóa là động lực nâng cao hiệu suất dài hạn. TNG đã đạt chuyển đổi số mức độ 3, đồng thời đầu tư nhiều giải pháp công nghệ như: chuyền treo tự động, xe tự hành AGV... Năm 2025, công ty đầu tư 354 thiết bị tự động hóa mới với tổng giá trị hơn 75 tỷ đồng, trong đó, hơn 22% là máy lập trình.

Ngành dệt may tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển đơn hàng. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và bất ổn tại Bangladesh tiếp tục thúc đẩy các nhà mua hàng toàn cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đồng thời, các hiệp định thương mại như EVFTA, CPTPP và RCEP tạo thêm lợi thế cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng thị trường.

Doanh thu dự phóng năm 2026F đạt 9.444 tỷ đồng (+8,6% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 420 tỷ đồng (+6,9% so với cùng kỳ năm trước), EPS đạt 3.265 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E 6,8x.

Rủi ro: TNG đối mặt với rủi ro chính từ: đòn bẩy tài chính cao, rủi ro đầu tư ngoài ngành, rủi ro thuế quan và quy tắc xuất xứ, rủi ro biến động sức mua ở các thị trường xuất khẩu chính...

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GEG

Theo Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 767 tỷ đồng (-31% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 207 tỷ đồng (-45% so với cùng kỳ), chủ yếu do ảnh hưởng của khoản doanh thu hồi tố được ghi nhận trong quý 1/2025 tạo ra nền so sánh cao. Loại trừ khoản thu nhập bất thường này, doanh thu quý 1 tăng 18% so với cùng kỳ, và biên lợi nhuận gộp mở rộng lên 63% (so với quý 1/2025: 56%) trên cùng cơ sở điều chỉnh. Tổng sản lượng điện đạt 361 triệu kWh (+9% so với cùng kỳ), với mức tăng trưởng sản lượng ghi nhận ở cả ba loại năng lượng.

Tổng sản lượng điện dự phóng đạt 1.393 triệu kWh (+4% so với cùng kỳ), trong đó, điện mặt trời đóng góp 414 triệu kWh (+15% so với cùng kỳ), do kỳ vọng vào dự án Đức Huệ 2 đi vào vận hành trong nửa cuối năm 2026. Điện gió ước tính đạt 630 triệu kWh (+4% so với cùng kỳ) và thủy điện dự kiến giảm xuống 349 triệu kWh (-7% so với cùng kỳ) do chu kỳ thời tiết chuyển sang điều kiện El Niño. Trong bối cảnh không có khoản thu nhập đột biến nào được dự báo, tổng doanh thu và LNT ước đạt 3.126 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ) và 521 tỷ đồng (+40% so với cùng kỳ), sau khi loại bỏ các khoản doanh thu bất thường trong năm 2025.

Định giá và khuyến nghị: Lãi suất phi rủi ro của Việt Nam (lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm) được điều chỉnh tăng lên so với giả định cũ. Các dự án NMĐ được đưa vào vận hành năm 2026 sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Mirae Asset nâng khuyến nghị lên mua đối với cổ phiếu GEG và giá mục tiêu lên 18.500 đồng (so với mức 17.700 đồng trước đây). Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro pha loãng tiềm ẩn và mức độ đòn bẩy tài chính cao của doanh nghiệp.

Diệp Diệp/VOV.VN
