Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/5

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu PVD

Tại mức giá hiện tại, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD – sàn HOSE) hiện đang giao dịch với P/E dự phóng 2026–2027 lần lượt là 14,2x và 12,2x, trong khi P/B dự phóng tương ứng là 1,1x và 1,0x. Dựa trên phương pháp định giá DCF, Công ty Chứng khoán SSI đưa ra giá mục tiêu mới là 34.000 đồng/cổ phiếu (từ 27.400 đồng/cổ phiếu), phản ánh giả định chu kỳ ngành kéo dài hơn và chiến lược đẩy mạnh đầu tư của Ban lãnh đạo. SSI duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu PVD do tiềm năng tăng giá hạn chế, và khuyến nghị mua khi giá cổ phiếu có sự điều chỉnh.

Luận điểm đầu tư: Triển vọng ngành thuận lợi, với chu kỳ tăng trưởng dự kiến kéo dài hơn nhờ nhu cầu phát triển thượng nguồn ổn định trong bối cảnh bất định nguồn cung gia tăng tại Trung Đông. Tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2026, đạt +38% svck nhờ đóng góp từ 2 giàn khoan tự nâng mới, giá thuê ngày và tỷ lệ sử dụng ổn định, đóng góp nguyên năm của PVD VI và PVD I đã khấu hao hết. Ban lãnh đạo đẩy mạnh chiến lược đầu tư giàn khoan, với kế hoạch đầu tư thêm 3 giàn khoan trong 5 năm tới.

Cập nhật KQKD Quý 1/2026: Doanh thu hợp nhất Quý 1/2026 của PVD đạt 3.401 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ so với 1.503 tỷ đồng trong Quý 1/2025. Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng dịch vụ giếng khoan, đóng góp 2.162 tỷ đồng (chiếm 63,6% tổng doanh thu), tăng 147% so với cùng kỳ từ mức 877 tỷ đồng, nhờ PVD VI duy trì hoạt động toàn tải và đóng góp từ PVD VIII.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 396 tỷ đồng (+102% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 306 tỷ đồng (+100% so với cùng kỳ).

So với kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ thông qua (doanh thu 8.100 tỷ đồng/LNTT 750 tỷ đồng), PVD đã hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận trong Quý 1/2026.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MSN

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) giữ nguyên khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Masan (MSN) với giá mục tiêu là 91.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 20%.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2026 dự phóng đạt 5.793 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh Quý 1/2026 ghi nhận sự bùng nổ từ mảng Masan High-Tech Materials và sự cải thiện mạnh mẽ của WinCommerce với 100% cửa hàng mở mới đạt điểm hòa vốn EBITDA. Masan Consumer dự kiến quay lại quỹ đạo tăng trưởng nhờ hệ thống Retail Supreme hoạt động ổn định và chiến lược cao cấp hóa sản phẩm.

ABS dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông Công ty mẹ 2026F của MSN dự kiến đạt lần lượt 107.500 tỷ đồng (+31,7% so với cùng kỳ) và 5.793 tỷ đồng (+41% so với cùng kỳ). EPS & BVPS 2026F dự kiến đạt 3.810 đồng/cổ phiếu & 26.705 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E và P/B lần lượt đạt 20,3x và 2,9x tại mức giá hiện tại. ROE dự kiến đạt 15,3%.

ABS định giá MSN dựa trên phương pháp SOTP với chiết khấu đa ngành 40% do lợi nhuận nội bộ chiếm tỷ trọng tương đối lớn, theo đó mức giá hợp lý với cổ phiếu này là 91.200 đồng/cổ phiếu. ABS giữ nguyên khuyến nghị mua với MSN với tiềm năng tăng giá 20% từ giá hiện tại.