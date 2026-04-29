Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/4

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu CTR

Công ty Chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (CTR - sàn HOSE), với giá mục tiêu 12 tháng là 96.000 đồng/cổ phiếu (từ 102.000 đồng), tương đương tiềm năng tăng giá là 10%. Việc điều chỉnh giảm giá mục tiêu phản ánh quan điểm thận trọng của SSI trong bối cảnh lãi suất cao hiện nay.

Luận điểm đầu tư: Thế mạnh về phát triển hạ tầng. Với vị thế dẫn đầu trên thị trường TowerCo, giải pháp năng lượng mặt trời và là nhà thầu xây dựng viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, CTR được hưởng lợi từ triển vọng phát triển hạ tầng viễn thông và điện lực quốc gia. Ngoài ra, công ty đặt mục tiêu tăng cường đẩy mạnh mảng xây dựng dân dụng, phát triển nhà máy năng lượng tái tạo và mở rộng thị trường nước ngoài, nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Sự đa dạng trong tăng trưởng: Triển vọng năm 2026 sẽ không còn phụ thuộc phần lớn vào mảng hạ tầng cho thuê (như giai đoạn 2024–2025), mà được hỗ trợ bởi sự đóng góp từ các mảng khác, nhờ tập trung nâng cao hiệu suất trạm thu phát sóng (BTS); tiếp tục mở rộng mảng xây dựng B2B (Business-to-business), B2C (Business-to-customer) và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và phát triển thị trường quốc tế (“Go Global”).

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DHC

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu của CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC). Giá mục tiêu được xác định ở mức 45.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/E mục tiêu 10 lần áp dụng cho lợi nhuận dự báo năm 2026. BVSC đánh giá đây là thời điểm thuận lợi để DHC đẩy nhanh tiến độ dự án Giao Long 3, từ đó mở ra giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ mới kể từ năm 2027 trở đi.

BVSC dự báo lợi nhuận năm 2026 của DHC sẽ vượt kế hoạch đề ra, với doanh thu thuần đạt 4.037 tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 495 tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ năm trước). Các giả định chính bao gồm: Giá bán giấy bình quân tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tình hình cung-cầu nội địa duy trì ở mức lành mạnh và không có dự án công suất lớn mới đi vào hoạt động trong năm.

Giá OCC đầu vào bình quân được giả định tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Thực tế, giá OCC những tháng gần đây mới chỉ phục hồi từ mức nền thấp và vẫn thấp hơn đáng kể so với bình quân năm 2025. Ngoài ra, DHC đã chuẩn bị đủ nguồn OCC cho đến hết tháng 7/2026 (1 tháng tồn kho tại nhà máy và 2 tháng đang trên đường vận chuyển).

Dự án Giao Long 3 dự kiến đi vào hoạt động từ 2H2027, sớm hơn kế hoạch ban đầu 6 tháng. Dự án có công suất thiết kế 390.000 tấn/năm với tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng (đã ký hợp đồng trên 71% giá trị dự toán). Suất đầu tư này cho thấy mức độ cạnh tranh cao so với các dự án cùng giai đoạn, chẳng hạn như nhà máy GĐT tại Nam Định với tổng đầu tư 3.650 tỷ đồng cho công suất 300.000 tấn/năm. Với cơ cấu sản phẩm 70% giấy Kraftliner và 30% giấy Testliner, BVSC ước tính nếu nhà máy vận hành ở mức 80% công suất trong năm đầu tiên, lợi nhuận của DHC có thể tăng gấp đôi so với mức năm 2025 trong điều kiện thị trường hiện tại.

