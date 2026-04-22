Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/4

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVT

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) với giá mục tiêu 26.000 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng lợi nhuận 20,4%. Lợi nhuận sau thuế 2026 dự phóng đạt 1.610 tỷ đồng, tăng trưởng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Luận điểm đầu tư: Mở rộng đội tàu – động lực tăng trưởng trung hạn: Trong năm 2025, PVT đã đầu tư và tiếp nhận thêm 7 tàu thuộc nhiều phân khúc, nâng tổng số đội tàu lên 65 chiếc với tổng tải trọng vượt 2 triệu DWT. Việc gia tăng quy mô này dự kiến sẽ đóng góp rõ rệt hơn vào doanh thu từ năm 2026, do phần lớn tàu mới (4 chiếc) chỉ được bàn giao vào quý IV/2025.

Thị trường nội địa đóng vai trò bệ đỡ: PVT hiện nắm giữ 100% thị phần vận tải dầu thô và LPG nội địa, tạo nền tảng doanh thu ổn định. Lợi thế này giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động từ sự gián đoạn của các hợp đồng quốc tế trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Giá cước vận tải dầu và LNG ghi nhận xu hướng duy trì ở mức cao trong giai đoạn cuối tháng 2 đến giữa tháng 4/2026, phản ánh tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đối với dòng chảy thương mại năng lượng. Bối cảnh này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho doanh thu vận tải và biên lợi nhuận của PVT, nhờ danh mục đội tàu tập trung vào các phân khúc dầu thô, dầu sản phẩm/hóa chất và LPG.

Mirae Asset dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PVT lần lượt đạt 16.909 tỷ đồng (+5,6% so với cùng kỳ năm trước) và 1.610 tỷ đồng (+21,1% so với cùng kỳ năm trước), dựa trên các giả định chính: Biên lợi nhuận gộp phục hồi từ 14,7% lên 16,2%; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 32% và 29%, đạt 18,3 tỷ đồng và 683,2 tỷ đồng; Thu nhập khác giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận khoảng 119 tỷ đồng.

EPS dự phóng đạt 2.604 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức P/E forward 8,4x, thấp hơn mức trung bình 5 năm của doanh nghiệp.

Mirae Asset duy trì quan điểm tích cực đối với PVT, dựa trên: Động lực tăng trưởng doanh thu đến từ đội tàu mở rộng trong năm 2025 bắt đầu ghi nhận đầy đủ; Mặt bằng giá cước vận tải duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu ổn định và tác động từ các yếu tố địa chính trị.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – sàn HOSE) với giá mục tiêu trung hạn 113.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside 29,4%.

Đánh giá dựa trên kết quả kinh doanh quý 1/2026 vượt trội với doanh thu đạt trên 46.250 tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) 2.668 tỷ đồng (+72% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 29% kế hoạch lợi nhuận năm. Chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận sự tích cực khi tiến quân ra Bắc và tối ưu hóa logistics. Chuỗi Điện Máy Xanh sẵn sàng cho kế hoạch IPO trong khi mảng dịch vụ lắp đặt/sửa chữa bắt đầu đóng góp lợi nhuận rõ nét hơn.

Triển vọng: tháng tới dự báo tiếp tục tăng nhờ mùa vụ (World Cup, máy lạnh) và sự tích cực từ BHX (đặc biệt tại các cửa hàng mở mới).

