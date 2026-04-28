Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/4

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HPG

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và nâng giá mục tiêu thêm gần 3% lên 36.600 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn của VCSC được thúc đẩy bởi mức tăng lần lượt 1%/3%/4%/5%/6% trong dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) các năm 2026/27/28/29/30F, chủ yếu phản ánh LNST sau lợi ích CĐTS mảng thép cao hơn 0%/2%/3%/4%/5%. Điều này bao gồm: việc Trung Quốc tái áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu thép từ tháng 1/2026 sau 17 năm ngưng sử dụng, mà VCSC xem là một sự thay đổi về mặt chính sách đáng kể nhằm hạn chế xuất khẩu và giảm thiểu các xung đột thương mại, và mức thuế mới của Việt Nam áp dụng cho thép HRC khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực từ giữa tháng 4/2026.

VCSC phản ánh các yếu tố này chủ yếu thông qua giả định về giá bán trung bình và biên lợi nhuận mảng thép cao hơn. Những điểm tích cực này được bù đắp một phần bởi mức tăng khoảng 4.000 tỷ đồng trong dự báo tổng chi phí lãi vay ròng giai đoạn 2026–2030 (tương đương khoảng 2% tổng lợi nhuận từ HĐKD giai đoạn 2026–30), do lãi suất thị trường gần đây tăng mạnh hơn dự kiến.

VCSC điều chỉnh tăng nhẹ 1% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2026, chủ yếu nhờ lợi nhuận mảng bất động sản cao hơn do KQKD khả quan năm 2025. VCSC giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS mảng thép do các yếu tố tích cực nêu trên được bù đắp bởi chi phí lãi vay ròng cao hơn, trong khi dự phóng lợi nhuận mảng nông nghiệp hầu như không thay đổi.

Tại mức giá thị trường, HPG đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 là 10,2 lần, mức hấp dẫn so với P/E trung bình 10 năm của HPG là 10,4 lần, cùng với tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 khả quan, dự phóng ở mức 42% so với cùng kỳ năm trước và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép (CAGR) giai đoạn 2025- 28 đạt 28%.

Yếu tố hỗ trợ: Giá thép tăng mạnh và bền vững hơn dự kiến.

Rủi ro: Sự gián đoạn nguồn cung dầu do xung đột tại Việt Nam có thể làm suy yếu hoạt động xây dựng, từ đó làm giảm nhu cầu thép và sản lượng tiêu thụ trong nước.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVD

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng công ty CP Khoan & DV khoan Dầu khí (PVD – sàn HOSE) với giá mục tiêu 2026F là 39.450 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside +25% so với giá đóng cửa ngày 23/4. Giá mục tiêu dựa trên kết hợp 2 phương pháp EV/EBITDA và DCF với tỷ trọng 50%/50%.

Dự báo doanh thu thuần (DTT) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) năm 2026 ước đạt 13.779 tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ năm trước) và 1.154 tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ năm trước, +28% so với cùng kỳ năm trước nếu loại bỏ thu nhập bất thường năm 2025) tương ứng EPS = 1.973 đồng/cổ phiếu, P/E fw 2026F = 16.9x và EV/EBITDA 2026F = 7.8x. Triển vọng này được củng cố bởi các giả định: Giá thuê ngày cải thiện +6% YoY cùng đóng góp mới từ các giàn PVD VIII & IX và Mảng Kỹ thuật giếng khoan duy trì đà tăng trưởng +15% so với cùng kỳ năm trước từ nền cao của năm 2025.

Cập nhật doanh nghiệp: Ước tính KQKD Quý 1/2026: DTT đạt 3.500 tỷ đồng (gấp đôi so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 400 tỷ đồng (+100% so với cùng kỳ năm trước). KQKD 2025: DTT đạt 10.897 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước), LNST-CĐTS đạt 1.039 tỷ đồng (+49% so với cùng kỳ năm trước), vượt 24% dự phóng BSC.

Cập nhật ĐHCĐ 2026: phương án tăng vốn 66,9% lên 9.282 tỷ đồng nhằm nới dư địa vay và năng lực đấu thầu; đồng thời ngưng cổ tức tiền mặt để dồn lực cho đầu tư giàn khoan. Kế hoạch LNST 2026 thận trọng 800 tỷ đồng (-22,8% so với cùng kỳ).