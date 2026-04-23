Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/4

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FPT

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần FPT (FPT) với giá mục tiêu 92.000 đồng/cổ phiếu, lợi nhuận kỳ vọng 22,5%.

FPT là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 38 năm phát triển, có mặt tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiên phong trong chuyển đổi số, tư vấn, cung cấp và triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ và viễn thông.

Năm 2025, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 70.113 tỷ đồng và 9.376 tỷ đồng, tăng 11,6% và 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm từ mức 37,7% năm 2024 xuống 36,9%. Doanh thu tài chính tăng 54% so với cùng kỳ năm trước, nhờ lãi tiền gửi, cho vay tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng 65%. Chi phí tài chính giảm 7,7%, do dự phòng các khoản đầu tư và tổn thất tài chính giảm 47,9% so với cùng kỳ năm trước.

Khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong doanh thu, ghi nhận 44.475 tỷ đồng (+13,7% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 35.382 tỷ đồng (+14,3% so với cùng kỳ năm trước) chiếm gần 80% doanh thu khối công nghệ, dịch vụ CNTT trong nước đạt 9.093 tỷ đồng (+11,5% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu ký mới dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 40.463 tỷ đồng (+23,2% so với cùng kỳ năm trước), thắng thầu 26 dự án với quy mô trên 10 tỷ USD, tăng gấp đôi cùng kỳ. Doanh thu ký mới trong nước vượt 10.000 tỷ đồng. Điều này tạo tiền đề dư địa phát triển cho năm 2026 trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu.

Khối viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 18.702 tỷ đồng (+10,6% so với cùng kỳ năm trước). FPT Telecom được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ mảng Broadband bứt phá với lợi thế tiên phong XGS-PON kết hợp Wi-Fi 7, qua đó thúc đẩy nhu cầu nâng cấp gói dịch vụ và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường băng thông rộng.

Khối giáo dục, đầu tư ghi nhận 6.132 tỷ đồng doanh thu (+0,05% so với cùng kỳ năm trước). Được kỳ vọng trở thành nền tảng chiến lược cho FPT trong đào tạo đội ngũ công nghệ, AI đáp ứng nhu cầu nhân lực số của doanh nghiệp và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Năm 2026, Mirae Asset dự phóng doanh thu và lãi ròng đạt 56.114 tỷ đồng và 11.029 tỷ đồng, giảm 20% và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước: Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 37% lên 38% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu khối công nghệ đạt 49.863 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, khối giáo dục đạt 6.251 tỷ đồng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, FPT thay đổi cách hạch toán FPT Telecom từ công ty con sang công ty liên kết nên Mirae Asset loại trừ phần doanh thu từ mảng viễn thông và sẽ ghi nhận vào lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết (LDLK) theo tỷ lệ sở hữu 45%.

EPS forward 2026 ước đạt 6.476 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E forward ở mức 11,6 lần. Mirae Asset đánh giá tích cực dành cho FPT nhờ: Vị thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ; Sở hữu cấu trúc tài chính lành mạnh với lượng dự trữ tiền, tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 40.153 tỷ chiếm hơn 45% tổng tài sản; Đẩy mạnh hạ tầng dữ liệu và AI qua các dự án tại TP.HCM, mở rộng năng lực AI Factory với NVIDIA HGX B300, đưa sản phẩm AI lên Azure Marketplace để tiếp cận khách hàng toàn cầu, phát triển công nghệ ô tô dựa trên AI và bán dẫn qua hợp tác với Qualcomm.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) khuyến nghị mua (thay đổi từ khả quan) cho cổ phiếu của Công ty Đầu tư Thế giới di động (MWG) với giá mục tiêu 101.400 đồng/cổ phiếu, upside 18,5%. Lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông công ty mẹ 2026 dự phóng đạt 9.154 tỷ đồng (+30,1% so với cùng kỳ). EPS và BVPS 2026F dự kiến đạt 6.203 đồng/cổ phiếu và 26.790 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E và P/B ở mức 13,7x và 3,2x tại mức giá hiện tại. ROE 2026F dự kiến đạt 25,4%.

Động lực đến từ tiêu dùng phục hồi nhờ chính sách giảm thuế VAT 2% và Luật Thuế thu nhập cá nhân mới giúp tăng thu nhập khả dụng. Chuỗi Bách hóa xanh kỳ vọng tăng trưởng 20% và mở rộng thành công tại miền Bắc. Kế hoạch IPO Điện máy xanh trong năm 2026 là yếu tố quan trọng giúp thị trường định giá lại tài sản.

KQKD quý 1/2026: Doanh thu đạt khoảng 25% kế hoạch 2026 (tức khoảng 46.000 – 47.000 tỷ đồng), tương đương mức tăng trưởng 27% - 30% so với cùng kỳ; lợi nhuận khoảng 29% - 30% so với mục tiêu lợi nhuận 2026 (tức khoảng 2.668 tỷ đồng – 2.760 tỷ đồng), tương đương tăng trưởng 72% - 78% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tăng trưởng doanh thu Điện máy xanh và Bách hóa xanh đều đạt kết quả tốt vào tháng 4/2026.

Kế hoạch năm 2026: MWG đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng doanh thu thuần hợp nhất theo kế hoạch đạt 185.000 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ); LNST đạt 9.200 tỷ đồng (+30% so với cùng kỳ). Kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định GDP Việt Nam tăng trưởng 7,5%, đã tính đến những ảnh hưởng của thuế quan Mỹ nhưng chưa tính đến những ảnh hưởng của chiến sự tại Trung Đông.

Cơ hội tăng giá: Doanh thu và lợi nhuận các chuỗi tăng mạnh hơn dự kiến; IPO DMX thành công với mức giá cao, gián tiếp nâng cao giá trị cho MWG.

Rủi ro giảm giá: Nhu cầu tiêu dùng không cao như dự kiến.

