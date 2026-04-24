Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/4

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu GAS

Quý 1/2026, Công ty Chứng khoán MB (MBS) ước tính lợi nhuận ròng của Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS - sàn HSX) là 3.307 tỷ đồng (+19,9% so với cùng kỳ). Mức tăng trưởng được đánh giá đến từ việc giá bán khí tăng mạnh trong quý đầu năm do cuộc xung đột vũ trang tại Trung Đông.

MBS dự phóng lợi nhuận giai đoạn 2026-2027 đạt 13,227 và 14,896 tỷ đồng (+15,9%/+12,6% so với cùng kỳ) với bệ phóng tăng trưởng nhờ mảng kinh doanh LNG mở rộng tích cực.

MBS đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu GAS với mức giá mục tiêu 83.800 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ 1,3% so với báo cáo trước dựa trên: Chuyển định giá từ giữa năm 2025 sang 2026; Điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận 2026 6,1% do thu hẹp biên lợi nhuận (LN) gộp 5.1 đpt.

Khuyến nghị Trung Lập được đưa ra với bối cảnh giá cổ phiếu đã tăng đáng kể so với báo cáo tháng 08/2025 của MBS, đồng thời P/E cũng đang tiệm cận mức lịch sử trong khi lợi nhuận từ LNG sẽ chưa thể phản ánh mạnh mẽ trong thời gian ngắn.

MBS đánh giá giai đoạn này thích hợp để quan sát chờ cổ phiếu có định giá hấp dẫn hơn và các dự án LNG trong nước dần được triển khai.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TNG

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do cho công ty (FCFF) để xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG), với tỷ suất lợi nhuận yêu cầu là 13% và giả định tăng trưởng dài hạn 0% sau năm 2036. Do đó, Mirae Asset duy trì mục tiêu ở mức 26.500 đồng, nhưng nâng khuyến nghị lên mua (từ nắm giữ) khi giá cổ phiếu đã giảm 18,1% từ lần cập nhật gần nhất (VN-Index: +9,1%), lợi nhuận kỳ vọng 20%.

Với mức thuế toàn cầu mới của Mỹ, Mirae Asset kỳ vọng khách hàng sẽ khai thác khoảng thời gian 150 ngày và tích trữ hàng tồn kho để giảm rủi ro, tương tự như giai đoạn giữa năm 2025, điều này sẽ thúc đẩy hiệu suất của TNG trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, do chiến tranh Mỹ-Iran, Mirae Asset cho rằng, các chi phí chính sẽ tăng đáng kể và nhu cầu hàng may mặc tại các thị trường trọng điểm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn, một cú sốc năng lượng có khả năng làm ngừng sản xuất. Do đó, Mirae Asset dự phóng quy mô lao động trung bình của TNG chỉ tăng nhẹ, tăng 5,9% CK lên 20.000, với năng suất lao động khoảng 465 triệu đồng/người (+0,8% CK).

Doanh thu của TNG dự kiến ở mức 9.300 tỷ đồng (+6,9% CK) với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 15.4%. Các khoản chi phí chính khác, đặc biệt là chi phí tài chính và quản lý, bán hàng, sẽ tăng do lạm phát. Mirae Asset dự báo lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026 lần lượt là 601.1 tỷ đồng (+26,5% CK) và 492,9 tỷ đồng (+25,4% CK).

Kết quả Quý 1/2026 của TNG khả quan với LNST đạt 60,3 tỷ đồng (+39,3% so với cùng kỳ bất chấp áp lực chi phí tài chính và vận chuyển tăng cao.

Triển vọng ngắn hạn được thúc đẩy bởi nhu cầu tích trữ hàng tồn kho của khách hàng Mỹ nhằm giảm rủi ro từ các chính sách thuế mới. Tuy nhiên, doanh nghiệp đối mặt rủi ro từ biến động giá dầu ảnh hưởng chi phí đầu vào và mức đòn bẩy tài chính cao để tài trợ đầu tư.