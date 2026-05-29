Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/5

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTD

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu của CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – sàn – HSX) với mức giá mục tiêu cuối năm 2026 là 96.500 đồng/cổ phiếu, mang lại tiềm năng tăng giá 30%.

Dự báo trong năm tài chính 2026, Coteccons sẽ đạt lợi nhuận sau thuế 704 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng ấn tượng 54% so với năm trước. Động lực chính đến từ quy mô Backlog duy trì ở mức cao kỷ lục đạt 65.500 tỷ đồng tính đến cuối quý 3 năm tài chính 2026.

Biên lợi nhuận gộp cũng ghi nhận sự cải thiện tích cực lên mức 4,5% nhờ các hợp đồng mới có giá ký kết tốt hơn. Các rủi ro pháp lý liên quan đến tranh chấp với Ricons đã được trích lập dự phòng 100%, đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng lợi nhuận tương lai.

BSC vẫn duy trì các Quan điểm đầu tư như cũ: Ngành xây dựng đang phục hồi, và CTD là chủ đầu tư niêm yết trên sàn lớn nhất, sẽ hưởng lợi từ xu hướng ngành phục hồi này. So với Báo cáo trước đó, BSC gần như giữ nguyên giá mục tiêu. Mức Upside 28% phản ánh việc cổ phiếu CTD bị chiết khấu mạnh bởi các thông tin tiêu cực trong thời gian qua. BSC lưu ý rủi ro nợ xấu khi ngành xây dựng đi xuống.

Giá hợp lý của cổ phiếu TCB là 44.240 đồng/cổ phiếu

Theo Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), kết quả kinh doanh quý I/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB – sàn HOSE) tăng trưởng từ thu nhập ngoài lãi, hoàn thành 25% kế hoạch năm. Mặc dù tăng trưởng tín dụng diễn biến khá chậm do yếu tố mùa vụ, chỉ đạt 785.600 tỷ đồng (tăng 3,76% so với đầu năm) nhưng vẫn tăng trưởng 20% so với cùng kỳ giúp Techcombank (TCB) vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế ấn tượng đạt 8.870 = tỷ đồng (tăng trưởng 22,6%), hoàn thành xấp xỉ 25% mục tiêu cả năm.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần đạt 9.520 tỷ đồng (tăng 14,6% so với cùng kỳ; giảm 11,73% so với quý trước) do áp lực chi phí vốn khiến NIM giảm nhẹ xuống 3,75%. Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ đã đóng vai trò "bệ đỡ" vững chắc cho nguồn thu với mức lãi thuần đạt 3.150 tỷ đồng (tăng 72,2% so với cùng kỳ), động lực chính đến từ mảng thanh toán và tài trợ thương mại.

Hiệu quả vận hành được tối ưu hóa khi chi phí hoạt động (tăng 17,8% so với cùng kỳ) tăng trưởng tương đương tổng thu nhập hoạt động (TOI), giúp tỷ lệ CIR duy trì ở trạng thái tối ưu, CIR đạt 28,3% ổn định so với cùng kỳ.

Lợi thế chi phí vốn từ bộ đệm CASA vượt trội trong bối cảnh thanh khoản hệ thống thắt chặt. Giai đoạn đầu năm 2026 chứng kiến hoạt động huy động vốn toàn ngành gặp nhiều thách thức, giá trị huy động từ khách hàng của TCB điều chỉnh giảm nhẹ xuống 599.800 tỷ đồng (giảm 3,1%).

Dù vậy, TCB vẫn giảm thiểu được áp lực lên chi phí vốn nhờ duy trì vị thế top đầu về tỷ lệ CASA toàn ngành, đạt mức 32,6% trong quý I/2026. Mặc dù tỷ lệ này có xu hướng giảm nhẹ theo xu thế chung, nhưng lượng tiền gửi không kỳ hạn dồi dào vẫn là vũ khí chiến lược giúp TCB tối ưu hóa chi phí vốn (CoF) trong bối cảnh lãi suất huy động có xu hướng nhích tăng nhưng lãi suất cho vay khó điều chỉnh tương ứng.

Giá hợp lý của cổ phiếu TCB là 44.240 đồng/cổ phiếu

Đa dạng hóa danh mục tín dụng, chủ động giảm rủi ro tập trung vào Bất động sản. TCB đang hiện thực hóa chiến lược dịch chuyển cơ cấu tài sản trong vòng 3-5 năm tới, hướng tới mục tiêu hạ tỷ trọng tín dụng BĐS xuống còn 20-25% tổng danh mục để mở rộng sang các mảng cho vay tín chấp và tài trợ cơ sở hạ tầng.

Tính đến cuối quý I/2026, xu hướng dịch chuyển lộ diện rõ nét: Dư nợ tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp BĐS: Thu hẹp xuống còn khoảng 29% tổng dư nợ, đạt 247.300 tỷ đồng (giảm 2,5%). Dư nợ cho vay mua nhà (khách hàng cá nhân): Duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ đạt 276.500 tỷ đồng (tăng 30,2% so với cùng kỳ), chiếm 32,42% tổng dư nợ. Sự đảo chiều tỷ trọng này cho thấy TCB đã tiết giảm rủi ro tập trung vào các dự án của doanh nghiệp BĐS, đồng thời phân tán rủi ro sang phân khúc bán lẻ có biên lợi nhuận tốt và độ an toàn cao hơn.

CSI dự phóng Tài sản sinh lời của TCB trong năm 2026 sẽ đạt mức tăng trưởng khả quan khoảng 17% so với cùng kỳ. Do bối cảnh vĩ mô ngành còn nhiều thách thức, giả định biên NIM cả năm của TCB sẽ tiếp tục giảm nhẹ về mức 3.4%. Tuy nhiên, nhờ bộ đệm phòng thủ vững chắc với tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLRC) duy trì ở mức cao 129%, TCB sẽ giảm bớt được áp lực trích lập chi phí dự phòng trong các quý tới, tạo dư địa thúc đẩy lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 dự kiến đạt 36.900 tỷ đồng (tăng trưởng 13,4%).

Mặc dù tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại và không còn quá bùng nổ như giai đoạn trước, TCB hiện đang được giao dịch ở vùng định giá rất hấp dẫn sau các nhịp điều chỉnh của thị trường. Cổ phiếu TCB hiện có mức P/B forward 2026 chỉ ở mức 1,1 lần. Áp dụng phương pháp định giá P/B, với mức P/B mục tiêu bình quân thận trọng là 1,5 lần, CSI xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu TCB là 44.240 đồng/cổ phiếu.

