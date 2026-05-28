Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/5

Thứ Năm, 05:00, 28/05/2026
VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 28/5.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGW

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Quý 1/2026, lợi nhuận (LN) ròng của CTCP Thế Giới Số (DGW – sàn HOSE) tăng mạnh 89% so với cùng kỳ với điểm nhấn từ ngành hàng kinh doanh máy tính xách tay và thiết bị văn phòng, hoàn tất 33% kế hoạch của DN.

Giai đoạn 2026-2027, MBS kì vọng LN ròng của DGW tăng trưởng kép 26% với động lực chính từ ngành hàng chủ lực (thiết bị văn phòng, máy tính xách tay) cùng sự bổ trợ đắc lực từ ngành hàng điện gia dụng và hàng tiêu dùng.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGW với mức giá mục tiêu 57.300 đồng/cổ phiếu (+1,4% so với dự báo cũ) chủ yếu do MBS tăng EPS 2026 lên 4% so với dự báo cũ. Giá mục tiêu được xác định nhờ sử dụng kết hợp 2 phương pháp định giá DCF (FCFF 10 năm, WACC 10.6%, CoE 14.5%, tăng trưởng dài hạn 3%) và P/E (với P/E mục tiêu 16x).

Trong bối cảnh cầu điện tử tiêu dùng khả quan nhờ nhu cầu thay thế các sản phẩm tăng hiệu năng công việc, phù hợp AI sẽ giúp cho LN ròng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới, hiện tại, giá cổ phiếu đang giao dịch với P/E TTM 14x, thấp hơn P/E trung bình 3 năm là 20x, MBS nhận thấy đây là thời điểm đầu tư hấp dẫn cho cổ phiếu DGW.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VHC

Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC – sàn HOSE) với mức giá mục tiêu là 83.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng Upside đạt 40,68%. Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Vĩnh Hoàn được dự phóng đạt 1.630 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm trước đó.

Doanh nghiệp ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ tại thị trường Mỹ trong quý 1/2026 với doanh thu đạt 957 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Nhờ mô hình chuỗi giá trị khép kín, công ty kiểm soát tốt giá thành và duy trì biên lợi nhuận ổn định trong bối cảnh giá cá giống và thức ăn chăn nuôi tăng. Lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ tiếp tục được củng cố khi VHC được hưởng mức thuế chống bán phá giá 0 USD/kg.

Rủi ro: Chiến tranh thương mại: Môi trường kinh doanh bất ổn xoay quanh những quyết định đột ngột của Tổng thống Mỹ.

Lợi nhuận 2026 của VHC dự phóng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ đạt 1.630 tỷ đồng, tương ứng với PB fw 1.07 lần là mức giá hấp dẫn đối với VHC. Với mức PB bình quân là 1.5 lần, VHC có mức giá hợp lý đạt 83.000 đồng/cổ phiếu.

► Nhận định chứng khoán 28/5:

Diệp Diệp/VOV.VN
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/5
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/5
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/5
