Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/3

Thứ Ba, 05:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 31/3.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVT

Công ty Chứng khoán SSI nâng khuyến nghị đối với Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT - sàn HOSE) lên khả quan với giá mục tiêu 26.200 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 17,5%), phản ánh triển vọng lợi nhuận trong trung hạn tích cực, tiến độ mở rộng đội tàu ổn định, và thị trường tàu chở dầu thuận lợi, được hỗ trợ bởi mức giá thuê tàu định hạn/giao ngay duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.

SSI dự báo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (NPATMI) năm 2026 đạt 1.278 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ), được thúc đẩy bởi: giá thuê tàu tăng cao, đòn bẩy hoạt động từ chiến lược mở rộng đội tàu và độ tuổi tàu trẻ, và tình trạng khan hiếm kéo dài của công suất tàu chở dầu trên toàn cầu. Ở mức giá 21.700 đồng/cổ phiếu, PVT hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026 là 8,48x, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 9,0x, và P/B dự phóng 2026 là 1,01x, thấp hơn mức trung bình 1,25x.

Luận điểm đầu tư: Chiến lược mở rộng đội tàu góp phần thúc đẩy doanh thu và biên lợi nhuận: Quy mô đội tàu của PVT tăng lên 65 tàu (2,03 triệu DWT) trong năm 2025, với 6 tàu mới dự kiến bổ sung trong năm 2026. Tỷ lệ khai thác cao hơn cùng mức giá thuê định hạn thuận lợi giúp tạo thêm doanh thu trong khi tác động từ chi phí cố định không đáng kể.

Căng thẳng địa chính trị làm thu hẹp nguồn cung tàu chở dầu, giúp giá thuê duy trì ở mức cao: Gián đoạn tại eo biển Hormuz, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng cao và tâm lý thận trọng của các chủ tàu đã làm giảm nguồn cung đội tàu hoạt động, đẩy mặt bằng giá thuê lên mức cao.

Lợi thế cạnh tranh từ đội tàu trẻ và hiện đại: Các tàu đóng mới và tàu mua lại giúp PVT hưởng lợi từ chu kỳ thay mới tàu chở dầu, với độ tuổi tàu trẻ (trung bình 5–10 năm, thấp hơn đáng kể so với đội tàu toàn cầu là 15 năm tuổi), và sản lượng thương mại phục hồi.

Chiến lược tái đầu tư hợp lý góp phần tạo nền tảng tăng trưởng trong dài hạn: PVT cân đối hài hòa giữa tăng trưởng đội tàu và kỷ luật tài chính, qua đó ổn định tăng trưởng lợi nhuận và linh hoạt trong vận hành.

Điểm nhấn kết quả kinh doanh (KQKD): PVT ghi nhận KQKD Quý 4/2025 tích cực với doanh thu đạt 4.480 tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ, +1,4% so với quý trước) và NPATMI đạt 266 tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ, +1,1% so với quý trước). Doanh thu mảng vận tải cốt lõi đạt 2.775 tỷ đồng (+19,5% so với cùng kỳ), trong khi biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 22,1% (+0,9 điểm % so với cùng kỳ, +1,0 điểm % so với quý trước) nhờ chi phí hoạt động ổn định, giá thuê định hạn thuận lợi và việc tham gia liên minh đội tàu quốc tế. Lũy kế năm 2025, PVT đạt doanh thu 16.049 tỷ đồng (+36,8% so với cùng kỳ), NPATMI đạt 1.038 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.654 tỷ đồng (+21,2% so với cùng kỳ), vượt 38% so với kế hoạch năm, phản ánh hiệu quả đòn bẩy hoạt động và lợi nhuận từ thị trường giao ngay.

Động lực tăng trưởng: Giá thuê định han và giao ngay duy trì ở mức cao, được hỗ trợ bởi căng thẳng Trung Đông, lưu lượng dầu lớn hơn và nguồn cung đội tàu hạn chế. Mở rộng đội tàu và cải thiện tỷ lệ khai thác giúp gia tăng số ngày tạo doanh thu và hiệu quả quy mô. Năng lực vận hành cùng khả năng chuyển một phần chi phí nhiên liệu/bảo hiểm tăng sang khách hàng giúp bảo vệ biên lợi nhuận. Đội tàu trẻ và việc tham gia liên minh đội tàu quốc tế giúp PVT đạt mức giá thuê cao hơn và duy trì biên lợi nhuận ổn định.

Rủi ro: Giá thuê tàu về mức bình thường nhanh hơn dự kiến trong trường hợp căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt hay nguồn cung tàu tăng. Tiến độ mở rộng đội tàu chậm hoặc cơ cấu loại tàu không phù hợp với nhu cầu thị trường. Không thể chuyển phần chi phí nhiên liệu/bảo hiểm tăng mạnh sang khách thuê. Rủi ro vĩ mô hoặc gián đoạn thương mại, bao gồm việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, có thể làm suy yếu động lực thúc đẩy giá thuê.

Khuyến nghị theo dõi với cổ phiếu FRT

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT – sàn HOSE) giai đoạn 2021-2025 đạt 22%/năm và KQKD năm 2026 kỳ vọng tiếp tục đánh dấu LNTT lịch sử với +27% so với cùng kỳ năm trước nhờ Long Châu (LNTT +25% so với cùng kỳ năm trước) nhờ nắm bắt hiệu quả xu hướng chuyển dịch ngành từ kênh GT sang kênh MT thông qua khai thác hiệu quả mô hình cửa hàng nhỏ hơn và cân đối danh mục hàng hóa; FPT shop ghi nhận cải thiện biên LNTT từ 0,5% lên 0,7% nhờ nắm bắt xu hướng ngành và kỳ vọng dịch chuyển danh mục sản phẩm sang điện máy.

Hiệu suất cổ phiếu tích cực so với báo cáo gần nhất +7.4% đã phản ánh một phần kỳ vọng KQKD của BSC nên BSC đưa ra khuyến nghị theo dõi với cổ phiếu FRT.

BSC duy trì kỳ vọng về quan điểm điều hành nhất quán của FRT tương tự và điều chỉnh dự phóng như: tăng nền KQKD năm 2025 (slide tiếp theo) và BSC điều chỉnh dự phóng năm 2026 của FRT như sau: doanh thu thuần (DTT) và LNTT lần lượt -2% và +6% so với báo cáo trước đó nhằm phản ánh kỳ vọng thận trọng từ bối cảnh thị trường ICT và mảng TPCN trong; mở mới cửa hàng của nhà thuốc Long Châu và TTTC tập trung hướng tới hiệu quả, FRT được kỳ vọng tăng trưởng tích cực hơn ngành và dự kiến hoàn thành 101% DT kế hoạch và 100% LNTT kế hoạch . Do đó, kỳ vọng KQKD 2026, DTT và LNTT lần lượt là 60.103 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước) và 1.556 tỷ đồng (+27,6% so với cùng kỳ năm trước), tương đương EPS FW =5.883 đồng.

Tiến độ mở cửa hàng ước tính năm 2026E: Long Châu (+280/2,476 nhà thuốc và +30/263 TTTC) và FPT shop duy trì 623 CH (trên 65% số lượng cửa hàng kinh doanh điện máy).

Nhận định chứng khoán 31/3:

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Tag: cổ phiếu cần quan tâm cổ phiếu chứng khoán chứng khoán hôm nay cổ phiếu cần quan tâm 31/3
Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 30/3-3/4: VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn
Nhận định chứng khoán 30/3-3/4: VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn

VOV.VN - Chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.750 điểm.

Nhận định chứng khoán 30/3-3/4: VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn

Nhận định chứng khoán 30/3-3/4: VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn

VOV.VN - Chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.750 điểm.

Sắc xanh lan rộng toàn thị trường, VN-Index bật tăng hơn 43 điểm
Sắc xanh lan rộng toàn thị trường, VN-Index bật tăng hơn 43 điểm

VOV.VN - Dòng tiền lan tỏa mạnh trên toàn thị trường trong phiên 25/3 đã kéo VN-Index bật tăng hơn 43 điểm lên 1.658 điểm, với hàng loạt nhóm cổ phiếu bứt phá. Sắc xanh áp đảo trên cả ba sàn cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên tích cực.

Sắc xanh lan rộng toàn thị trường, VN-Index bật tăng hơn 43 điểm

Sắc xanh lan rộng toàn thị trường, VN-Index bật tăng hơn 43 điểm

VOV.VN - Dòng tiền lan tỏa mạnh trên toàn thị trường trong phiên 25/3 đã kéo VN-Index bật tăng hơn 43 điểm lên 1.658 điểm, với hàng loạt nhóm cổ phiếu bứt phá. Sắc xanh áp đảo trên cả ba sàn cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên tích cực.

