Nhận định chứng khoán 31/3: VN-Index có thể hồi phục về mức kháng cự 1.700 điểm

Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục, đồng thời mở thêm vị thế mua

Khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới kém suôn sẻ khi những tin tức tiêu cực về chiến sự khu vực Trung Đông xuất hiện khiến tâm lý của giới đầu tư dấy lên sự thận trọng nhất định. Lượng cung ngay từ phiên ATO đưa VN-Index chìm xuống ngưỡng giá đỏ và đám mây u ám bao trùm toàn thị trường ở hầu hết mọi nhóm ngành không phân biệt Bluechip hay Midcap. Thì ra, thị trường để dành những điều bất ngờ nhất tới “chứng sĩ” vào phiên chiều khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ và đã từng có thời điểm tiến sát tới mốc giá tham chiếu. Một số cái tên được xướng trong phiên giao dịch ngày 30/3, đóng góp không nhỏ vào đà phục hồi của chỉ số phải kể đến như BSR (5,62%), GVR (3,12%) và MSN (2,05%).

Ở chiều ngược lại, DGC vẫn chưa thể tìm lại về bản ngã khi liên tiếp là những cây nến giảm khiến thị giá giảm tới (-39,3%) chỉ trong chưa đầy 1 tháng. VN-Index kết thúc phiên giao dịch không quá viên mãn, tuy nhiên, phản ứng của thị trường trước những bất ổn về giá dầu và đà giảm từ thị trường chứng khoán của các quốc gia khác cho thấy yếu tố tích cực nhất định. Sắc đỏ không còn quá áp đảo so với phiên sáng khi chênh lệch về số mã tăng/giảm được thu hẹp trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức thấp hơn (-19,5%) so với bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 30/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.662,54 điểm, giảm 10,26 điểm (-0,61%).

Thị trường thu hẹp biên độ giảm với thanh khoản khớp lệnh ở mức thấp hơn (-19,5%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 826 triệu cổ phiếu (-12,28%), tương đương giá trị đạt 21.521 tỷ đồng (-8,38%).

Phiên giảm điểm được đánh giá là tương đối tích cực của VN-Index với 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản Khu công nghiệp (1,76%), Thép (1,46%) và Bảo hiểm (0,61%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-3,54%), Công nghệ viễn thông (-2,16%) và Chứng khoán (-1,61%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 30/3.

Tiền ngoại “đổ dồn” về Việt Nam, cuộc chơi trên sàn đang đổi chiều VOV.VN - Sự quan tâm ngày càng lớn từ các tổ chức tài chính toàn cầu, cùng kỳ vọng nâng hạng thị trường đang tạo lực đẩy mới cho chứng khoán Việt Nam. Với quy mô ngày càng mở rộng và nền tảng hạ tầng được cải thiện, thị trường được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia của Công ty chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực tâm lý đè nặng lên giới đầu tư trong nước khi thị trường Mỹ giảm mạnh trong ngày giao dịch cuối tuần trước và thị trường châu Á giảm mạnh ngay khi mở cửa sáng 30/3 khiến VN-Index giao dịch trong sắc đỏ. Tuy nhiên, biên độ giảm điểm của VN-Index không quá lớn so với thị trường trên thế giới và đà giảm cũng thu hẹp về cuối phiên. Thanh khoản phiên 30/3 sụt giảm mạnh so với phiên trước và khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-19,5%) so với mức bình quân 20 phiên cho thấy sự hoảng loạn bán tháo không xảy ra. Vì vậy, phiên giảm ngày 30/3 không quá tiêu cực và chưa triệt tiêu xung lực hồi phục đã xuất hiện trong tuần trước đó.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục, đồng thời mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng từng phần ở những mã đang có lợi nhuận khi thị trường chung rung lắc”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số có phiên giảm điểm nhưng diễn biến bán tháo không xuất hiện, thay vào đó ghi nhận lực cầu chủ động ở vùng giá thấp giúp VN-Index thu hẹp đà giảm đáng kể. Chỉ số nhiều khả năng đã tạo đáy và trong nhịp hồi phục ngắn hạn. Chỉ số VN-Index có thể hồi phục về mức kháng cự gần nhất là 1.700 điểm hoặc xa hơn là 1.740 điểm khi giá phá vỡ vùng 1.670 điểm trong vài phiên tới.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể xem xét mua thăm dò ở nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index hồi phục tích cực vào cuối phiên và quay trở lại gần mức tham chiếu. Thanh khoản tiếp tục dao động ở dưới mức trung bình 20 phiên trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng liên tục. Chỉ số đang thiết lập vùng dao động mới quanh đường trung bình động 200 phiên. Trong bối cảnh nhiều biến động và rủi ro hiện tại, nếu thị trường tiếp tục duy trì đóng cửa phía trên đường MA200 trong tháng 3 có thể mở ra cơ hội tăng điểm trở lại trong tháng 4 với mục tiêu quanh 1.800 điểm.

“Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên nắm giữ tỷ trọng tiền mặt giai đoạn hiện tại. Các vị thế đã mua trading ở vùng đáy có thể xem xét bảo toàn lợi nhuận nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 31/3