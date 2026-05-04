Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/5

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu DBC

Công ty Chứng khoán MB (MBS) dự báo doanh thu của CTCP Tập đoàn Dabaco (DBC – sàn HOSE) giai đoạn 2026-2027 tăng trưởng lần lượt 13,5% và 13,2% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi sản lượng heo thịt tăng khi doanh nghiệp bước vào giai mở rộng quy mô, cùng với giá bán thức ăn chăn nuôi điều chỉnh tăng theo chi phí đầu vào. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp dự kiến chịu áp lực thu hẹp trong giai đoạn 2026–2027, khi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng trong bối cảnh giá heo hơi dự kiến giảm và tăng nhẹ. Từ đầu năm, giá ngô và đậu tương đã tăng lần lượt 4% và 11,3%, trong khi giá heo hơi bình quân Quý 1/2026 giảm 2,7% so với cùng kỳ.

MBS dự phóng biên lợi nhuận gộp hợp nhất giảm 4,4 điểm phần trăm trong năm 2026 và giảm thêm 0,2 điểm phần trăm trong năm 2027. Do đó, lợi nhuận ròng năm 2026 dự kiến giảm mạnh 35,2% so với cùng kỳ, trước khi phục hồi 14,7% so với cùng kỳ trong năm 2027 khi áp lực chi phí dần ổn định.

MBS khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu DBC với mức giá mục tiêu 25.500 đồng/cổ phiếu. MBS sử dụng kết hợp 2 phương pháp DCF (WACC: 10,8%) và EV/EBITDA (7x) để đưa ra mức giá trị hợp lý cho cổ phiếu DBC.

Rủi ro giảm giá bao gồm: DBC phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu (60–65%), khiến doanh nghiệp nhạy cảm với biến động tỷ giá USD và giá ngũ cốc thế giới; dịch bệnh ASF bùng phát có thể khiến nguồn cung tăng đột biến do hoạt động bán chạy dịch, qua đó gây áp lực giảm giá heo.

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu GMD

Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), ngành cảng biển được hưởng lợi từ xu hướng gia tăng kích thước tàu và đầu tư mạnh vào hạ tầng cảng – logistics. Các cảng nước sâu tiếp tục chiếm ưu thế nhờ khả năng tiếp nhận tàu lớn và quyền lực định giá tốt hơn so với cảng sông. Từ năm 2026, chu kỳ tăng giá dịch vụ cảng nước sâu được kỳ vọng mở ra, hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận toàn ngành trong trung và dài hạn.

KQKD 2025 của Công ty CP GEMADEPT (GMD – sàn HSX) tăng trưởng mạnh với doanh thu lập kỷ lục. Năm 2025, doanh thu thuần đạt 5.956 tỷ đồng (+23,2% so với cùng kỳ năm trước), vượt kế hoạch đề ra, trong khi lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 2.303 tỷ đồng (+19,6% so với cùng kỳ năm trước), duy trì mức cao thứ hai trong lịch sử. Tăng trưởng đến từ hoạt động khai thác cảng ổn định, lãi thoái vốn và đóng góp ngày càng lớn từ các công ty liên doanh, liên kết.

Khai thác cảng là trụ cột, logistics hỗ trợ hệ sinh thái. Mảng khai thác cảng tiếp tục là động lực chính nhờ nhu cầu xuất nhập khẩu duy trì tích cực và Nam Đình Vũ giai đoạn 3 vận hành từ cuối năm 2025, giúp gia tăng công suất hệ thống. Đồng thời, mảng logistics phục hồi rõ rệt, đóng vai trò bổ trợ quan trọng trong hệ sinh thái cảng – logistics khép kín và nâng cao hiệu quả khai thác.

Gemalink là động lực tăng trưởng dài hạn. Gemalink tiếp tục giữ vai trò cảng nước sâu trọng điểm tại Cái Mép – Thị Vải, với lợi thế định giá trong bối cảnh nhiều cảng lân cận vận hành gần công suất tối đa. Dự án Gemalink giai đoạn 2A dự kiến vận hành cuối năm 2027, bổ sung khoảng 900.000 TEU công suất, qua đó mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/4 VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 29/4.

Triển vọng 2026–2030 tích cực nhờ tăng trưởng kép sản lượng và giá dịch vụ. Doanh thu khai thác cảng được dự phóng tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm trong giai đoạn 2026– 2030, nhờ mở rộng công suất và cải thiện mặt bằng giá dịch vụ. Nền tảng tài chính lành mạnh với lượng tiền mặt lớn và đòn bẩy thấp tạo dư địa để doanh nghiệp triển khai các dự án mở rộng quy mô lớn.

Rủi ro chính đến từ tiến độ các dự án và yếu tố vĩ mô. Các rủi ro cần theo dõi, bao gồm rủi ro giá dầu neo cao ảnh hưởng tới dịch vụ logicstics, vận tải biển. Các rủi ro về chậm tiến độ các dự án mở rộng, biến động thương mại toàn cầu hoặc cạnh tranh công suất tại Hải Phòng và Cái Mép – Thị Vải. Ngoài ra, biến động lãi suất, tỷ giá và yếu tố địa chính trị có thể ảnh hưởng gián tiếp đến sản lượng và hiệu quả tài chính trong dài hạn.

SHS sử dụng phương pháp SOTP để định giá cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 86.800 đồng/cổ phiếu (+15,4%), đồng thời duy trì khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu GMD do thận trọng với các rủi ro địa chính trị. Mức định giá hiện tại chưa phản ánh đầy đủ kịch bản chiến sự kéo dài, có thể làm suy giảm nhu cầu thương mại toàn cầu, gia tăng áp lực tỷ giá, lạm phát và giá dầu, từ đó ảnh hưởng đến sản lượng, chi phí và biên lợi nhuận của doanh nghiệp trong trung và dài hạn.