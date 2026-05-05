Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 5/5

Thứ Ba, 05:00, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 5/5.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FRT

Công ty Chứng khoán MB (MBS) tăng dự phóng lợi nhuận (LN) ròng năm 2026 của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT – sàn HOSE) thêm 16% do triển vọng tích cực hơn từ FPT Shop. Năm 2026, MBS nhận thấy FPT Shop đã vượt qua giai đoạn khó khăn và doanh thu bắt đầu ghi nhận tích cực với doanh thu TB/cửa hàng tăng ~24% so với cùng kỳ với động lực từ cả giá bán và nhu cầu, chủ yếu đến từ nhu cầu thay thế sản phẩm trước những lo ngại tăng giá mạnh trong dài hạn. Bên cạnh đấy, với lợi thế người dẫn đầu, Long Châu tiếp tục tăng ổn định với quy mô có tăng trưởng đạt 17%, tương ứng mở mới 400 nhà thuốc. Tuy Long Châu sẽ có nhiều hơn đối thủ trên thị trường do các chuỗi lớn đã bắt đầu tăng tốc mở rộng, tuy nhiên, MBS nhận thấy thế mạnh về uy tín và danh mục sản phẩm sẽ giúp Long Châu duy trì tốc độ tăng trưởng tốt.

MBS kỳ vọng với triển vọng tích cực của FPT Shop và sự ổn định từ Long Châu sẽ giúp cho LN ròng tăng trưởng 37% so với cùng kỳ, ghi nhận 1.050 tỷ đồng.

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FRT với giá mục tiêu của FRT là 172.000 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn 4% so với dự báo cũ do tăng dự phóng LN năm 2026 thêm 16% so với dự báo cũ, chuyển mô hình dự báo sang năm 2026. Giai đoạn 2026 - 2027, với động lực chung từ việc bối cảnh xu hướng phục hồi rõ nét hơn của thị trường tiêu dùng chung sau giai đoạn dài tăng trưởng 1 chữ số, dự báo tăng trưởng kép LN ròng đạt 33% nhờ sự tăng trưởng khả quan từ Long Châu cùng sự phục hồi mạnh mẽ từ FPT Shop, MBS nhận thấy thời điểm hiện tại là phù hợp để xem xét đầu tư cổ phiếu FRT.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu IDC

Tổng Công ty IDICO – CTCP (IDC - sàn HNX) hiện đang giao dịch ở mức P/E và P/B dự phóng 2026 lần lượt là 8,1x và 2,1x, thấp hơn trung bình ngành là 11,9x và 1,83x. Sở hữu danh mục khu công nghiệp có vị trí đắc địa tại trung tâm khu công nghiệp phía Bắc và phía Nam, với 1.441 ha đất sẵn sàng cho thuê - xếp thứ ba trong số các doanh nghiệp niêm yết cùng ngành - công ty có mức lợi suất cổ tức hấp dẫn 8,6% trong năm 2026.

Công ty Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu IDC, với giá mục tiêu 1 năm là 52.900 đồng/cổ phiếu theo phương pháp SOTP, tương đương tiềm năng tăng giá là 17%.

Luận điểm đầu tư: Mở rộng quỹ đất hiện hữu: IDC đã được phê duyệt đầu tư 3 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 826,8 ha - tương đương 60% quỹ đất còn lại sẵn sàng cho thuê hiện tại của IDC - dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2026. SSI cho rằng, danh mục khu công nghiệp đa dạng của IDC, tập trung tại các trung tâm khu công nghiệp phía Bắc và phía Nam, góp phần đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn.

Nhu cầu cho thuê dự kiến phục hồi trong năm 2026: Diện tích cho thuê mới và ký biên bản ghi nhớ (MOUs) trong năm 2026 ước đạt 100 ha (+32% so với cùng kỳ), trong đó 35 ha đến từ các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2025. SSI cho rằng, nhu cầu thuê khu công nghiệp tăng mạnh trong năm 2026 chủ yếu đến từ khách thuê mới tại các khu công nghiệp sắp đi vào hoạt động như Tân Phước 1 và Vĩnh Quang.

Lợi suất cổ tức cao: IDC duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức 40% (bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu), tương đương lợi suất cổ tức 8,6% trong năm 2026.

Điểm nhấn KQKD: Trong năm 2025, IDC đã cho thuê 76 ha đất khu công nghiệp và cho thuê 23.431 m² nhà xưởng xây sẵn. Trong đó, khu công nghiệp Hựu Thạnh và khu công nghiệp Cầu Nghìn đóng góp tổng cộng 41 ha, trong khi khu công nghiệp Quế Võ 2 ghi nhận 16 ha diện tích cho thuê.

Sang năm 2026, SSI kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 9.898 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ) và 2.437 tỷ đồng (+4% so với cùng kỳ) – phù hợp với kế hoạch của công ty.

► Nhận định chứng khoán 5/5: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.850–1.860 điểm

CTV Kim Oanh/VOV.VN
