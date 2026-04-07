Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/4

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu FMC

Doanh thu thuần năm 2025 của Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC) đạt 8.185 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 125% kế hoạch năm), tăng trưởng dẫn dắt bởi mảng tôm. Biên lợi nhuận gộp (BLNG) năm 2025 tăng lên mức 11,9% khi chênh lệch giá bán – giá nguyên liệu mở rộng 6% so với cùng kỳ năm trước nhờ giá bán hưởng lợi tỷ giá và gia tăng đơn hàng theo hình thức vận chuyển DDP.

Bên cạnh đó, việc ghi nhận lại dự phòng thuế chống bán phá giá (CBPG) vào chi phí bán hàng thay vì giá vốn hàng bán đã khiến lợi nhuận gộp gia tăng. Chi phí bán hàng tăng mạnh do trích lập thuế CBPG và thuế chống trợ cấp. Vì vậy, tuy ghi nhận tăng trưởng ở cả doanh thu và BLNG trong năm 2025, chi phí bán hàng bào mòn BLNR (giảm từ 6,1% năm 2024 xuống 4,7% vào năm 2025).

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) năm 2026F của FMC lần lượt ở mức 8.715 tỷ đồng và 357 tỷ đồng, lần lượt +6% so với cùng kỳ năm trước và +2% so với cùng kỳ năm trước. Hoàn thành 109% kế hoạch doanh thu sơ bộ và 93% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) sơ bộ.

Dựa trên dự phóng KQKD năm 2026F mới, BVSC đưa ra giá mục tiêu là 41.900 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu FMC, tương ứng với khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu FMC với tiềm năng tăng trưởng +9,5%; mức giá mục tiêu này tương đương với mức P/E 2026 là 7,9 lần. Những yếu tố quan trọng tác động lên FMC trong thời gian phải kể đến nhu cầu tiêu thụ tôm tại thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU; biến động chi phí cước tàu dựa trên tác động của chiến sự Mỹ - Iran; biến động của tình hình thuế quan tại Mỹ; và chi phí tôm nguyên liệu.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu MSR

Theo Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), kết quả kinh doanh của CTCP Masan High-Tech Materials (MSR – sàn UPCOM) ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong năm 2025. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng tích cực cùng kỳ vọng chuyển niêm yết từ UPCOM sang HOSE. Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu MSR với giá mục tiêu là 56.000 đồng/cổ phiếu (upside 16% so với giá hiện tại).

MSR duy trì xu hướng tăng trung hạn khi giá vẫn vận động trên các đường MA chủ đạo. Sau nhịp tăng mạnh lên vùng đỉnh, cổ phiếu đang bước vào pha tích lũy ngắn hạn quanh 47–50 với thanh khoản hạ nhiệt, cho thấy áp lực bán không quá lớn. Các chỉ báo động lượng như RSI duy trì trung tính, trong khi MACD điều chỉnh nhẹ nhưng chưa đảo chiều xu hướng. Agriseco đánh giá vùng 47.000 – 48.000 đồng/cổ phiếu là nền hỗ trợ gần đáng chú ý, tạo điều kiện cho quá trình tích lũy.

