Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/4

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu BSR

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng lợi nhuận năm 2026 của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – sàn HOSE) dựa trên biên lợi nhuận lọc dầu mở rộng trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn, VCBS nâng giá mục tiêu thêm 35% lên 34.533 đồng/cổ phiếu, tương đương triển vọng tăng 31% so với giá hiện tại.

VCBS dự báo kết quả kinh doanh quý I/2026 của BSR tăng trưởng tích cực về cả doanh thu và lợi nhuận, nhờ nhà máy duy trì công suất cao trong suốt quý 1, sản lượng tăng so với cùng kỳ, và biên crack spread mở rộng mạnh trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á cắt giảm hoặc tạm dừng công suất, dẫn đến gián đoạn nguồn cung và hỗ trợ mặt bằng giá sản phẩm.

Theo tài liệu ĐHCĐ 2026, kế hoạch kinh doanh năm 2026 BSR vẫn giữ sản lượng ở mức cao. Kế hoạch sản xuất khoảng 7,76 triệu tấn và tiêu thụ khoảng 7,71 triệu tấn. Diesel tiếp tục chiếm hơn 3.5 triệu tấn, xăng RON95 khoảng 2.38 triệu tấn và nhiên liệu bay Jet A1 gần 0.6 triệu tấn với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 154.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng.

Luận điểm đầu tư: Kết quả kinh doanh quý I được kỳ vọng tăng trưởng tích cực nhờ crackspread các sản phẩm lọc dầu tăng mạnh so với cùng kỳ dưới tác động căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông; Sản lượng được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng nhờ NMLD Dung Quất vận hành vượt công suất sau bảo dưỡng, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước tiếp tục mở rộng; Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tiếp tục tăng trưởng cùng với dự án NCMR NMLD Dung Quất sẽ là động lực tăng trưởng cho BSR trong dài hạn; Khởi động lại nhà máy sản xuất Ethanol. BSR có tiềm năng được hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi sang xăng sinh học bắt buộc.

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu SCS

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BSC) khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS – sàn HOSE) với giá mục tiêu 57.200 đồng/cổ phiếu (upside 5%).

Dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) năm 2026 đạt 691 tỷ đồng (-10% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả suy giảm do sản lượng hàng hóa dự kiến giảm 8% dưới tác động của chiến sự Trung Đông và rủi ro dịch chuyển hàng hóa sang sân bay Long Thành. Dư địa tăng trưởng công suất tại các nhà ga hiện hữu hạn chế khi hiệu suất đã đạt 93%. Tuy nhiên, mức định giá hiện tại đã phản ánh phần lớn rủi ro. Điểm tích cực là chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn, dự kiến 5.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng lợi suất khoảng 9%.