Nhận định chứng khoán 7/4: VN-Index rung lắc và kiểm định vùng 1.660-1.670 điểm

Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục hiện tại, hạn chế mua mới

Khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới đầy hứng khởi khi lực cầu nhập cuộc tích cực thời điểm đầu phiên sáng 6/4 và đẩy VN-Index lên ngưỡng giá xanh. Thế nhưng niềm vui không kéo dài, trong bối cảnh tình hình chiến sự còn đặt ra nhiều dấu hỏi lớn, tâm lý giới đầu tư tiếp tục duy trì sự thận trọng nhất định và “phe gấu” trở thành bên nắm giữ thế trận trong phần lớn thời gian giao dịch còn lại của thị trường. Rất nhiều mã cổ phiếu chìm trong ngưỡng giá đỏ với biên độ điều chỉnh mạnh tập trung ở các nhóm ngành Bất động sản (TCH, HHS, HDG), Dầu khí (BSR, PVD, PVS) và Phân bón (DPM, DCM).

Ở chiều ngược lại, một số cái tên vốn hóa lớn có khả năng ngược dòng mạnh mẽ, thị giá được neo giữ nhằm ngăn cản VN-Index rơi vào đà giảm sâu hơn như LPB, BID, VCB (Ngân hàng), VNM, MSN (Hàng tiêu dùng) và HPG (Thép). Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (238 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (76 mã) và thanh khoản khớp lệnh sụt giảm đáng kể khi thấp hơn tới (-31.1%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 6/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.674,99 điểm, giảm 9,05 điểm (-0,54%).

Chốt phiên giao dịch ngày 6/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.674,99 điểm, giảm 9,05 điểm

Thị trường thiếu vắng thanh khoản trong phiên 6/4 khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn tới (-31,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 669 triệu cổ phiếu (-13,52%), tương đương giá trị đạt 17.914 tỷ đồng (-15,32%).

Ngày khởi động tuần mới kém suôn sẻ với 17/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Ngân hàng (0,94%), Thép (0,60%) và Thực phẩm tiêu dùng (0,22%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-4,71%), Bảo hiểm (-3,69%) và Dầu khí (-3,22%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 6/4.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, đóng cửa lấp khoảng Gap tăng điểm của phiên giao dịch đầu tiên của tháng 4. Điểm đáng chú ý là thanh khoản sụt giảm mạnh, khối lượng khớp lệnh phiên 6/4 thấp nhất tính từ đầu 2026 tới nay và sụt giảm mạnh (-31,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Ba phiên giảm điểm liên tiếp, nhưng thanh khoản sụt giảm và ở mức thấp nên dù đóng cửa lấp khoảng Gap tăng giá trước đó thì tín hiệu giảm vẫn chưa quá tiêu cực.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục hiện tại, nhưng hạn chế việc mở thêm vị thế mua mới mà chờ đợi tín hiệu tích cực quay lại mới giải ngân thêm”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index tiếp tục rung lắc và kiểm định 1.660 – 1.670 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang trong pha suy yếu ngắn hạn và lùi về kiểm định lại vùng đỡ quan trọng quanh 1.660–1.670 điểm, khi chỉ số ghi nhận 4 phiên giảm liên tiếp và đóng cửa tại 1.674,99 điểm, đồng thời tiếp tục vận động dưới MA5 (1.686,25) và áp sát MA20 (1.677,53) cùng MA200 (1.666,76). Diễn biến này cho thấy nhịp hồi trước đó đã mất đà rõ rệt, dù chưa xuất hiện tín hiệu bán tháo mạnh do thanh khoản vẫn thấp hơn mức tham chiếu; nói cách khác, thị trường đang ở pha test hỗ trợ hơn là rơi tự do.

VN-Index tiếp tục rung lắc và kiểm định 1.660 – 1.670 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Trong bối cảnh chỉ số vẫn nằm dưới MA50, MA100 và MA150, xu hướng trung hạn tiếp tục thiếu xác nhận, trong khi vị trí hiện tại của giá chưa tạo ra edge hấp dẫn cho vị thế mua mới vì vẫn nằm ngay phía trên hỗ trợ nhưng chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận hấp thụ cung. Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 7/4 là VN-Index tiếp tục rung lắc và kiểm định 1.660–1.670 điểm; nếu giữ được vùng này, chỉ số có thể hồi kỹ thuật lên 1.680–1.690 điểm, còn nếu đánh mất vùng hỗ trợ trên thì rủi ro mở rộng điều chỉnh về 1.650-1.660 điểm sẽ tăng nhanh.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30–45%, hạn chế margin và chỉ trading khi thị trường phản ứng tốt tại vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư trung – dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và cân nhắc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về các vùng hỗ trợ sâu hơn, ưu tiên nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công, Dầu khí và các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp nhưng giá trị giao dịch sụt giảm phản ánh dấu hiệu cạn cung. Đồng thời, chỉ số VN30-Index có diễn biến cân bằng trở lại cho thấy nhóm vốn hóa lớn đang có diễn biến tích cực hơn thị trường chung khi khối ngoại giảm bán ròng.

“Chỉ số sẽ sớm quay trở lại đà tăng trong các phiên tới với vùng 1.710-1.740 điểm sẽ được kiểm định lại. Nhà đầu tư có thể canh mua trong các phiên tới nhưng đồng thời chốt lời khi giá tiếp cận vùng kháng cự từ 1.710-1.740 điểm”, chuyên gia của YSVN nhận định.

