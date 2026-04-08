Nhận định chứng khoán 8/4: VN-Index tiếp tục rung lắc trong biên 1.670–1.690 điểm

Nhà đầu tư cần chờ thêm những tín hiệu lạc quan hơn trước khi quay lại vị thế mua

Trải qua chuỗi 3 phiên giao dịch liên tiếp vắng bóng sắc xanh kể từ tuần trước, phiên 7/4 mang đến nhiều kịch tính cho các “chứng sĩ” khi liên tục là những nỗ lực kiểm soát diễn biến thị trường của cả phe mua và phe bán. Mặc dù nhập cuộc với sự tự tin nhất định, VN-Index sớm chìm xuống ngưỡng giá đỏ khi áp lực bán dàn trải ở nhiều nhóm ngành và chỉ tới khi còn lại 15 phút giao dịch, lực cầu nhanh chóng nhập cuộc mạnh mẽ giúp chỉ số “rút chân”, giữ vững mốc hỗ trợ ngắn hạn tại đường giá MA10 (1.675 điểm). Nổi bật hơn cả là cái tên VIX (Chứng khoán) khi bứt phá mạnh mẽ vào những phút giao dịch cuối phiên, đóng cửa tăng kịch biên độ và trở thành kim chỉ nam cho dòng tiền “bắt đáy” trong phiên 7/4.

Ở chiều ngược lại, dưới áp lực bán mạnh từ “phe gấu”, một số Bluechip gây ảnh hưởng không nhỏ tới chỉ số chung phải kể tới như VHM (-1,71%), PNJ (-4,40%) và GEE (-5,05%). Sắc xanh lấn lướt trở lại khi số mã tăng điểm (161 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (140 mã) và thanh khoản khớp lệnh sụt giảm phiên thứ 4 liên tiếp, thấp hơn (-33,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 7/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.677,54 điểm, tăng 2,5 điểm (0,15%).

Tình trạng thanh khoản “đi vắng” kéo dài khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn tới (-33,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 613 triệu cổ phiếu (-8,28%), tương đương giá trị đạt 15.179 tỷ đồng (-15,26%).

Phục hồi kịp thời vào cuối phiên với 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Chứng khoán (2,85%), Thủy sản (2,14%) và Phân bón (1,84%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-1,27%), Bán lẻ (-1,08%) và Bảo hiểm (-0,95%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 7/4.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sắc xanh đã quay lại trên chỉ số VN-Index sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó. Biên độ tăng điểm ở mức thấp và thanh khoản suy giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh tiếp tục thiết lập mức thấp nhất từ đầu 2026 tới nay và sụt giảm mạnh (-33,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Trên biểu đồ ngày, VN-Index kết thúc phiên với nến Doji thể hiện tâm lý phân vân, lưỡng lự và thiếu quyết đoán của nhà đầu tư.

“Phiên tăng ngày 7/4 chưa thể hiện được nhiều tín hiệu tích cực nên nhà đầu tư cần chờ thêm những tín hiệu lạc quan hơn trước khi quay lại vị thế mua tăng thêm tỷ trọng”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc trong biên 1.670–1.690 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang ở trạng thái cân bằng tạm thời sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn, khi chỉ số xuất hiện phiên tăng nhẹ đầu tiên sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp và đóng cửa tại 1.677,54 điểm, qua đó cho thấy lực cầu đã phản ứng tại vùng hỗ trợ quanh MA200 (1.668,41). Tuy nhiên, cây nến thân nhỏ cùng thanh khoản thấp cho thấy đây mới là tín hiệu chặn đà giảm hơn là xác nhận bước vào nhịp hồi đáng tin cậy. Về cấu trúc giá, VN-Index hiện đang dao động quanh MA20 (1.677,57) nhưng vẫn nằm dưới MA5 (1.686,86) và vùng cản gần 1.680–1.690 điểm, trong khi xu hướng trung hạn tiếp tục thận trọng do chỉ số vẫn nằm dưới MA50, MA100 và MA150.

Xét về động lượng, RSI(14) 45,03 phản ánh sức mạnh thị trường vẫn ở vùng trung tính yếu, còn Stoch RSI trên 80 cho thấy xung lực ngắn hạn chưa đủ khỏe để hỗ trợ một cú bật mạnh ngay lập tức; kết hợp với thanh khoản thấp hơn đáng kể mức tham chiếu, kịch bản phù hợp hơn là VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong biên 1.670–1.690 điểm trong phiên hôm nay 8/4 và chỉ cải thiện rõ hơn nếu vượt lại vùng 1.680–1.690 điểm với thanh khoản cải thiện.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30–45%, hạn chế margin và chỉ trading khi thị trường phản ứng tốt tại vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và cân nhắc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về các vùng hỗ trợ sâu hơn, ưu tiên nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công, Dầu khí và các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.



