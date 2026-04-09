Nhận định chứng khoán 9/4: VN-Index hướng tới vùng 1.760-1.775 điểm

Tín hiệu đảo chiều tăng điểm đã được xác nhận

Những tuyên bố ngừng bắn mới nhất của Tổng thống Trump khiến giá dầu rơi tự do và lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ ngay từ khi các "chứng sĩ" mới chỉ đang khởi động phiên sáng 8/4. Thị trường chứng khoán ngập tràn sắc xanh và không chỉ dừng lại ở đó, rất nhiều cái tên đóng cửa với biên độ tăng kịch trần, không phân biệt Bluechip hay Midcap như TCB, STB (Ngân hàng), VIX, SSI, VND (Chứng khoán) và sắc tím tới từ bộ đôi VIC và VHM đóng góp tới 23,22 điểm cho chỉ số.

Ở chiều ngược lại, LPB, DCL là những cái tên hiếm hoi phải chịu áp lực điều chỉnh và đành ngậm ngùi rời xa bữa tiệc “xanh tím” của thị trường chung. Một phiên khẳng định vị thế của phe mua khi VN-Index hình thành cây nến Marubozu tăng mạnh với số mã tăng điểm (322 mã) áp đảo hoàn toàn so với số mã giảm điểm (27 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao nhất trong gần 1 tháng trở lại đây (44,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 8/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.756,55 điểm, tăng 79,01 điểm (4,71%).

Không chỉ tăng điểm đơn thuần, VN-Index còn được hậu thuẫn bởi thanh khoản đột biến khi cao hơn (44,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1,259 triệu cổ phiếu (105,24%), tương đương giá trị đạt 34.985 tỷ đồng (130,48%).

Phiên giao dịch bùng nổ của VN-Index khi toàn bộ 21/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Trong cuộc đua vô địch, những vị trí dẫn đầu lần lượt là Bất động sản (6,51%), Chứng khoán (6,06%) và Ngân hàng (5,41%).

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên bùng nổ tăng điểm rất ấn tượng. Ngay khi mở cửa đã tạo khoảng Gap tăng giá và càng giao dịch càng thăng hoa. Sắc xanh lan tỏa khắp các nhóm ngành và bứt phá mạnh ở những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhạy với thị trường mang một tín hiệu cực kỳ lạc quan cho tâm lý của giới đầu tư. Điểm đáng chú ý nữa là VN-Index có sự bùng nổ của thanh khoản với khối lượng khớp lệnh cao nhất trong gần một tháng trở lại đây và vượt (44,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ tăng ở mức cao, được hỗ trợ bởi thanh khoản và sự đồng thuận bứt phá của các nhóm ngành đã hình thành một phiên bùng nổ theo đà rất mạnh, phát đi tín hiệu đảo chiều tăng điểm đã được xác nhận.

“Tín hiệu tích cực trong phiên 8/4 đã xác nhận cho vị thế mua quay trở lại, trong đó, nhà đầu tư ưu tiên tăng mua tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận. Tuy vậy, ngưỡng kháng cự 1.780 – 1.790 điểm đang ở rất gần nên nhà đầu tư tránh việc mua đuổi khi VN-Index tiếp cận quanh mốc trên mà cần ưu tiên mở vị thế mua khi thị trường có nhịp rung lắc”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index hướng tới vùng 1.760-1.775 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index có phiên tăng mạnh với cây nến Marubozu tăng giá và thanh khoản gia tăng. Đà tăng có sự lan tỏa ở thị trường chung với nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt. Theo đó, xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục được củng cố, chỉ số hướng tới vùng 1.760-1.775 điểm.

VN-Index hướng tới vùng 1.760-1.775 điểm

“Nhà đầu tư nên quan sát phản ứng giá tại khu vực trên khi khả năng rung lắc sẽ diễn ra tại đây. Chỉ số đã có phiên tăng mạnh, nhà đầu tư có thể chốt lời các vị thế sẵn có ở nhịp tăng và hạn chế mua đuổi”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) đánh giá, về kỹ thuật, VN-Index vừa phát đi tín hiệu breakout ngắn hạn có độ tin cậy cao khi tăng mạnh lên 1.756,55 điểm (+4,71%) với cây nến xanh dài dạng gần bullish marubozu, đồng thời đi kèm thanh khoản bùng nổ vượt xa mức tham chiếu; điều này cho thấy bên mua đã quay lại kiểm soát thị trường và giúp chỉ số vượt dứt khoát MA5, MA10, MA20, MA150, MA100, đồng thời áp sát MA50, qua đó cải thiện mạnh cấu trúc kỹ thuật sau giai đoạn tích lũy kéo dài.

Tuy nhiên, từ góc độ thực chiến, cần lưu ý rằng một phần lớn edge đã được tiêu thụ trong chính phiên bứt phá, nên vùng đóng cửa hiện tại không còn là điểm mua mới quá hấp dẫn về risk/reward, nhất là khi chỉ số đang áp sát vùng cản 1.760–1.770 điểm. Kịch bản có xác suất cao cho phiên hôm nay 9/4 là thị trường sẽ xuất hiện rung lắc hoặc nhịp retest kỹ thuật để kiểm tra lại chất lượng breakout.

“Nhà đầu tư ngắn hạn có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 50–65%, nhưng nên ưu tiên nắm giữ vị thế sẵn có và chỉ gia tăng ở các nhịp rung lắc/retest thay vì mua đuổi mạnh ngay sau phiên tăng sốc; margin chỉ nên sử dụng ở mức thấp–vừa phải. Nhà đầu tư trung–dài hạn, chiến lược phù hợp là tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và giải ngân từng phần khi thị trường xác nhận giữ vững vùng breakout, ưu tiên các nhóm dẫn dắt có thanh khoản tốt và đang cho tín hiệu vượt nền rõ ràng”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

