Nhận định chứng khoán 12/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp

Nhà đầu tư hạn chế việc mở các vị thế mua mới

VN-Index khởi động tuần giao dịch mới tương đối thận trọng và chỉ số có cây nến giảm đầu tiên sau chuỗi 4 phiên tăng điểm liên tiếp. Mặc dù là đà giảm điểm tương đối mạnh và chủ yếu tác động tới từ nhóm VN30, nhịp điều chỉnh xuất hiện đúng lúc và cần thiết để cầm nhịp thị trường, tránh sự hưng phấn quá mức từ một bộ phận nhà đầu tư. Dẫn đầu đà bứt phá trong ngành phiên 12/5 phải kể đến sắc tím tới từ Gelex (GEL), Đầu tư công (CII), Dầu khí (BSR) trong bối cảnh phần lớn thiếu vắng yếu tố “đồng khởi” tới từ những cái tên cùng ngành.

Ở chiều ngược lại, nhóm Bluechip trở thành chướng ngại cản đường chỉ số khi chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3 – 6% phải kể tới như VRE, MSN, MCH… Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (213 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (104 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (16,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 11/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.895,50 điểm, giảm 19,87 điểm (-1,04%).

Thị trường giữ vững sự nhộn nhịp khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn (16,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 962 triệu cổ phiếu (9,69%), tương đương giá trị đạt 30.091 tỷ đồng (25,91%).

“Phe gấu” có phiên lấn lướt khi độ mở nghiêng về sắc đỏ với 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Phân bón (3,55%), Nhựa (2,26%) và Xây dựng (0,52%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-4,60%), Bất động sản Khu công nghiệp (-2,05%) và Hàng không (-2%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 12/5.

Nhận định chứng khoán 11-15/5: VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn VOV.VN - Chỉ số có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.950 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên giảm điểm mạnh trong ngày giao dịch đầu tuần mới, chấm dứt mạch tăng điểm 4 phiên liên tiếp trước đó. Phiên giảm ngày 11/5 mang nhiều tín hiệu cảnh báo cho xu hướng tăng điểm đã chững lại sau quá trình tăng mạnh và thiết lập mức đỉnh lịch sử trong phiên cuối tuần trước. Đầu tiên là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang có tín hiệu sụt giảm, không còn hỗ trợ cho xu hướng tăng điểm của thị trường chung. Bên cạnh đó, nhiều nhóm cổ phiếu lớn khác cũng có phiên giảm khá đi kèm với đó thanh khoản dâng cao. Khối lượng khớp lệnh phiên 11/5 ở mức cao, vượt (16,1%) so với mức bình quân 20 phiên và phân bổ dòng tiền giao dịch nghiêng hẳn về nhóm cổ phiếu giảm giá (gấp 1,98 lần) cho thấy áp lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế.

“Biên biểu đồ kỹ thuật, phiên giảm ngày 11/5 đã hình thành mẫu hình đảo chiều giảm giá “Bearish Engufling” báo hiệu đà tăng trước đó đã chững lại và khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh trong các phiên tới. Tín hiệu cảnh báo đầu tiên đã xuất hiện, nên nhà đầu tư hạn chế việc mở các vị thế mua mới, đồng thời ưu tiên các nhịp hồi kỹ thuật trong các phiên tới để dần hạ tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường dao động tích lũy trong biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi những tín hiệu giằng co khi đóng cửa tại 1.896 điểm, dù vẫn duy trì xu hướng tăng chủ đạo nhờ vị thế nằm trên các đường MA10, MA20 cùng sự ủng hộ từ chỉ báo RSI (66) và MFI (73), nhưng áp lực bán gia tăng cuối phiên đã đẩy chỉ số về vùng thấp nhất ngày, cho thấy rủi ro kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu.

Trong kịch bản trung lập, thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng hỗ trợ 1.890-1.900 cũng như kháng cự 1.910-1.920.

Thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp

“Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, đây là thời điểm ưu tiên giao dịch theo vùng và bám sát các cổ phiếu có câu chuyện riêng biệt như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore. Trong khi nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index điều chỉnh với thanh khoản tăng nhẹ cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng khi chỉ báo xung lực thị trường đang suy yếu. Đồng thời, đồ thị giá đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn với khu vực 1.880-1.885 điểm (MA9 phiên) và đỉnh cũ đã vượt qua là vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh hiện tại. Nhìn chung, nhịp điều chỉnh hiện tại vẫn là nhịp điều chỉnh tích cực.

“Vùng 1.920 điểm sẽ tiếp tục là kháng cự ngắn hạn cho chỉ số. Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu ở mức 60% cổ phiếu/40% tiền mặt và có thể mua nhẹ ở nhịp điều chỉnh trong phiên tới ưu tiên nhóm Vận tải, Thực phẩm Đồ uống, Bán lẻ, Bất động sản…”, chuyên gia của YSVN nhận định.

