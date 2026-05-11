Nhận định chứng khoán 11-15/5: VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn

Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại

Kết thúc tuần giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ, tâm lý thị trường có phần được cởi trói đáng kể khi VN-Index xác lập mức giá đóng cửa kỷ lục trong bối cảnh thanh khoản nhập cuộc tương đối tích cực. Mặc dù một số phiên vẫn xuất hiện tình trạng áp đảo về điểm số của bộ đôi họ Vingroup (VIC, VHM), tuy nhiên, dòng tiền có dấu hiệu xoay tua giữa các nhóm ngành là một trong những lý do để chúng ta tự tin nắm giữ danh mục hiện tại thay vì rời bỏ những cái tên tiềm năng chỉ để cảm thấy tâm lý nhẹ nhõm trở lại. Tuần giao dịch vừa qua trở thành “sàn diễn” của nhóm cổ phiếu họ Gelex như: GEX, GEE và VIX khi liên tục là những phiên bứt phá mạnh mẽ với biên độ tăng điểm lớn hơn 3%.

Ở chiều ngược lại, NVL và CTD trở thành những mục tiêu chính của “phe gấu” khi đã có phiên trong tuần xuất hiện tình trạng “trắng bên mua” với lượng lớn cổ phiếu chờ bán ở mức giá sàn trong khi đó, PC1 vẫn chưa thể tìm lại “bản ngã” khi bủa vây là những tin đồn không mấy tích cực. Xét trên khung tuần, VN-Index đóng cửa ở mức điểm cao nhất mọi thời đại với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-4,4%) so với mức bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 4/5 – 8/5, VN-Index đạt mức 1.915,37 điểm, tăng 61,27 điểm (3,30%).

Tâm lý giao dịch sau kỳ nghỉ lễ có phần khởi sắc trở lại khi thanh khoản khớp lệnh tuần chỉ thấp hơn (-4,4%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 851 triệu cổ phiếu (12,59%), tương đương giá trị đạt 25.152 tỷ đồng (13,35%).

VN-Index tăng mạnh về điểm số trên khung tuần, tuy nhiên độ mở tương đối cân bằng khi chỉ có 11/21 nhóm ngành tăng điểm. Bất động sản (6,69%), Cảng biển (3,28%) và Ngân hàng (3,01%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Phân bón (-3,86%), Công nghệ viễn thông (-3,40%) và Bảo hiểm (-2,91%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index kết thúc tuần giao dịch với trạng thái phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành và không quá bất ngờ khi dòng tiền mang yếu tố luân phiên trong nhiều ngày trở lại đây với sắc xanh/đỏ đan xen. Ngay khi bộ đôi nhà Vingroup (VIC, VHM) không còn lấn át về số điểm đóng góp, thị trường ngay lập tức bầu cử nhóm ngành mới thay thế và tiêu biểu trong phiên ngày thứ Sáu là dòng Ngân hàng với sự dẫn dắt tới từ “ông lớn” BID (3,79%). MSN cũng là một trong những Bluechip ghi dấu ấn và nhận được nhiều sự chú ý trong tuần vừa qua, tuy nhiên, lực cầu chưa có dấu hiệu bứt phá dứt khoát và cần thêm thời gian để củng cố sức mạnh.Thế nhưng không nên vì những nhiễu động điểm số đó mà nhà đầu tư đành rời bỏ “cuộc chơi” và “chia tay” những cái tên sở hữu kết quả kinh doanh được dự báo tiềm năng trong những quý tới.

VN-Index lập kỷ lục mới, vượt mốc 1.900 điểm VOV.VN - Chứng khoán lập kỷ lục mới khi VN-Index đóng cửa trên 1.909 điểm, động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM, cùng sự hỗ trợ của nhiều Bluechip lớn, giúp chỉ số vượt đỉnh lịch sử bất chấp diễn biến phân hóa mạnh ở nhiều nhóm ngành khác.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, chỉ mở mua gia tăng khi chỉ số có nhịp cân bằng trở lại và tập trung ở các cổ phiếu xứng đáng với những tiêu chí khắt khe được đề ra”, chuyên gia của CSI nhận định.

Chỉ số có thể tiếp tục tăng trong các phiên đầu tuần

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh trên đồ thị tuần. Cùng với đó, thanh khoản cải thiện so với tuần trước, cho thấy tâm lý có phần tích cực của nhà đầu tư. ASEANSC đánh giá, chỉ số có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.950 điểm.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng… Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index tăng nhẹ khi nhóm vốn hóa lớn bị chốt lời. Mặc dụ vậy, áp lực chốt lời chưa mạnh và đồ thị giá đang biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Đồng thời, chỉ báo tâm lý thị trường vẫn đang gia tăng và chưa đạt vùng tham lam. Điều này cho thấy chỉ số có thể tiếp tục tăng trong các phiên đầu tuần. Bên cạnh đó, vùng 1.880 điểm là vùng hỗ trợ cho các nhịp điều chỉnh kỹ thuật xảy ra.

“Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu ở mức 60% cổ phiếu/40% tiền mặt và hạn chế mua mới ở nhịp tăng mạnh của thị trường. Chỉ số VN-Index đang trong xu hướng tăng trung hạn và khả năng xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh đó, chỉ số có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1880-1885 điểm trước khi tiếp tục xu hướng. Do đó, nhà đầu tư trung hạn có thể mua mới nhưng ưu tiên ở nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

