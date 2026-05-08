Nhận định chứng khoán 8/5: VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng 1.920-1.930

VN-Index sẽ tiếp cận mốc kháng cự 1.945 điểm trong các phiên tới

Phiên giao dịch ngày 7/5 đánh dấu lần đầu tiên VN-Index quay trở lại vùng đỉnh mọi thời đại 1.900 sau nhiều tháng “lên thác xuống ghềnh” kể từ khi chiến sự tại Trung Đông trở thành mối đe dọa tới lạm phát kinh tế toàn cầu. Mặc dù điểm số cải thiện tích cực, tuy nhiên, không phải phần thưởng nào cũng được chia đều và vui buồn đan xen khi diễn biến phân hóa đã trở thành “đặc sản” của thị trường trong nhiều phiên trở lại đây. Dẫn đầu đà tăng phải kể đến những cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VIC), sắc tím tới từ những “ngôi sao đơn lẻ” STB, GEX, GEE cùng sức bật của các Bluechip khác như: MSN, HDB trở thành những nhân tố đưa VN-Index chinh phục đỉnh cao mới.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành như Dầu khí (BSR, GAS, PLX…), Xây dựng CTD, VCG, DPG…) và Phân bón (DCM, DPM) trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” khi biên độ điều chỉnh ở quanh ngưỡng (2 – 7%). Thị trường vẫn đang trong giai đoạn chọn lọc kỹ lưỡng khi độ mở nghiêng về sắc đỏ với 191 mã giảm điểm, nhiều hơn so với 119 mã tăng điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (12,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 7/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.909,01 điểm, tăng 17,81 điểm (0,94%).

Nhịp độ giao dịch được duy trì tích cực, cải thiện dần kể từ khi thị trường kết thúc kỳ nghỉ lễ với thanh khoản khớp lệnh cao hơn (12,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 962 triệu cổ phiếu (9,69%), tương đương giá trị đạt 30.091 tỷ đồng (25,91%).

VN-Index sở hữu độ mở tương đối cân bằng với 11/21 nhóm ngành tăng điểm trong ngày hôm nay. Trong đó, Bất động sản (3,20%), Ngân hàng (1,64%) và Cảng biển (0.,83%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-4,10%), Phân bón (-2,63%) và Hóa chất (-2,49%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 7/5.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, đóng cửa vượt mốc 1.900 điểm và thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Thanh khoản phiên 7/5 tăng so với phiên trước và là phiên thứ 2 liên tiếp có khối lượng khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý là VN-Index thiết lập mức đỉnh lịch sử mới chủ yếu là sự đóng góp của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin. Phiên 7/5, riêng 2 mã VIC và VHM đã đóng góp tới 16,45 điểm tăng cho VN-Index, trong khi phần lớn các nhóm ngành khác đều sụt giảm. Tương quan số cổ phiếu tăng/giảm lại nghiêng hẳn về số cổ phiếu giảm giá (109 mã tăng/187 mã giảm). Xu hướng hiện tại của VN-Index đang phụ thuộc rất lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng sẽ còn tiếp diễn tín hiệu tăng điểm trong các phiên tới.

“Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp cận mốc kháng cự 1.945 điểm trong các phiên sau. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế việc mua đuổi trong các phiên tới khi VN-Index tiến tới mốc kháng cự 1.945 điểm”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.909 điểm, duy trì vị thế vững chắc trên các đường MA10 và MA20 cùng sự ủng hộ từ các chỉ báo kỹ thuật, tuy nhiên trạng thái quá mua tại RSI (71) và MFI (81) đang phát đi tín hiệu cảnh báo về rủi ro rung lắc trong ngắn hạn.

Kịch bản cơ sở cho thấy, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.920-1.930 ngay trong phiên hôm nay 8/5, nơi áp lực chốt lời có thể gia tăng trước khi xu hướng rõ ràng hơn được xác lập.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên mua tại các nhịp điều chỉnh, tránh tâm lý hưng phấn mua đuổi và chủ động chốt lời từng phần tại vùng cản, đồng thời tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng biệt như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore. Nà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để tích lũy dần các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc, định giá hợp lý và thanh khoản cao như: ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp với thanh khoản tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, độ rộng thị trường thu hẹp cho thấy đà tăng đang tập trung ở một số mã trụ cột. Trong khi đó, chỉ báo tâm lý tiếp tục đi lên mạnh ở vùng trung tính cho thấy tâm lý thị trường cải thiện và vẫn chưa tới mức lạc quan quá mức. Đồng thời, YSVN đánh giá cao kịch bản sóng 5 đang hình thành.

“Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới. Đồng thời, quan sát diễn biến chỉ số ở vùng 1.920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

