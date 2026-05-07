Nhận định chứng khoán 7/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp

Thứ Năm, 06:15, 07/05/2026
VOV.VN - VN-Index đang phát đi những tín hiệu giằng co khi đóng cửa tại 1.872 điểm, hình thành nến đỏ thân trung bình với áp lực bán chiếm ưu thế về cuối phiên. Chỉ số MFI chạm ngưỡng 80, cảnh báo dòng tiền có thể sớm hạ nhiệt, dẫn đến kịch bản thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp.

Nhà đầu tư có thể mở thêm vị thế mua thăm dò mới

VN-Index giao dịch khá trầm lắng và có phần ảm đạm trong phiên sáng 6/5, tuy nhiên, bước sang phiên chiều dòng tiền tăng điểm có sự lan tỏa và trải rộng ra nhiều nhóm ngành mà không còn bị chi phối của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin. Điểm tích cực là nhóm cổ phiếu Ngân hàng ( 2,1%) có vốn hóa lớn nhất thị trường đang có tín hiệu tăng điểm trở lại, đóng góp nhiều điểm số cho đà tăng của thị trường chung như (VCB, STB, LPB…). Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu nhạy nhất với thị trường là Chứng khoán (4,36%) cũng có sự hồi sinh, tăng mạnh trở lại và lan tỏa ra nhiều nhóm ngành giúp thị trường giao dịch trở nên sôi động hơn, thanh khoản tăng cao hơn. Kết phiên giao dịch ngày 6/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.891,2 điểm, tăng 16,35 điểm (0,87%).

Thị trường có tín hiệu sôi động trở lại với thanh khoản gia tăng đáng kể so với phiên trước. Sau 1 tuần giao dịch dưới mức bình quân thì hôm nay khối lượng khớp lệnh đã vượt (8,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 877 triệu cổ phiếu (13,27%), tương đương giá trị đạt 23.899 tỷ đồng (5,59%).

Kết phiên giao dịch ngày 6/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.891,2 điểm, tăng 16,35 điểm

Dù mức tăng của VN-Index (0,87%) thấp hơn phiên liền trước (1,12%) song tín hiệu lệch pha và bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin đã còn hiện diện. Sắc xanh ưu thế và trải rộng ra nhiều nhóm ngành (15/6 nhóm ngành tăng giá). Biên độ tăng mạnh quay trở lại với nhóm có hệ số beta cao (beta > 1) là nhóm Chứng khoán (4,36%) dẫn đầu xu hướng bứt phá, theo sau có Hóa chất (3,6%), Ngân hàng (2,1%), Điện (1,88%)… giúp thị trường có tín hiệu lạc quan hơn. Ở chiều ngược lại, sắc đỏ hiện diện ở các nhóm cổ phiếu nhỏ với biên độ giảm không sâu như: Công nghệ viễn thông (-1,5%), Bảo hiểm (-0,53%), Nhựa (-0,17%), Dược (-0,13%)…

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp với biên độ sụt giảm hơn so với phiên trước đó. Tuy nhiên, phiên tăng ngày 6/5 lại mang nhiều tín hiệu tích cực hơn. Đầu tiên đó là thanh khoản đã có sự cải thiện rõ nét, khối lượng khớp lệnh vượt (8,5%) so với mốc bình quân 20 phiên. Đà tăng đã có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành mà không còn bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin như nhiều phiên tăng trước đó. Tương quan số lượng cổ phiếu tăng giá cũng hoàn toàn áp đảo (202 mã tăng so với 110 mã giảm) và phân bổ dòng tiền cũng nghiêng hẳn về bên nhóm cổ phiếu tăng giá (Giá trị giao dịch cổ phiếu tăng giá gấp 3,2 lần cổ phiếu giá giảm).

“Phiên tăng ngày 6/5 mang nhiều tín hiệu tích cực để nhà đầu tư có thể bắt đầu mở thêm vị thế mua thăm dò mới, ưu tiên những cổ phiếu bứt phá từ nền tích lũy với kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng trong Quý 1 vừa qua”, chuyên gia của CSI nhận định.

Thị trường dao động tích lũy trong biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi những tín hiệu giằng co khi đóng cửa tại 1.872 điểm, hình thành nến đỏ thân trung bình với áp lực bán chiếm ưu thế về cuối phiên, dù xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn nhờ vị thế giá nằm trên các đường MA10 và MA20. Trong khi chỉ báo RSI(14) ở mức 66 cho thấy động lực tăng trưởng vẫn hiện hữu, thì chỉ số MFI chạm ngưỡng 80 cảnh báo dòng tiền có thể sớm hạ nhiệt, dẫn đến kịch bản thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong vùng hỗ trợ 1.870 - 1.880 và kháng cự 1.890 – 1.900, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Đối với chiến lược trung và dài hạn, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ MA50 tại 1.760 - 1.780 để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản gia tăng. Diễn biến của chỉ số đang nằm trong kịch bản sóng 5 đang hình thành với vùng 1.900 điểm đang được hướng tới. Chỉ báo RSI đang hồi phục trở lại nhưng tiềm ẩn phân kỳ ngắn hạn, đây là tín hiệu cảnh báo có thể sẽ có thể rung lắc tại vùng 1.900 – 1.920 điểm.

“ Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới ở nhịp tăng sắp tới của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát diễn biến chỉ số ở vùng 1.900 – 1.920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/5

Diệp Diệp/VOV.VN
Tag: Chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán chứng khoán hôm nay VN-Index
Nhà máy mía đường chậm thu mua, người trồng mía ở Đắk Lắk đứng ngồi không yên
VOV.VN - Tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, hiện có hàng nghìn héc-ta mía đã đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chưa thể thu hoạch do các nhà máy mía đường chậm thu mua. Điều này khiến hàng trăm hộ dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ, ảnh hưởng đến kế hoạch tái sản xuất niên vụ sau.

Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào diện theo dõi cao nhất về sở hữu trí tuệ
VOV.VN - Các doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ diễn biến Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ mới công bố, bởi tùy thuộc vào kết quả tham vấn và đánh giá, nếu có khởi xướng điều tra kéo dài rất dễ dẫn tới các biện pháp thương mại bất lợi, trong đó có biện pháp về thuế quan.

Nhận định chứng khoán 5/5: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.850–1.860 điểm
VOV.VN - VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.850–1.860 điểm; nếu giữ được vùng 1.840–1.850, chỉ số còn cơ hội quay lại 1.860–1.870 điểm.

Nhận định chứng khoán 4-8/5: VN-Index tiếp tục dao động quanh vùng 1.890-1.900
VOV.VN - Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng cản quanh đỉnh cũ 1.890 - 1.900 điểm trong các phiên tới với các nhịp rung lắc xuất hiện đan xen trong phiên. Điểm số thị trường nhiều khả năng sẽ vẫn bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhận định chứng khoán 29/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm
VOV.VN - VN-Index có khả năng rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm hoặc retest lại vùng 1.850–1.860 điểm; nếu giữ được nền trên vùng này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.900–1.920 điểm.

