中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định chứng khoán 17/4: VN-Index retest kỹ thuật quanh vùng 1.800 - 1.810 điểm

Thứ Sáu, 06:15, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VN-Index sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc retest kỹ thuật quanh vùng 1.800–1.810 điểm để kiểm tra lại lực cầu sau chuỗi tăng mạnh; nếu giữ vững vùng này, chỉ số vẫn có khả năng mở rộng đà tăng lên 1.830–1.850 điểm trong các phiên kế tiếp.

VN-Index sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc retest kỹ thuật quanh vùng 1.800–1.810 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 16/4 khởi sắc rõ nét về điểm số, khi VN-Index mở cửa tăng 6 điểm, sau đó nới rộng đà tăng lên 23 điểm, cho thấy xu hướng trong phiên được duy trì tương đối bền vững, trước khi đóng cửa tăng 19 điểm. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4 tại mức 1.819,83 điểm - mức gần cao nhất trong ngày, qua đó cho thấy chỉ số duy trì trạng thái đóng cửa tương đối tích cực.

Trong đó, đà tăng được hỗ trợ bởi các yếu tố sau: Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tăng mạnh, tác động tích cực lên chỉ số; 11/30 cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng giá, hỗ trợ đà tăng của chỉ số; Nhóm cổ phiếu Thủy sản, BĐS KCN tăng khá, tác động tích cực lên thị trường.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4 tại mức 1.819,83 điểm

Ở chiều ngược lại: Nhóm cổ phiếu Thép và Bảo hiểm giảm khá, tạo áp lực lên thị trường; Số mã giảm chiếm ưu thế trên HOSE với 213 mã, phản ánh trạng thái bất lợi của độ rộng thị trường; Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.074 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào FPT, VHM, và HCM, phần nào ảnh hưởng đến diễn biến thị trường.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng mạnh khi đóng cửa với cây nến xanh thân dài dạng ‘Marubozu’, cho thấy lực cầu vẫn đang chiếm ưu thế. Diễn biến này đồng thời giúp VN-Index duy trì vững phía trên các đường trung bình quan trọng như MA5 (~1.781), MA10 (~1.743) và MA20 (~1.699), qua đó củng cố cấu trúc tăng ngắn hạn đang hình thành; trong khi RSI(14) ~65 tiếp tục đi lên và tiến sát vùng quá mua, phản ánh động lượng thị trường đang khá tích cực nhưng cũng bắt đầu bước vào trạng thái nóng hơn sau chuỗi phiên tăng liên tiếp.

Tuy nhiên, từ góc độ thực chiến cần lưu ý rằng sau nhịp tăng khá nhanh từ vùng đáy gần đây, một phần đáng kể edge của sóng hồi đã được tiêu thụ, khiến vùng giá hiện tại – khi chỉ số đang tiến gần khu vực đỉnh ngắn hạn trước đó quanh 1.830–1.850 điểm – không còn là điểm mua mới quá hấp dẫn về mặt risk/reward.

Kịch bản có xác suất cao cho phiên hôm nay 17/4 là VN-Index sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc retest kỹ thuật quanh vùng 1.800–1.810 điểm để kiểm tra lại lực cầu sau chuỗi tăng mạnh; nếu giữ vững vùng này, chỉ số vẫn có khả năng mở rộng đà tăng lên 1.830–1.850 điểm trong các phiên kế tiếp.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60–75%, ưu tiên nắm giữ các vị thế đang có và chỉ gia tăng ở các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật thay vì mua đuổi khi chỉ số đã tăng mạnh; margin chỉ nên sử dụng ở mức thấp đến vừa phải. Nhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và có thể giải ngân từng phần ở các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần nếu thị trường vẫn duy trì cấu trúc tăng tích cực, ưu tiên các nhóm cổ phiếu dẫn dắt có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước và ở trên mức trung bình 20 phiên. Đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần hôm nay 17/4.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ và chủ động chốt lời nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop. Nhà đầu tư có thể mua trading thời điểm hiện tại nên tìm kiếm các cổ phiếu có mức chiết khấu giá về các vùng hỗ trợ kênh dưới. Hạn chế mua chờ “break out” ở các thời điểm giá cổ phiếu tiếp cận các vùng kháng cự”, chuyen gia của BVSC lưu ý.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/4

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Tag: Chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán chứng khoán hôm nay VN-Index
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 15/4: VN-Index dao động trong vùng 1.770 – 1.800 điểm
VOV.VN - Chỉ số VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.770 – 1.800 điểm trước khi có diễn biến xu hướng mới. Nhà đầu tư có thể mua trong các phiên điều chỉnh trong tuần này và chốt lời dần các vị thế sẵn có ở nhịp tăng lên vùng 1.800 điểm.

Nhận định chứng khoán 16/4: VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.780-1.820 điểm
VOV.VN - VN-Index tiếp tục dao động tích cực nhưng đan xen rung lắc trong vùng 1.780 - 1.820 điểm; nếu giữ được nền trên 1.780 - 1.800 điểm, chỉ số còn cơ hội mở rộng đà tăng lên 1.810 - 1.820 điểm.

Nhận định chứng khoán 14/4: VN-Index tiếp tục dao động tích cực đan xen rung lắc
VOV.VN - VN-Index tiếp tục dao động tích cực nhưng đan xen rung lắc trong vùng 1.750–1.770 điểm; nếu giữ được nền trên 1.750, chỉ số còn cơ hội mở rộng đà tăng lên 1.780 điểm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá