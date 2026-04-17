Nhận định chứng khoán 17/4: VN-Index retest kỹ thuật quanh vùng 1.800 - 1.810 điểm

VN-Index sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc retest kỹ thuật quanh vùng 1.800–1.810 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 16/4 khởi sắc rõ nét về điểm số, khi VN-Index mở cửa tăng 6 điểm, sau đó nới rộng đà tăng lên 23 điểm, cho thấy xu hướng trong phiên được duy trì tương đối bền vững, trước khi đóng cửa tăng 19 điểm. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4 tại mức 1.819,83 điểm - mức gần cao nhất trong ngày, qua đó cho thấy chỉ số duy trì trạng thái đóng cửa tương đối tích cực.

Trong đó, đà tăng được hỗ trợ bởi các yếu tố sau: Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tăng mạnh, tác động tích cực lên chỉ số; 11/30 cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng giá, hỗ trợ đà tăng của chỉ số; Nhóm cổ phiếu Thủy sản, BĐS KCN tăng khá, tác động tích cực lên thị trường.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4 tại mức 1.819,83 điểm

Ở chiều ngược lại: Nhóm cổ phiếu Thép và Bảo hiểm giảm khá, tạo áp lực lên thị trường; Số mã giảm chiếm ưu thế trên HOSE với 213 mã, phản ánh trạng thái bất lợi của độ rộng thị trường; Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.074 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào FPT, VHM, và HCM, phần nào ảnh hưởng đến diễn biến thị trường.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng mạnh khi đóng cửa với cây nến xanh thân dài dạng ‘Marubozu’, cho thấy lực cầu vẫn đang chiếm ưu thế. Diễn biến này đồng thời giúp VN-Index duy trì vững phía trên các đường trung bình quan trọng như MA5 (~1.781), MA10 (~1.743) và MA20 (~1.699), qua đó củng cố cấu trúc tăng ngắn hạn đang hình thành; trong khi RSI(14) ~65 tiếp tục đi lên và tiến sát vùng quá mua, phản ánh động lượng thị trường đang khá tích cực nhưng cũng bắt đầu bước vào trạng thái nóng hơn sau chuỗi phiên tăng liên tiếp.

Tuy nhiên, từ góc độ thực chiến cần lưu ý rằng sau nhịp tăng khá nhanh từ vùng đáy gần đây, một phần đáng kể edge của sóng hồi đã được tiêu thụ, khiến vùng giá hiện tại – khi chỉ số đang tiến gần khu vực đỉnh ngắn hạn trước đó quanh 1.830–1.850 điểm – không còn là điểm mua mới quá hấp dẫn về mặt risk/reward.

Kịch bản có xác suất cao cho phiên hôm nay 17/4 là VN-Index sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc retest kỹ thuật quanh vùng 1.800–1.810 điểm để kiểm tra lại lực cầu sau chuỗi tăng mạnh; nếu giữ vững vùng này, chỉ số vẫn có khả năng mở rộng đà tăng lên 1.830–1.850 điểm trong các phiên kế tiếp.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60–75%, ưu tiên nắm giữ các vị thế đang có và chỉ gia tăng ở các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật thay vì mua đuổi khi chỉ số đã tăng mạnh; margin chỉ nên sử dụng ở mức thấp đến vừa phải. Nhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và có thể giải ngân từng phần ở các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần nếu thị trường vẫn duy trì cấu trúc tăng tích cực, ưu tiên các nhóm cổ phiếu dẫn dắt có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước và ở trên mức trung bình 20 phiên. Đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần hôm nay 17/4.

Đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ và chủ động chốt lời nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop. Nhà đầu tư có thể mua trading thời điểm hiện tại nên tìm kiếm các cổ phiếu có mức chiết khấu giá về các vùng hỗ trợ kênh dưới. Hạn chế mua chờ “break out” ở các thời điểm giá cổ phiếu tiếp cận các vùng kháng cự”, chuyen gia của BVSC lưu ý.

