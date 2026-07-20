Một số cổ phiếu cần quan tâm 20/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với FRT và PVS

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FRT

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT – sàn HOSE) với giá mục tiêu là 150.000 đồng, tương đương mức sinh lời kỳ vọng 32%.

Sau hai năm liên tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, Long Châu đã trở thành động lực tạo giá trị chính của FRT. Với mạng lưới 2.517 nhà thuốc và 228 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 11% thị phần, dẫn đầu một thị trường vẫn còn phân mảnh khi khoảng 85% doanh số vẫn đến từ các nhà thuốc truyền thống. Theo quan sát, tăng trưởng giai đoạn gần đây được thúc đẩy bởi hiệu suất bán hàng, thay vì chỉ dựa vào tăng trưởng quy mô, thể hiện qua tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ mở rộng mạng lưới (doanh thu 2025: +37,2% so với cùng kỳ; tăng trưởng cửa hàng +28,0% so với cùng kỳ; Quý 1/2026: +6,7% so với quý liền kề).

Khi giai đoạn cao điểm đầu tư và mở rộng mạng lưới trong 2023–2025 đã qua, trọng tâm của Long Châu cũng chuyển sang tối ưu hiệu quả vận hành. Các biện pháp kiểm soát chi phí bắt đầu phát huy hiệu quả, qua đó tạo dư địa để biên lợi nhuận hoạt động cải thiện theo thời gian. Xu hướng này cũng được phản ánh qua biên lợi nhuận gộp, tăng đều từ 17,1% năm 2020 lên 23,4% năm 2025, tương đương mức cải thiện bình quân 1,3% mỗi năm. Theo Mirae Asset, diễn biến này chủ yếu đến từ hiệu quả bán chéo cùng tỷ trọng ngày càng cao của các nhóm hàng có giá trị gia tăng lớn hơn. Đây là điểm quan trọng của cơ chế tạo lợi nhuận của chuỗi bán lẻ hiện đại.

Mirae Asset dự phóng mảng dược phẩm sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FRT trong năm 2026, với dự phóng doanh thu đạt 43.089 tỷ đồng (+25,7% so với cùng kỳ). Tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 dự báo đạt 60.975 tỷ đồng (+19,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.074 tỷ đồng (+35,2% so với cùng kỳ).

Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với MWG và VNM VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 17/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Bán lẻ như MWG, VNM đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Định giá P/E dự phóng 2026 ở mức 25,0x và P/B là 4,1x. Doanh nghiệp dự kiến không chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong giai đoạn dự báo 2026–2028.

Giá mục tiêu FRT được xác định ở mức 150.000 theo phương pháp DCF. Theo đó, Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu FRT với mức sinh lời kỳ vọng 32%. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở 18.9x PE dự phóng 2026, thấp hơn 35% so với mức bình quân 5 năm (29,0x).

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS

Công ty Chứng khoán Shinhan Securities Việt Nam (SSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) với giá mục tiêu 46.700 đồng, Upside đạt 22,9%.

Doanh thu năm 2026 dự phóng đạt 45.473 tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận ròng đạt 2.148 tỷ đồng. Tổng backlog tiềm năng mảng cơ khí dầu khí (M&C) giai đoạn 2026–2030 ước đạt 6,4 tỷ USD.

Định giá P/E và P/B dự phóng 2026 lần lượt ở mức 13,7x và 1,7x. Doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 48% kế hoạch doanh thu năm 2026 sau 6 tháng. PVS có kế hoạch phát hành tăng vốn 20% trong năm nay và duy trì cổ tức tiền mặt 700 đồng/cổ phiếu cho năm 2026.

SSV đưa ra định giá lần đầu đối với cổ phiếu PVS với khuyến nghị mua và giá mục tiêu đạt 46.700 đồng tương ứng với mức tăng 22,9%. Đối với tầm nhìn đầu tư dài hạn, PVS có thể được cân nhắc với những ưu điểm sau: Các nguồn backlog tiềm năng của mảng M&C đủ lớn để duy trì sự tăng trưởng của PVS ít nhất đến 2030; Điện gió ngoài khơi sẽ trở thành động lực tăng trưởng dài hạn mới; Nền tảng tài chính vững chắc đảm bảo cho vận hành các dự án trong giai đoạn mở rộng 2026-2030.

Phương pháp định giá: SSV áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) để định giá PVS. Định giá hiện tại chưa phản ánh giá trị từ các dự án điện hạt nhân tiềm năng mà PVS có thể tham gia trong tương lai, đồng thời chưa bao gồm các giả định tăng vốn khác theo định hướng của Ban lãnh đạo ngoài kế hoạch phát hành tăng vốn 20% dự kiến trong năm nay.

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