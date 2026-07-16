Nhận định chứng khoán 16/7: Áp lực bán áp đảo, VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh

Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mua mới

Sau đà phục hồi vào phiên chiều 14/7, thị trường chứng khoán với VN-Index quay trở lại đà điều chỉnh khi tâm lý thận trọng. Sắc đỏ trải dài ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt một số cổ phiếu Bluechip phải chịu áp lực bán nặng nề từ “phe gấu” phải kể đến như: PNJ (-6.93%), FPT (-4.98%) và VHM (-3.41%), đánh mất lượng lớn điểm số trong ngày VN-Index vắng bóng những cái tên có khả năng đối trọng.

Ở chiều ngược lại, sắc xanh chỉ xuất hiện rải rác ở một số cổ phiếu có câu chuyện riêng như ACB (1,09%), TCX (2,03%), tuy nhiên, cũng chẳng thể giúp tâm lý chung được cải thiện. Độ mở và Phân bổ dòng tiền đều có lợi cho phe bán khi số mã giảm điểm (240 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (70 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 15/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.782,12 điểm, giảm 24,51 điểm (-1,36%).

Chốt phiên giao dịch ngày 15/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.782,12 điểm, giảm 24,51 điểm

Thanh khoản khớp lệnh thị trường chưa có tín hiệu tích cực trở lại khi ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 610 triệu cổ phiếu (7,56%), tương đương giá trị đạt 15.529 tỷ đồng (8,32%).

Ngày giao dịch “xám xịt” của thị trường khi chỉ có vỏn vẹn 3/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Đường (0,28%) và Bảo hiểm (0,10%) và Nhựa (0,09%) là ba nhóm ngành tăng điểm duy nhất. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-2,76%), Phân bón (-2,51%) và Dầu khí (-2,09%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 15/7.

Nhận định chứng khoán 15/7: VN-Index hồi phục nhưng xu hướng giảm chưa bị phá vỡ VOV.VN - VN-Index hồi phục và lấy lại sắc xanh sau phiên rung lắc mạnh, song thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền còn thận trọng. Các công ty chứng khoán nhận định chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.820 điểm trong những phiên tới, nhưng nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi và ưu tiên quản trị rủi ro.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau phiên phục hồi liền trước, VN-Index bất ngờ có phiên giảm sâu trong ngày 15/7. Thanh khoản có phần cải thiện so với phiên trước, nhưng vẫn ở mức trung bình khi khối lượng khớp lệnh chỉ tương đương mức bình quân 20 phiên. Áp lực bán lan rộng ra nhiều nhóm ngành, kể cả nhóm vốn hóa lớn đã khiến thị trường chung có một phiên giảm điểm khá sâu, xóa tan mọi thành quả phục hồi của phiên trước đó. Dòng tiền phân bổ nghiêng hẳn về nhóm cổ phiếu giảm giá và gấp (7.8 lần) so với nhóm cổ phiếu tăng giá đang cho thấy áp lực bán vẫn còn rất lớn. Khả năng xu hướng điều chỉnh chưa kết thúc và còn tiếp diễn trong các phiên tới.

“Ngưỡng hỗ trợ 1.690 - 1.700 sẽ là mốc giúp chỉ số VN-Index cân bằng lại và ngăn cản được đà rơi hiện nay. Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới, tránh hành động bắt đáy, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ trên”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế

Còn theo nhóm phân tích của Công ty ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.782 điểm, hình thành nến đỏ thân dài với giá đóng cửa thấp nhất phiên, đồng thời xuyên thủng các đường trung bình động MA10 và MA20 trong bối cảnh các chỉ báo động lượng RSI (33) và dòng tiền MFI (27) đều cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Với xu hướng giảm ngắn hạn đang áp đảo, kịch bản kém khả quan là chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ gần ngay trong phiên tới, đòi hỏi nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore.

“Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, ưu tiên các cổ phiếu cơ bản tốt và tránh xa những nhóm ngành có biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index giảm điểm ngay từ đầu phiên và duy trì sắc đỏ trong toàn bộ thời gian giao dịch. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm điểm với số mã giảm áp đảo số mã tăng điểm. Thanh khoản gia tăng so với phiên trước trong khi nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng cho thấy áp lực giảm điểm có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. Chỉ số có thể sẽ kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 200 phiên tương ứng vùng 1.765-1.775 điểm.

“Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt tối thiểu ở mức trên 50%, có thể tiếp tục gia tăng lượng tiền mặt ở các nhịp hồi phục của thị trường. Đối với hoạt động mua trading chỉ thực hiện tại vùng hỗ trợ quanh đường MA200. Tập trung ở các cổ phiếu có dự báo KQKD quý 2 tăng trưởng tích cực”, chuyên gia của BVSC nhận định.

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