Nhận định chứng khoán 15/7: VN-Index hồi phục nhưng xu hướng giảm chưa bị phá vỡ

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro

Diễn biến thị trường chứng khoán, VN-Index đảo chiều so với phiên sáng 14/7 khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ trong phiên chiều, đưa chỉ số đóng cửa trong sắc xanh và rất nhiều cổ phiếu “lội ngược dòng” mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở nhóm Dầu khí, đà phục hồi lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác và ngay cả những cái tên mang tính thị trường như: Ngân hàng (STB, ACB, VIB…) và Chứng khoán (VND, MBS…) cũng kịp thời kết phiên với biên độ tăng điểm nhất định.

Ở chiều ngược lại, bộ đôi nhà Vingroup bao gồm VIC và VHM là hai cổ phiếu gây giảm điểm lớn nhất tới thị trường chung và cản trở một phần sức bật của chỉ số dù cho biên độ điều chỉnh chỉ quanh ngưỡng (1 – 1,5%). Độ mở và Phân bổ dòng tiền đều có lợi cho phe mua khi số mã tăng điểm (191 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (113 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 14/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.806,63 điểm, tăng 6,09 điểm (0,34%).

Chốt phiên giao dịch ngày 14/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.806,63 điểm, tăng 6,09 điểm

Phiên giao dịch dường như muốn cởi bỏ tâm lý của thị trường chung khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí (4,17%) và Phân bón (3,36%) và Bất động sản Khu công nghiệp (2,31%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Công nghệ viễn thông (-1,14%), Bất động sản (-1,04%) và Đường (-0,80%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 14/7.

Thị trường chậm lại nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 567 triệu cổ phiếu (-33,35%), tương đương giá trị đạt 14.336 tỷ đồng (-34,38%).

Nhận định chứng khoán 14/7: VN-Index thủng 1.810 điểm, áp lực bán còn kéo dài? VOV.VN - Sau phiên giảm mạnh đầu tuần khiến VN-Index mất mốc hỗ trợ 1.810 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy và chỉ cân nhắc giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), quán tính giảm điểm phiên liền trước khiến VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và có lúc còn giảm khá sâu, xuyên thủng mốc 1.780 điểm. Nhưng bất ngờ vào phiên chiều, VN-Index đảo chiều tăng điểm, đóng cửa cao nhất nhất phiên dù nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin vẫn giảm điểm. Thanh khoản phiên 14/7 sụt giảm so với phiên liền trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-6,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá đã có sự đảo chiều và chiếm ưu thế hơn so với nhóm cổ phiếu giảm giá (2,1 lần) cho thấy một tín hiệu hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, do thanh khoản ở mức thấp nên phiên đảo chiều tăng điểm ở phiên này không mang nhiều tín hiệu tích cực xác nhận sự đảo chiều xu hướng.

“Xác suất VN-Index sẽ có phiên hồi phục tiếp theo lên ngưỡng kháng cự 1.820 điểm khá cao và tại mốc này áp lực bán có thể lại gia tăng. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro, căn bán, hạ một phần danh mục khi VN-Index tiến tới mốc 1.820 điểm trong các phiên tới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index dao động tích lũy trong biên độ hẹp tại vùng 1.800–1.810 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang đối mặt với trạng thái giằng co khi nỗ lực hồi phục kỹ thuật trong phiên vừa qua vẫn chưa đủ sức đưa chỉ số vượt lên trên các đường trung bình động MA10 và MA20, trong khi các chỉ báo động lượng như RSI và MFI đều suy yếu cho thấy dòng tiền vẫn đang thận trọng. Mặc dù phe mua đã chiếm ưu thế trong phiên để đóng cửa gần mức cao nhất ngày, nhưng xu hướng giảm chủ đạo vẫn chưa bị phá vỡ, khiến kịch bản thị trường dao động tích lũy trong biên độ hẹp tại vùng 1.800–1.810 điểm là khả thi nhất trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Với bối cảnh này, chiến lược tối ưu cho nhà đầu tư ngắn hạn là duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.800–1.830 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Còn nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như: ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index dao động tích lũy trong biên độ hẹp tại vùng 1.800–1.810 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index hồi phục trở lại vào cuối phiên sau khi kiểm định thành công vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 200 phiên. Tuy nhiên, triển vọng thị trường trong nửa cuối tháng 7 có thể tiếp tục gặp thách thức lớn hơn khi môi trường lãi suất đang duy trì cao và diễn biến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể bị ảnh hưởng từ hoạt động tái cơ cấu các rổ chỉ số Hose-Index vào cuối tháng.

“Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt tối thiểu ở mức trên 50%, có thể tiếp tục gia tăng lượng tiền mặt khi thị trường xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật trong phiên. Đối với các nhà đầu tư có vị thế tiền mặt tốt và khẩu vị rủi ro cao có thể mở vị thế mua trading khi thị trường kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường MA200, tương ứng vùng 1.760-1.770 điểm. Tập trung ở các cổ phiếu có dự báo KQKD Quý 2 tăng trưởng tích cực”, chuyên gia của BVSC nhận định.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 15/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VSC và GEX