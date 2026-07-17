English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định chứng khoán 17/7: Chưa vội mua mới, chờ VN-Index vượt mốc 1.820 điểm

Thứ Sáu, 06:15, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm sau nhịp giảm sâu trong phiên 16/7 nhờ lực cầu bắt đáy. Dù vậy, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư chưa vội mua đuổi, chờ tín hiệu xác nhận khi chỉ số vượt mốc 1.820 điểm.

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, kiên nhẫn 

Thị trường chứng khoán ngày 16/7 đã đưa các nhà đầu tư trải qua mọi cung bậc cảm xúc chỉ trong một phiên giao dịch. Khởi động phiên sáng bằng bóng đêm u ám bao trùm trên diện rộng, “phe gấu” thống trị thế trận khi rất nhiều cổ phiếu chìm trong sắc đỏ và đã xuất hiện cái tên rơi xuống ngưỡng giá sàn như PNJ. Thế nhưng nhịp “nhúng” đầu phiên chiều lại trở thành bàn đạp cho VN-Index tăng một mạch 47 điểm kể từ mốc giá thấp nhất (1.757 điểm) và đóng cửa cao nhất phiên. Dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ, đưa thị trường “khoác lên mình màu xanh hy vọng” và HCM, NVL là hai trong số những cái tên xuất sắc nhất kết thúc “chuyến tàu lượn” ở ngưỡng giá trần.

Ở chiều ngược lại, PNJ vẫn chưa thể tìm lại được “bản ngã” khi giảm mạnh (6,30%) và tránh khỏi tình trạng “trắng bên mua” là những gì cổ phiếu này làm tốt nhất trong bối cảnh liên tiếp là những tin tức tiêu cực được công bố. Độ mở nghiêng nhẹ về sắc đỏ, tuy nhiên khi dòng tiền thông minh tìm tới những Bluechip có nền tảng cơ bản tốt, phân bổ dòng tiền vào nhóm tăng điểm gấp hơn 3 lần so với phía đối trọng trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (36,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 16/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.804,24 điểm, tăng 22,12 điểm (1,24%).

nhan dinh chung khoan 17 7 chua voi mua moi, cho vn-index vuot moc 1.820 diem hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 16/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.804,24 điểm, tăng 22,12 điểm

Dòng tiền nhập cuộc tại vùng giá chiết khấu giúp thanh khoản khớp lệnh bứt phá, cao hơn (36,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 788 triệu cổ phiếu (29,23%), tương đương giá trị đạt 19.283 tỷ đồng (24,18%).

Mặc dù có tới 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm, tâm lý chung có phần tích cực hơn nhiều so với những gì độ mở thị trường hiển thị. Bất động sản (3,16%), Ngân hàng (1,72%) và Bảo hiểm (1,72%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thép (-0,91%), Công nghệ viễn thông (-0,91%) và Hàng không (-0,85%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 16/7.

kenh-dau-tu-05355679-1782099124747-1782099126333708787869.jpg

Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?

VOV.VN - Biến động đồng pha trên nhiều lớp tài sản đang làm thay đổi cách quản trị danh mục của giới đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không còn "nơi trú ẩn" tuyệt đối, chiến lược phù hợp không phải là tìm kiếm một tài sản an toàn mà là đa dạng hóa danh mục và tái cân bằng theo diễn biến thị trường.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên biến động rất mạnh trong ngày giao dịch 16/7, khi bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trong phiên chiều. Áp lực bán hoàn toàn chiếm thế chủ động trong phiên sáng và đầu phiên chiều khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu gần 25 điểm (-24,7 điểm), nhưng bất ngờ có sự đảo chiều về cuối phiên, tăng 22,12 điểm, đóng cửa cao nhất phiên. Sự đảo chiều của thị trường chung có đóng góp rất lớn của nhóm cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM) và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn Ngân hàng (HDB, ACB, STB). Thanh khoản cũng có sự bùng nổ khá mạnh trong phiên hôm nay khi khối lượng khớp lệnh vượt (36,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Bên cạnh đó, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá cũng có đảo chiều, gấp (3,3 lần) so với nhóm cổ phiếu giảm giá. Đây đều là những tín hiệu rất tích cực cho thấy đà giảm trước đó đã chững lại và khả năng cao sẽ có nhịp hồi phục tăng điểm trong các phiên tới.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới, cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index vượt qua mốc 1.820 điểm với thanh khoản bùng nổ mạnh để xác nhận tín hiệu lạc quan đang quay trở lại”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số sắp đối mặt với vùng cản 1.805-1.811 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi những tín hiệu giằng co khi nến xanh thân dài đóng cửa tại 1.804 điểm, dù cho thấy nỗ lực chiếm ưu thế của bên mua trong phiên nhưng vẫn chưa thể bứt phá khỏi áp lực từ các đường MA10 và MA20, kết hợp với chỉ báo RSI(14) ở mức 41 và MFI ở mức 29 cho thấy động lực tăng và dòng tiền vẫn đang suy yếu, củng cố kịch bản thị trường tiếp tục dao động trong biên độ hẹp để kiểm định lại các vùng hỗ trợ trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Trước bối cảnh rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.800–1.810 cùng kháng cự 1.820–1.830, đồng thời chú trọng các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, và Đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 17 7 chua voi mua moi, cho vn-index vuot moc 1.820 diem hinh anh 2
Chỉ số sắp đối mặt với vùng cản 1.805-1.811 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index ghi nhận nỗ lực hồi phục trở lại từ MA200 phiên và đồ thị giá đang quay trở lại MA5 phiên tương ứng khu vực 1.805 điểm. Theo đó, chỉ số sắp đối mặt với vùng cản 1.805-1.811 điểm và áp lực điều chỉnh có thể quay trở lại. Điểm tích cực là các chỉ báo động lượng đang giảm về gần vùng quá bán. Trong trường hợp điều chỉnh tiếp diễn, vùng 1.740-1.750 điểm kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ cũng như dòng tiền bắt đáy ngắn hạn nhập cuộc rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên hạ tỷ trọng ở nhịp hồi phục. Việc mua mới có thể tiến hành khi chỉ số kiểm chứng thành công vùng 1.740-1.750 điểm”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với MWG và VNM

Diệp Diệp/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 16/7: Áp lực bán áp đảo, VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh
Nhận định chứng khoán 16/7: Áp lực bán áp đảo, VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh

VOV.VN - VN-Index giảm mạnh trong phiên 15/7 khi áp lực bán lan rộng và dòng tiền vẫn thận trọng. Các công ty chứng khoán nhận định thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh, khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy, ưu tiên quản trị rủi ro và chờ tín hiệu cân bằng trước khi giải ngân.

Nhận định chứng khoán 16/7: Áp lực bán áp đảo, VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh

Nhận định chứng khoán 16/7: Áp lực bán áp đảo, VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh

VOV.VN - VN-Index giảm mạnh trong phiên 15/7 khi áp lực bán lan rộng và dòng tiền vẫn thận trọng. Các công ty chứng khoán nhận định thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh, khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy, ưu tiên quản trị rủi ro và chờ tín hiệu cân bằng trước khi giải ngân.

Nhận định chứng khoán 15/7: VN-Index hồi phục nhưng xu hướng giảm chưa bị phá vỡ
Nhận định chứng khoán 15/7: VN-Index hồi phục nhưng xu hướng giảm chưa bị phá vỡ

VOV.VN - VN-Index hồi phục và lấy lại sắc xanh sau phiên rung lắc mạnh, song thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền còn thận trọng. Các công ty chứng khoán nhận định chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.820 điểm trong những phiên tới, nhưng nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi và ưu tiên quản trị rủi ro.

Nhận định chứng khoán 15/7: VN-Index hồi phục nhưng xu hướng giảm chưa bị phá vỡ

Nhận định chứng khoán 15/7: VN-Index hồi phục nhưng xu hướng giảm chưa bị phá vỡ

VOV.VN - VN-Index hồi phục và lấy lại sắc xanh sau phiên rung lắc mạnh, song thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền còn thận trọng. Các công ty chứng khoán nhận định chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.820 điểm trong những phiên tới, nhưng nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi và ưu tiên quản trị rủi ro.

Nhận định chứng khoán 14/7: VN-Index thủng 1.810 điểm, áp lực bán còn kéo dài?
Nhận định chứng khoán 14/7: VN-Index thủng 1.810 điểm, áp lực bán còn kéo dài?

VOV.VN - Sau phiên giảm mạnh đầu tuần khiến VN-Index mất mốc hỗ trợ 1.810 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy và chỉ cân nhắc giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

Nhận định chứng khoán 14/7: VN-Index thủng 1.810 điểm, áp lực bán còn kéo dài?

Nhận định chứng khoán 14/7: VN-Index thủng 1.810 điểm, áp lực bán còn kéo dài?

VOV.VN - Sau phiên giảm mạnh đầu tuần khiến VN-Index mất mốc hỗ trợ 1.810 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy và chỉ cân nhắc giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá