Nhận định chứng khoán 17/7: Chưa vội mua mới, chờ VN-Index vượt mốc 1.820 điểm

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, kiên nhẫn

Thị trường chứng khoán ngày 16/7 đã đưa các nhà đầu tư trải qua mọi cung bậc cảm xúc chỉ trong một phiên giao dịch. Khởi động phiên sáng bằng bóng đêm u ám bao trùm trên diện rộng, “phe gấu” thống trị thế trận khi rất nhiều cổ phiếu chìm trong sắc đỏ và đã xuất hiện cái tên rơi xuống ngưỡng giá sàn như PNJ. Thế nhưng nhịp “nhúng” đầu phiên chiều lại trở thành bàn đạp cho VN-Index tăng một mạch 47 điểm kể từ mốc giá thấp nhất (1.757 điểm) và đóng cửa cao nhất phiên. Dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ, đưa thị trường “khoác lên mình màu xanh hy vọng” và HCM, NVL là hai trong số những cái tên xuất sắc nhất kết thúc “chuyến tàu lượn” ở ngưỡng giá trần.

Ở chiều ngược lại, PNJ vẫn chưa thể tìm lại được “bản ngã” khi giảm mạnh (6,30%) và tránh khỏi tình trạng “trắng bên mua” là những gì cổ phiếu này làm tốt nhất trong bối cảnh liên tiếp là những tin tức tiêu cực được công bố. Độ mở nghiêng nhẹ về sắc đỏ, tuy nhiên khi dòng tiền thông minh tìm tới những Bluechip có nền tảng cơ bản tốt, phân bổ dòng tiền vào nhóm tăng điểm gấp hơn 3 lần so với phía đối trọng trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (36,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 16/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.804,24 điểm, tăng 22,12 điểm (1,24%).

Chốt phiên giao dịch ngày 16/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.804,24 điểm, tăng 22,12 điểm

Dòng tiền nhập cuộc tại vùng giá chiết khấu giúp thanh khoản khớp lệnh bứt phá, cao hơn (36,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 788 triệu cổ phiếu (29,23%), tương đương giá trị đạt 19.283 tỷ đồng (24,18%).

Mặc dù có tới 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm, tâm lý chung có phần tích cực hơn nhiều so với những gì độ mở thị trường hiển thị. Bất động sản (3,16%), Ngân hàng (1,72%) và Bảo hiểm (1,72%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thép (-0,91%), Công nghệ viễn thông (-0,91%) và Hàng không (-0,85%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 16/7.

Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn? VOV.VN - Biến động đồng pha trên nhiều lớp tài sản đang làm thay đổi cách quản trị danh mục của giới đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không còn "nơi trú ẩn" tuyệt đối, chiến lược phù hợp không phải là tìm kiếm một tài sản an toàn mà là đa dạng hóa danh mục và tái cân bằng theo diễn biến thị trường.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên biến động rất mạnh trong ngày giao dịch 16/7, khi bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trong phiên chiều. Áp lực bán hoàn toàn chiếm thế chủ động trong phiên sáng và đầu phiên chiều khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu gần 25 điểm (-24,7 điểm), nhưng bất ngờ có sự đảo chiều về cuối phiên, tăng 22,12 điểm, đóng cửa cao nhất phiên. Sự đảo chiều của thị trường chung có đóng góp rất lớn của nhóm cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM) và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn Ngân hàng (HDB, ACB, STB). Thanh khoản cũng có sự bùng nổ khá mạnh trong phiên hôm nay khi khối lượng khớp lệnh vượt (36,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Bên cạnh đó, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá cũng có đảo chiều, gấp (3,3 lần) so với nhóm cổ phiếu giảm giá. Đây đều là những tín hiệu rất tích cực cho thấy đà giảm trước đó đã chững lại và khả năng cao sẽ có nhịp hồi phục tăng điểm trong các phiên tới.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới, cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index vượt qua mốc 1.820 điểm với thanh khoản bùng nổ mạnh để xác nhận tín hiệu lạc quan đang quay trở lại”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số sắp đối mặt với vùng cản 1.805-1.811 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi những tín hiệu giằng co khi nến xanh thân dài đóng cửa tại 1.804 điểm, dù cho thấy nỗ lực chiếm ưu thế của bên mua trong phiên nhưng vẫn chưa thể bứt phá khỏi áp lực từ các đường MA10 và MA20, kết hợp với chỉ báo RSI(14) ở mức 41 và MFI ở mức 29 cho thấy động lực tăng và dòng tiền vẫn đang suy yếu, củng cố kịch bản thị trường tiếp tục dao động trong biên độ hẹp để kiểm định lại các vùng hỗ trợ trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Trước bối cảnh rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.800–1.810 cùng kháng cự 1.820–1.830, đồng thời chú trọng các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, và Đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chỉ số sắp đối mặt với vùng cản 1.805-1.811 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index ghi nhận nỗ lực hồi phục trở lại từ MA200 phiên và đồ thị giá đang quay trở lại MA5 phiên tương ứng khu vực 1.805 điểm. Theo đó, chỉ số sắp đối mặt với vùng cản 1.805-1.811 điểm và áp lực điều chỉnh có thể quay trở lại. Điểm tích cực là các chỉ báo động lượng đang giảm về gần vùng quá bán. Trong trường hợp điều chỉnh tiếp diễn, vùng 1.740-1.750 điểm kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ cũng như dòng tiền bắt đáy ngắn hạn nhập cuộc rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên hạ tỷ trọng ở nhịp hồi phục. Việc mua mới có thể tiến hành khi chỉ số kiểm chứng thành công vùng 1.740-1.750 điểm”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

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