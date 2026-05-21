Nhận định chứng khoán 21/5: Nhiều kỳ vọng vào cú rũ bỏ - Khởi đầu nhịp sóng mới

Cú rũ bỏ được kỳ vọng là khởi đầu nhịp sóng mới của VN-Index

Trải qua phiên giao dịch (20/5) buổi sáng u ám khi lượng cung ồ ạt trào ra thị trường như thác cuốn, VN-Index ghi nhận mức điểm thấp nhất quanh vùng giá 1.860 điểm (tương ứng mức giảm tới 54,71 điểm so với mốc giá tham chiếu) và thổi bay hết gần như toàn bộ thành quả của các cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua. Thế nhưng ngay khi tâm lý bi quan trở nên cao trào nhất, thị trường lại mang đến nhiều bất ngờ cho các “chứng sĩ” khi lực cầu tại vùng giá chiết khấu nhập cuộc mạnh mẽ, lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và hưởng lợi từ những tin tức tích cực.

Phiên giao dịch ngày 20/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.913,23 điểm, tăng 0,30 điểm

Những nhóm ngành thu hút nhiều sự chú ý phải kể đến như dầu khí (PLX, GAS, BSR), công nghệ (FPT) và ngân hàng (VCB, TCB, VPB) khi lần lượt đóng cửa ở ngưỡng giá xanh hoặc thu hẹp đáng kể biên độ giảm. Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản vốn có mối tương quan cao với thị trường chung, tuy nhiên mức độ hồi phục tương đối yếu khi vẫn còn đó những cái tên kết phiên ở ngưỡng giá sàn như DXG, HHS. VN-Index trở lại sắc xanh nhưng số mã giảm điểm (239 mã) vẫn áp đảo so với số mã tăng điểm (79 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (46.1%) so với mức bình quân 20 phiên. Phiên giao dịch ngày 20/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.913,23 điểm, tăng 0,30 điểm (0,02%).

Ngày thị trường mang đến nhiều bất ngờ, “quay xe” dứt khoát trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (46,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.200 triệu cổ phiếu (18,84%), tương đương giá trị đạt 31.853 tỷ đồng (-1,74%).

VN-Index kịp kết thúc ở ngưỡng giá xanh, tuy nhiên độ mở vẫn nghiêng về sắc đỏ với 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dầu khí (2,60%), Bất động sản Khu công nghiệp (1,95%) và Đường (0,65%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Công nghệ viễn thông (-4,07%), Chứng khoán (-2,03%) và Nhựa (-1,87%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Nhận định chứng khoán 20/5: Áp lực bán gia tăng về cuối phiên VOV.VN - Thị trường bất ngờ đảo chiều giảm điểm mạnh trong phiên chiều khi mà trước đó VN-Index vẫn giao dịch khá tích cực trong phiên sáng.

Không đứng ngoài cuộc chơi, nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể biên độ bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên chỉ còn -27 tỷ đồng. VCB 305 tỷ đồng, VIC 217 tỷ đồng và FPT 190 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MBB -226 tỷ đồng, ACB -142 tỷ đồng, VNM -111 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Thị trường chứng khoán Việt có phiên biến động rất mạnh trong ngày giao dịch hôm nay. Áp lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế trong phiên sáng và có chiều hướng gia tăng mạnh trong đầu phiên chiều khiến VN-Index có thời điểm giảm điểm rất sâu (-53.7 điểm). Nhưng bất ngờ đã xảy ra về cuối phiên chiều và VN-Index có sự đảo chiều sang tăng điểm trong phiên ATC nhờ công lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM), Dầu khí (BSR, GAS, PLX) và nhóm Cao su (GVR, PHR)…Dù đóng cửa trong sắc xanh nhưng số mã giảm điểm vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế so với số mã tăng (234/77).

Bên cạnh đó phân bổ dòng tiền vào nhóm cổ phiếu giảm giá hôm nay gấp 3,2 lần vào nhóm tăng giá cho thấy sắc xanh của thị trường chung không đại diện cho xu hướng tích cực của thị trường. Phiên đảo chiều tăng điểm hôm nay chưa vô hiệu hóa những tín hiệu rủi ro có tần suất xuất hiện gia tăng trong các phiên trước đó nên chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế việc mua mới và tiếp tục căn bán hạ dần tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường chung tăng điểm trong các phiên tới.

VN-Index hồi phục về cuối phiên

Theo Công ty cổ phẩn chứng khoán ASEAN, VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục thận trọng khi đóng cửa tại 1.913 điểm, duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng áp lực mua chiếm ưu thế trong phiên, tuy nhiên sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng cho thấy xu hướng tăng chưa thực sự xác lập rõ ràng. Với chỉ báo RSI ở mức 65 cho thấy động lực tăng đang cải thiện nhưng MFI trung tính tại 49, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trạng thái giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên tới trước khi định hình xu hướng cụ thể.

(Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh này, chiến lược tối ưu cho nhà đầu tư ngắn hạn là duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.910–1.940, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh với thanh khoản gia tăng so với phiên liên trước. Tuy vậy, diễn biến vận động của giá vẫn nằm trong kịch bản là chỉ số vẫn đang biến động quanh vùng đỉnh lịch sử. Thanh khoản sụt giảm cho thấy sự e ngại của dòng tiền nhưng chỉ số vẫn giữ được cấu trúc tăng ngắn và trung hạn. Do đó, chỉ số sẽ tiếp tục biến động quanh khu vực hiện tại (1900-1937 điểm) trong các phiên giao dịch tới...

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/5