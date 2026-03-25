Nhận định chứng khoán 25/3: VN-Index có thể tiếp tục dao động giằng co

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua gia tăng

Những tin tức tích cực gửi gắm từ chiến sự khu vực vùng Vịnh giúp VN-Index khởi sắc ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch ngày 24/3 và sắc xanh được giữ vững tới cuối ngày. Dù cho phiên chiều ghi nhận chút nỗ lực từ “phe gấu” nhưng chừng đó là không đủ để bẻ gãy ý chí kiểm soát thế trận của phe mua khi lực cầu nhập cuộc ngay lập tức vào thời điểm cuối phiên, đặc biệt là trong phiên ATC khi nhiều cổ phiếu Bluechip được kéo giá. Rất nhiều cổ phiếu tăng điểm trong phiên 24/3, đặc biệt có một số nhóm ngành tiêu biểu với sắc tím rải rác ở nhiều cổ phiếu phải kể đến là Bất động sản (TCH, NLG, HHS), Bảo hiểm (BVH, MIG).

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Dầu khí (PLX, PVD) và cái tên có vốn hóa lớn nhất thị trường hiện tại – VIC đóng cửa trong sắc đỏ với biên độ giảm quanh ngưỡng 1 – 3%, tuy nhiên, tác động tiêu cực tới chỉ số chung là không đáng kể. Sắc xanh bao trùm thị trường khi số mã tăng điểm (273 mã) áp đảo so với số mã giảm điểm (59 mã) và thanh khoản khớp lệnh sụt giảm đáng kể khi thấp hơn (-30,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 24/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.614,77 điểm, tăng 23,60 điểm (1,48%).

Chốt phiên giao dịch ngày 24/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.614,77 điểm, tăng 23,60 điểm

VN-Index có phiên hồi phục, tuy nhiên thiếu mất yếu tố hỗ trợ khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn đáng kể (-30,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 773 triệu cổ phiếu (-30,01%), tương đương giá trị đạt 20.515 tỷ đồng (-30,02%).

Trái ngược hoàn toàn với phiên giao dịch hôm qua, sắc xanh bao phủ thị trường với 20/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bảo hiểm (4,71%), Ngân hàng (3,11%) và Xây dựng (2,98%) là ba là nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-0,52%) là nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 24/3.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên phục hồi khá ấn tượng sau 2 phiên giảm sâu trước đó. Tuy nhiên, biên độ tăng lại bị thu hẹp về cuối phiên thể hiện sắc xanh của thị trường một phần bị chi phối bởi tâm lý trước sự phục hồi ấn tượng của thị trường tài chính thế giới đêm trước đó. Điểm trừ đáng lưu ý là thanh khoản phiên tăng 24/3 ở mức thấp, thấp nhất kể từ đầu 2026 tới nay và khối lượng khớp lệnh cũng thấp hơn (-30,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Tăng điểm trong xu hướng giảm với thanh khoản ở mức thấp cho thấy phiên tăng này không mang nhiều ý nghĩa tích cực và tín hiệu xác nhận sự đảo chiều là chưa có.

“Nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục duy trì sự thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua gia tăng, cần kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể tiếp tục dao động giằng co trong các nhịp hồi kỹ thuật

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index ghi nhận phiên tăng khá sau nhịp giảm mạnh trước đó, hình thành cây nến đỏ thân ngắn nằm dưới các đường trung bình động ngắn hạn (MA5 và MA10), cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để cải thiện xu hướng chung. Chỉ số hiện vẫn nằm dưới MA20 và duy trì khoảng cách khá xa so với MA50, phản ánh xu hướng ngắn hạn tiếp tục ở trạng thái kém tích cực. Bên cạnh đó, chỉ báo RSI sau khi rơi sâu về vùng thấp đang có dấu hiệu hồi phục nhẹ nhưng vẫn duy trì dưới ngưỡng trung tính, cho thấy động lực phục hồi còn khá hạn chế.

Ở kịch bản trung lập - kém khả quan, VN-Index có thể tiếp tục dao động giằng co trong các nhịp hồi kỹ thuật; lực cầu được kỳ vọng gia tăng khi chỉ số kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.600 điểm, xa hơn là vùng 1.580 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì trạng thái thận trọng, giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế sử dụng margin và không mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật. Có thể cân nhắc hạ thêm tỷ trọng khi thị trường hồi phục nhưng dòng tiền chưa cải thiện rõ rệt. Việc mở vị thế mới chỉ nên thực hiện với tỷ trọng nhỏ khi chỉ số kiểm định thành công vùng hỗ trợ và xuất hiện tín hiệu ổn định hơn”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

Đối với nhà đầu tư trung–dài hạn, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế lõi, đồng thời cân nhắc giải ngân từng phần tại các vùng hỗ trợ mạnh hơn khi thị trường điều chỉnh sâu. Nhóm ưu tiên vẫn là Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí và các cổ phiếu có thanh khoản cao, nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng trong trung và dài hạn.

