Nhận định chứng khoán 28/5: Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội mua mới

Xu hướng của thị trường chung vẫn đang nghiêng về nhịp điều chỉnh

VN-Index tiếp tục chìm dưới ngưỡng giá đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch khi áp lực từ những cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chưa thể tìm lại vùng cân bằng. Toàn bộ 4 cổ phiếu họ nhà Vingroup (VHM, VIC, VPL, VRE) chễm chệ top 4 cái tên gây giảm điểm lớn nhất tới chỉ số chung với biên độ giảm điểm quanh ngưỡng 1 – 4%. Bên cạnh đó, dòng tiền chưa cho thấy yếu tố lan tỏa mạnh mẽ khi sắc đỏ còn xuất hiện rải rác ở nhiều nhóm ngành.

Ở chiều ngược lại, nhóm Ngân hàng, đặc biệt là những “nhà băng” có vốn hóa vừa và nhỏ trở thành những cỗ máy “hút tiền” mạnh mẽ với đà dẫn dắt của OCB (5,73%), kết hợp cùng đà hưởng ứng tới từ TPB (2,85%), VIB (2,77%) và TCB (2,28%) hỗ trợ cho đà “rút chân” thu hẹp biên độ giảm của VN-Index trong phiên chiều. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (174 mã) nhỉnh hơn so với số mã tăng điểm (143 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-9,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 27/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.874,43 điểm, giảm 9,75 điểm (-0,52%).

Chốt phiên giao dịch ngày 27/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.874,43 điểm, giảm 9,75 điểm

VN-Index có phiên giảm điểm với độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa điều chỉnh. Điện (1,74%), Ngân hàng (1,35%) và Bán lẻ (1,27%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-2,21%), Thủy sản (-1,69%) và Dầu khí (-1,29%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 27/5.

Thanh khoản thị trường có dấu hiệu nhộn nhịp trở lại khi khối lượng khớp lệnh chỉ còn thấp hơn (-9,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 832 triệu cổ phiếu (13,86%), tương đương giá trị đạt 24.256 tỷ đồng (22,73%).

Nhận định chứng khoán 27/5: VN-Index sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp VOV.VN - Với các chỉ báo RSI và MFI đều neo tại vùng trung tính, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.880–1.890 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp với thanh khoản tăng nhẹ so với phiên liền trước. Tuy thanh khoản có sự cải thiện song vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-9,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Giống như phiên liền trước, biên độ giảm của VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM, VPL).

“Xu hướng của thị trường chung vẫn đang nghiêng về nhịp điều chỉnh nên nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới. Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thêm những tín hiệu tích cực hơn, đặc biệt là sự cải thiện rõ nét của thanh khoản”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu thận trọng khi đóng cửa tại 1.874 điểm, nằm dưới các đường MA10 và MA20 cùng áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch, cho thấy lực cầu hiện tại chưa đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều xu hướng. Với chỉ báo RSI ở mức trung tính 52 và MFI suy yếu về 40, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 28/5 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày.

“Trong bối cảnh xu hướng giảm chưa hoàn toàn xác nhận và vẫn còn yếu tố nâng đỡ từ động lượng, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.870–1.880 cùng kháng cự 1.890–1.900, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ hẹp (Ảnh minh họa: KT)

Còn đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, chuyên gia của ASEANSC cho rằng, có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index có phiên suy yếu bên dưới MA20, tín hiệu có phần tiêu cực khi khối lượng tăng nhẹ. Nhưng phần lớn điểm số giảm điểm phiên 27/5 đến từ nhóm Vingroup trong khi nhóm chỉ số tài chính (VNFinLead) và VNDiamond lại tăng điểm. Hơn nữa, chỉ báo tâm lý đang có sự cải thiện rõ nét trong phiên 27/5 nên chỉ số vẫn còn khả năng tiến lên vùng 1.920 điểm.

“Mặc dù kịch bản hồi phục vẫn đang được giữ nguyên nhưng chỉ số đang có tín hiệu suy yếu, tín hiệu này cần theo dõi thêm trong phiên hôm nay 28/5. Do đó, nhà đầu tư có thể ngừng mua để quan sát thêm diễn biến thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư có thể cơ cấu danh mục ở các phiên tăng điểm của thị trường”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/5