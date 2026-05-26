Nhận định chứng khoán 26/5: VN-Index tiếp tục giằng co tại vùng 1.880–1.910 điểm

Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới

Phiên giao dịch đầu tuần tương đối nhẹ nhàng của VN-Index, tuy nhiên, diễn biến trong phiên không được tích cực như kỳ vọng của giới đầu tư sau những tin tức mới được gửi về từ eo biển Hormuz. Trong bối cảnh dòng tiền thiếu vắng yếu tố lan tỏa, sắc xanh chỉ tập trung ở một số nhóm cổ phiếu như: Ngân hàng (ACB, HDB, TCB), Bất động sản (KDH, NLG, VHM) và Hàng tiêu dùng (MSN, PAN, DBC).

Ở chiều ngược lại, nhóm Dầu khí tiếp đà rơi khi những “ông lớn” trong ngành như BSR, PLX, GAS phải chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3 – 5% cùng với nhiều cái tên khác đành ngậm ngùi quay đầu giảm điểm sau nhịp bứt phá như PC1, FPT... VN-Index cải thiện về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (174 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (129 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-36.7%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 25/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.886,03 điểm, tăng 8,90 điểm (0,47%).

Đà hồi phục thiếu vắng yếu tố hậu thuẫn khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn tới (-36,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 703 triệu cổ phiếu (-17,77%), tương đương giá trị đạt 18,982 tỷ đồng (-15,08%).

VN-Index khởi đầu tuần mới bằng phiên tăng điểm, tuy nhiên độ mở nghiêng nhẹ về sắc đỏ khi có 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (1,92%), Ngân hàng (1,52%) và Hàng không (-0,99%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-4,45%), Phân bón (-1,95%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-1,87%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 25/5.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch thứ 2 đầu tuần 25/5. Tuy nhiên, biên độ tăng của thị trường không lớn và chủ yếu là nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VHM, VIC, VPL) trong khi số lượng cổ phiếu giảm giá lại áp đảo so với số cổ phiếu tăng giá. Bên cạnh đó thanh khoản phiên 25/5 cũng suy giảm mạnh, khối lượng khớp lệnh thấp nhất từ đầu năm 2026 đến này và sụt giảm mạnh (-36,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Vì vậy, phiên tăng ngày 25/5 không mang nhiều động lượng có thể xác nhận tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm đã hình thành trước đó.

“Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới và tiếp tục căn bán, hạ thêm tỷ trọng khi thị trường chung hồi phục trong các phiên tới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục thận trọng khi đóng cửa tại 1.886 điểm với nến xanh thân trung bình, cho thấy phe mua tạm thời chiếm ưu thế dù chỉ số vẫn nằm dưới ngưỡng MA10 và MA20. Với chỉ báo RSI ở mức 56 và MFI đạt 53, động lực tăng giá đang cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng bứt phá, khiến thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.880–1.910 điểm trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.



“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ – kháng cự, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số tăng nhẹ với thanh khoản ở dưới trung bình 20 phiên phản ánh thị trường thận trọng nhưng cũng đồng nghĩa lực bán hạ nhiệt trong phiên thị trường hồi phục. Đồng thời, chỉ số đang tích lũy bên dưới đỉnh cũ lịch sử và khu vực 1.850-1.870 điểm đang hỗ trợ cho chỉ số. Chỉ báo động lượng đang hồi phục từ vùng trung tính cho thấy động lượng đang cải thiện nhẹ trở lại sau nhịp điều chỉnh.

“Nhịp hồi phục có thể tiếp diễn trong các phiên tới nhưng đà tăng sẽ tiếp tục phân hóa với nhóm Ngân hàng quốc doanh, Vingroup, Chứng khoán hay nhóm Công nghệ thông tin có thể đóng vai trò dẫn dắt trong khi Dầu khí đang có dấu hiệu suy yếu trở lại. Nhà đầu tư có thể xem xét mua nhẹ những cổ phiếu đang quay lại xu hướng tăng nhưng đang trong nhịp điều chỉnh trở lại trong các phiên gần đây. Đồng thời, bán hạ nếu chỉ số VN-Index tăng điểm nhưng không vượt được 1.920 điểm ở nhịp tăng tới”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.