Nhận định chứng khoán 27/5: VN-Index sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp

Xu hướng tăng chưa được thiết lập

VN-Index bước sang phiên giao dịch thứ hai trong cuộc hành trình tìm kiếm điểm cân bằng với những nỗi lo nhất định về yếu tố lan tỏa của dòng tiền lớn. Phiên 26/5 đến lượt nhóm “cổ phiếu vua” ra tay với sự dẫn dắt tới từ đà tăng (5,31%) của ACB, kéo theo sự đồng khởi nhất định tới các “nhà băng” còn lại. Bên cạnh đó, sắc tím tới từ PDR cũng giúp nhóm Bất động sản cải thiện đáng kể xung lực cổ phiếu sau giai đoạn ngụp lặn bởi những tin tức kém tích cực. Ở chiều ngược lại, chỉ riêng hai cái tên VIC và VHM đã đánh mất tới (-13,73 điểm) tới VN-Index và là nguyên nhân chính khiến chỉ số đóng cửa ở ngưỡng giá đỏ. Độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng điểm (199 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (116 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-17,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 25/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.884,18 điểm, giảm 1,85 điểm (-0,10%).

Thị trường vẫn trong giai đoạn thận trọng nhất định khi thanh khoản khớp lệnh ở mức thấp hơn (-17,5%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 731 triệu cổ phiếu (3,87%), tương đương giá trị đạt 19.764 tỷ đồng (4,12%).

VN-Index giảm về điểm số, tuy nhiên, độ mở nghiêng về sắc xanh khi có 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng (2,23%), Bất động sản Khu công nghiệp (1,77%) và Chứng khoán (1,43%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-2,16%), Hóa chất (-0,80%) và Bảo hiểm (-0,74%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 26/5.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa giảm điểm trong sắc đỏ nhẹ. Thanh khoản phiên 26/5 có cải thiện tăng so với phiên liền trước, nhưng vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-17,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ giảm của thị trường chung chủ yếu do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) chi phối, còn phần lớn các mã cổ phiếu thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau đều tăng điểm. Dù sắc xanh thuộc về phần lớn số lượng cổ phiếu, nhưng thanh khoản chưa bùng nổ nên xu hướng tăng vẫn chưa được thiết lập.

“Khả năng cao xu hướng chung của thị trường vẫn khá tiêu cực, trong khi các nhóm cổ phiếu khác kỳ vọng sẽ có sự phục hồi. Nhà đầu tư nên ưu tiên sự thận trọng, hạn chế việc mở thêm vị thế mua, chờ thêm tín hiệu xác nhận từ thanh khoản”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang vận động trong trạng thái trung tính khi đóng cửa tại 1.884 điểm, nằm dưới các đường MA10 và MA20 nhưng vẫn duy trì được lực cầu nâng đỡ, cho thấy áp lực bán dù gia tăng nhưng chưa đủ sức áp đảo xu hướng. Với các chỉ báo RSI và MFI đều neo tại vùng trung tính, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.880–1.890 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức an toàn, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.880-1.890 và kháng cự 1.900-1.910, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục kịch bản giằng co trong biên độ hẹp (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index biến động hẹp với thanh khoản tăng nhẹ. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang biến động quanh đường trung bình 20 phiên. Điểm tích cực là đồ thị giá của nhóm VNMIDCap và VNSmallCap đều đang giữ trên vùng hỗ trợ kỹ thuật và có tín hiệu bật tăng trở lại. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang xoay vòng giữa các nhóm Market-Cap. Ngoài ra, chỉ báo động lượng cũng đang hồi phục trở lại trong 2 phiên gần đây. Nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến hồi phục với khu vực 1.920 điểm là kháng cự gần nhất.

“Nhà đầu tư có thể xem xét mua nhưng cần chọn lọc, trong đó, nhà đầu tư có thể để ý đến nhóm Công nghệ thông tin, Bất động sản, Thủy sản… Đồng thời, xem xét chốt lãi khi VN-Index tiệm cận ngưỡng cản 1.920 điểm nhưng thanh khoản không cải thiện”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

