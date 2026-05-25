Nhận định chứng khoán 25-29/5: VN-Index tiếp tục giằng co quanh vùng 1.870-1.880

Xu hướng điều chỉnh đã hình thành và khả năng cao sẽ còn tiếp diễn

Tuần giao dịch khó khăn của thị trường chung đi qua khi áp lực chốt lời xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trên vùng giá đỉnh mọi thời đại và các “chứng sĩ” phải trải qua những biến số khó lường xuyên suốt. Áp lực từ những cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC, VCB và BID trở thành chướng ngại đè nặng lên chỉ số chung và vùng đỉnh 1.900 điểm vẫn hiện hữu như một vật cản tâm lý cứng đối với giới đầu tư. Trên khung tuần, VN-Index hình thành cây nến giảm điểm trên vùng đỉnh mọi thời đại với thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Tuần giao dịch 18 - 22/05, VN-Index đóng cửa ở mức 1.877,13 điểm, giảm 44,47 điểm (-2,31%).

Thanh khoản khớp lệnh thị trường có dấu hiệu cải thiện, về ngang bằng mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 913 triệu cổ phiếu (11,33%), tương đương giá trị đạt 27.075 tỷ đồng (8,72%).

Tuần giao dịch khó lường với sự áp đảo của “phe gấu” khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bảo hiểm (4,13%), Công nghệ viễn thông (3,96%) và Đường (1,96%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-4,53%), Dầu khí (-4,50%) và Bất động sản (-4,31%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán tiếp tục có chiều hướng gia tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần qua. Thanh khoản tăng cộng với biên độ giảm sâu hơn phiên liền trước báo hiệu tín hiệu điều chỉnh đã có xung lực mạnh hơn. Trên biểu đô tuần cũng phản ánh áp lực bán gia tăng mạnh với thân nến giảm sâu (-2,31%) đi kèm với khối lượng khớp lệnh tuần cao nhất trong 1 tháng qua. Tín hiệu điều chỉnh đã có tần suất xuất hiện nhiều lần trong nhiều phiên giao dịch của tuần, qua đó chấm dứt 8 tuần tăng điểm liên tiếp của VN-Index. Xác suất VN-Index đã tạo đỉnh quanh mốc 1.930 điểm và đang có xu hướng giảm điểm được xác nhận khá rõ qua 3 phiên giảm sâu với thanh khoản gia tăng mạnh trong tuần.

Nhận định chứng khoán 22/5: VN-Index có thể giằng co trong biên độ hẹp

“Xu hướng điều chỉnh đã hình thành và khả năng cao sẽ còn tiếp diễn trong tuần này 25-29/5. Mốc hỗ trợ kỳ vọng cho đợt điều chỉnh này quanh ngưỡng 1.760 điểm và khả năng cao VN-Index test xong mốc này mới quay lại xu hướng tích cực. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng trong vị thế mua mới và căn bán hạ tỷ trọng, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test lại ngưỡng hỗ trợ 1.760 điểm rồi mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.870-1.880

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang vận động trong trạng thái trung tính khi đóng cửa tại 1.877 điểm, nằm dưới các đường MA10 và MA20 nhưng vẫn duy trì được mức giá trung bình phiên, cho thấy áp lực bán dù gia tăng nhưng chưa đủ áp đảo để xác lập xu hướng giảm rõ rệt. Với các chỉ báo RSI và MFI cùng neo tại ngưỡng 53-54, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.870-1.880 trước khi định hình xu hướng mới.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch lướt sóng theo biên độ 1.870–1.900, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, vhỉ số VN-Index trong phiên giao dịch gần nhất tiếp tục giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp. Chỉ số đang tích lũy bên dưới đỉnh cũ lịch sử. Chỉ báo tâm lý vẫn đang neo ở vùng thấp trong khi chỉ báo động lượng cũng đang về vùng trung tính của chỉ báo sau giai đoạn tăng mạnh. Nhìn chung, đây là nhịp tích lũy lành mạnh và chỉ số VN-Index sẽ giữ trên vùng hỗ trợ 1.850-1.870 điểm trước khi tiếp tục xu hướng.

“Nhà đầu tư có thể dừng bán và xem xét mua thăm dò những cổ phiếu đang quay lại xu hướng tăng như Công nghệ thông tin hay nhóm mang tính dẫn dắt như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản… Về trung hạn, chỉ số VN-Index có tuần giảm điểm nhưng thanh khoản vẫn dưới trung bình 20 tuần. Đồng thời, đồ thị giá đang tích lũy trong xu hướng tăng trung hạn đang duy trì và còn tiếp tục. Vùng 1.970 điểm đang là mục tiêu ngắn hạn cho nhịp tăng. Do đó, nhà đầu tư trung hạn nên tận dụng nhịp điều chỉnh để mua mới”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

