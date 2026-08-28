Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/8: Cơ hội tiềm năng với PVT và HDB

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVT

Năm 2026, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) đạt 19.265 tỷ đồng (+20,3% so với cùng kỳ năm trước) và 1.548 tỷ đồng (+49,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, dự báo LNST-CĐTS của PVT trong 2H2026 duy trì xu hướng khả quan, đạt 676 tỷ (+27,8% so với cùng kỳ năm trước).

BVSC kỳ vọng doanh thu vận tải tăng trưởng tích cực trong năm 2026 nhờ hoạt động ổn định của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và mặt bằng giá cước cho thuê định hạn mảng quốc tế cải thiện (tàu dầu thô +20%, tàu dầu sản phẩm +10% so với cùng kỳ năm trước), qua đó hỗ trợ doanh thu vận tải nội địa và quốc tế tăng lần lượt 14% và 19% so với cùng kỳ năm trước. BVSC dự báo biên lợi nhuận gộp của PVT năm 2026 tăng lên mức 15,6%, so với mức 14,7% trong năm 2025.

Quá trình mở lại eo biển Hormuz diễn ra một cách thận trọng và có nhiều biến số. Trung bình trong tháng 7/2026, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz dù đã phục hồi nhưng vẫn chỉ đạt 44% mức trước xung đột, trong đó tàu dầu thô đạt 48% và tàu dầu sản phẩm đạt 26%. Đối với PVT, số tàu đang ở trong khu vực eo biển Hormuz đã giảm từ 3 tàu tại thời điểm tháng 4/2026 xuống còn 1 tàu tại tháng 8/2026.

Điều này cho thấy hoạt động vận tải dầu từ Vùng Vịnh và nguồn cung vận tải toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn bình thường hóa. Tuy nhiên, khi các tuyến vận tải dần thích nghi với bối cảnh mới, BVSC kỳ vọng quá trình hồi phục của thị trường sẽ diễn ra từ từ trong năm 2027 và giá cước vẫn sẽ hưởng lợi. Vì vậy, BVSC dự báo doanh thu và LNST-CĐTS ghi nhận mức 19.616 tỷ đồng (+1,8% so với cùng kỳ năm trước) và 1.611 tỷ đồng (+4,1% so với cùng kỳ năm trước) trong năm 2027.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 27/8: Cơ hội tiềm năng với FRT và DPM VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 27/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như FRT và DPM đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

BVSC sử dụng kết hợp phương pháp định giá DCF kết hợp P/E nhằm xác định giá mục tiêu cho PVT. Giá mục tiêu theo phương pháp kết hợp là 24.900 đồng/cổ phiếu. Với vị thế đầu ngành và dự báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2026, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu PVT.

Hiện tại, PVT đang giao dịch tại mức P/E forward 2026F là 6,7x, thấp hơn so với mức P/E trung bình 3 năm và 5 năm lần lượt là 8,9x và 9,1x.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HDB

Công ty Chứng khoán MB (MBS) kỳ vọng Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB) có thể hoàn thành KHKD cả năm 2026, qua đó duy trì mức ROE vượt trội so với toàn ngành, đạt trên 25%. Tăng trưởng tín dụng cao hơn đi kèm với áp lực nợ xấu lớn hơn, khiến tỷ lệ LLR chưa thể đạt tới mục tiêu 70%.

Tổng thu nhập hooạt động trong 6 tháng năm 2026 ghi nhận đạt 22.684 tỷ đồng (+23,1% so với cùng kỳ), trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 5,9% và 23,1% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng đến cuối Quý 2/2026 đạt 21,8% so với đầu năm. NIM đã có sự phục hồi lên mức 4,2% trong Quý 2/2026 khi so sánh với mức thấp 3,9% trong Quý 1/2026. Thu nhập từ phí và KD vàng & ngoại hối tăng lần lượt 77,5% và 25% so với cùng kỳ. Hoạt động KD trái phiếu bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao khiến thu nhập từ ĐTCK ghi nhận lỗ 85 tỷ đồng so với mức lãi thuần 260 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí trích lập 6 tháng 2026 đạt 3.828 tỷ đồng (giảm 30% so với cùng kỳ) cùng với CIR giảm 60 điểm cơ bản so với cùng kỳ xuống 24,9% giúp Tăng trưởng tín dụng của 6 tháng năm 2026 đạt 13,202 tỷ đồng (+31,1% so với cùng kỳ) hoàn thành 44,5% KH cả năm và 48,5% dự báo của MBS.

MBS dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 có thể đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, +40.5% so với cùng kỳ và hoàn thành 100% KH cả năm nhờ: Tăng trưởng tín dụng đạt ~35% so với cùng kỳ; NIM ghi nhận mức 4.4% cùng với chi phí trích lập giảm 14% so với cùng kỳ.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HDB và giữ giá mục tiêu ở mức 38.350 đồng/cổ phiếu. P/B mục tiêu được điều chỉnh xuống 1.6x do điều chỉnh định giá của toàn ngành do môi trường lãi suất cao nhưng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan hơn bù đắp cho sự điều chỉnh này. MBs cho rằng, HDB với tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên cùng ROE duy trì trên 20%/năm xứng đáng với mức P/B cao hơn toàn ngành, hiện đang ở mức 1.5x.

► Nhận định chứng khoán 28/8: VN-Index hướng tới mốc 1.850 điểm