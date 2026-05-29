Nhận định chứng khoán 29/5: Xu hướng giảm vẫn tiếp tục chiếm ưu thế

Xu hướng giảm vẫn tiếp tục chiếm ưu thế

Sau quãng thời gian nhấn chìm chỉ số trong phiên sáng 28/5, VN-Index đưa các “chứng sĩ” tham gia vào chuyến tàu lượn bất đắc dĩ trong phiên chiều khi khởi đầu cuộc hành trình là sức kéo tới từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VIC và VRE), ngay lập tức đưa thị trường chạm tới ngưỡng giá xanh. Tuy nhiên, phiên ATC mang đến nhiều bất ngờ cho giới đầu tư khi phần lớn các mã cổ phiếu trong nhóm VN30 chịu áp lực bán bất ngờ khiến biên độ giảm điểm nới rộng đáng kể, phải kể đến những cái tên như MWG, MSN, TCB.

Ở chiều ngược lại, sắc tím tới từ cổ phiếu VHM là không đủ để cứu vãn tình hình thị trường vốn dĩ đã bị thanh khoản “rời bỏ” suốt nhiều ngày vừa qua và phần còn lại là đà phục hồi ở những cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ do đó, tác động tới chỉ số chung là không đáng kể. Phiên giảm điểm với sự lấn át của “phe gấu” khi số mã giảm điểm (217 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (89 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-17,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 28/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.863,67 điểm, giảm 10,76 điểm (-0,57%).

Thị trường trở lại tình trạng “teo tóp thanh khoản” khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-17,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 688 triệu cổ phiếu (-17,30%), tương đương giá trị đạt 19.575 tỷ đồng (-19,30%).

Phiên giao dịch có độ mở kém tích cực nhất trong nhiều ngày trở lại đây khi có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa điều chỉnh. Bất động sản (2,42%), Thủy sản (0,21%) và Dầu khí (0,06%) là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, Công nghệ viễn thông (-2,16%), Bán lẻ (-1,88%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-1,39%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 28/5.

Nhận định chứng khoán 28/5: Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội mua mới

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin đảo chiều tăng giá trở lại (VHM, VPL, VRE) nhưng vẫn không giúp VN-Index thoát khỏi phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Thanh khoản trong phiên hôm nay sụt giảm nhẹ so với phiên trước và thấp hơn (-17,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền giảm giá phiên 28/5 lớn gấp 3 lần dòng tiền tăng điểm cho thấy áp lực bán là hoàn toàn chủ động.

“Xu hướng giảm vẫn tiếp tục chiếm ưu thế và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Nhà đầu tư vẫn duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới, kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực hơn, đặc biệt có sự cải thiện rõ nét về thanh khoản”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu khi đóng cửa tại 1.864 điểm dưới các đường MA10 và MA20, cùng trạng thái nến Spinning Top phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế và dòng tiền suy giảm qua chỉ báo MFI ở mức 32. Với RSI trung tính tại 49, thị trường hiện rơi vào trạng thái giằng co thiếu xu hướng, đòi hỏi sự xác nhận bứt phá khỏi vùng cản 1.880–1.890 hoặc giữ vững hỗ trợ 1.860–1.870 để định hình xu thế tiếp theo. Trong kịch bản trung lập, chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động hẹp đầu phiên trước khi phân hóa rõ nét hơn về cuối ngày.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ, đồng thời bám sát các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ dầu khí offshore. Đối với chiến lược trung và dài hạn, đây là cơ hội để giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) phân tích, trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index tiếp tục suy yếu từ MA20 với khối lượng sụt giảm nhẹ và tiếp tục ở dưới trung bình 20 phiên. Đồ thị giá vẫn giữ trên khu vực hỗ trợ 1.852 điểm đã đóng vai trò hỗ trợ từ đầu tháng 5/2026. Do đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ hồi phục trở lại trong phiên hôm nay 29/5. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn duy trì mức tăng.

“Chỉ số VN-Index phát đi tín hiệu suy yếu ngắn hạn nhưng cần chờ tín hiệu xác nhận. Do đó, nhà đầu tư hạn chế mua mới để quan sát thêm diễn biến thị trường trong các phiên tới”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

