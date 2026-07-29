Nhận định chứng khoán 29/7: Bắt đáy xuất hiện, VN-Index có vượt 1.700 điểm?

Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục, hạn chế hạ tỷ trọng

Trải qua cơn hoảng loạn phiên sáng khi dư âm của cú sập cuối phiên liền trước lan sang nhiều nhóm ngành khiến VN-Index mở gap giảm và chỉ số rơi xuống vùng giá thấp nhất trong hơn 3 tháng trở lại. Thế nhưng phiên chiều trở thành “sàn diễn” của phe mua khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ, đưa nhiều nhóm ngành “thay màu áo” trước sự ngỡ ngàng của giới đầu tư. Một số cái tên xuất sắc đóng cửa trong sắc tím phải kể đến như VCI và VND (Chứng khoán), cùng một số Bluechip khác như HPG, MBB, VNM trở thành những nhân tố đóng góp điểm số nhiều nhất cho thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, PNJ có phiên giao dịch khá tiếc nuối khi không thể giữ được xung lực phục hồi và bị đà bán nhấn chìm xuống ngưỡng giá đỏ trong phiên ATC. Sắc xanh lấy lại thế thượng phong khi số mã tăng điểm (195 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (128 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn ( 5.5%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 28/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.680,62 điểm, tăng 11,61 điểm (0,70%).

Chốt phiên giao dịch ngày 28/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.680,62 điểm, tăng 11,61 điểm

Mặc dù sắc xanh lan tỏa thị trường, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh chỉ nhỉnh hơn (5,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 807 triệu cổ phiếu (26,53%), tương đương giá trị đạt 19.240 tỷ đồng (31,35%).

VN-Index có phiên giao dịch khởi sắc khi có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Sắc xanh của thị trường được thể hiện rõ qua đà tăng của một số nhóm ngành Chứng khoán (3,92%), Thép (3,19%), Phân bón (2,33%) và Bán lẻ (2,14%). Ngược lại, sắc đỏ vẫn còn "nhen nhóm" ở một số nhóm ngành với Công nghệ viễn thông (-1,18%), Bảo hiểm (-0,91%) và Hàng không (-0,60%) là những nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 28/7: Thị trường vẫn trong nhịp điều chỉnh, chưa vội bắt đáy VOV.VN - Sau phiên giảm mạnh với áp lực bán tháo lan rộng, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.630-1.640 điểm. Dù thị trường có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro và chưa vội giải ngân mạnh.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), kinh qua chuỗi ngày dài nhẫn nhịn dưới áp lực bán mạnh của “phe gấu”, VN-Index có phiên giao dịch tích cực trở lại khi nhiều cổ phiếu đã trở về vùng định giá chiết khấu đáng kể so với tiềm năng doanh nghiệp và đồng thời, khối ngoại phát đi tín hiệu mua ròng trở lại trong phiên khớp lệnh dù cho giao dịch thỏa thuận VHM thời điểm cuối phiên khiến tổng giá trị bán ròng lên tới -1,978 tỷ đồng. Mặc dù những nỗi lo về thanh khoản chưa thể bùng nổ trở lại cộng thêm sự “dè dặt” của dòng tiền mỗi khi nhập cuộc thị trường, VN-Index có thể sẽ sớm cân bằng quanh vùng giá 1.660 – 1.720 điểm để củng cố xu hướng tiếp theo, đồng thời làm dịu đi những góc nhìn tiêu cực của giới đầu tư về thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm 2026.

“Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục, hạn chế hạ tỷ trọng khi nhiều cổ phiếu về vùng mua thay vì bán bất chấp và đồng thời chưa vội quay trở lại xu hướng mua ròng khi VN-Index vẫn để ngỏ những tín hiệu tích cực rõ ràng hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 1.710 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi những tín hiệu trái chiều khi nỗ lực hồi phục trong phiên hôm nay chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm ngắn hạn, thể hiện qua việc chỉ số đóng cửa tại 1.681 điểm, vẫn nằm dưới các đường MA10 và MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI suy yếu. Mặc dù lực cầu bắt đáy xuất hiện tại vùng quá bán giúp chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày, nhưng áp lực từ xu hướng giảm chủ đạo vẫn là rủi ro hiện hữu, khiến kịch bản giằng co trong biên độ hẹp nhiều khả năng sẽ tiếp diễn ở đầu phiên hôm nay 29/7 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.680–1.690 và kháng cự 1.700–1.710, đồng thời ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn là cơ hội để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 1.710 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index ghi nhận lực cầu tham gia tích cực hơn và không còn diễn biến bán tháo như trước. Đồng thời, chỉ báo động lượng cũng đang cho tín hiệu đi lên từ vùng quá bán. Chỉ số đang được hỗ trợ tại khu vực 1.640-1.655 điểm mà cùng với tâm lý thị trường đang ở vùng rất thấp cho thấy xác suất hình thành vùng đáy ngắn hạn khá cao.

“Chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 1.710 điểm hoặc xa hơn là khu vực 1.730 điểm. Nhà đầu tư thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng hiện tại. Đồng thời, thị trường cũng đang mở ra cơ hội trading lướt sóng ngắn hạn ở nhiều cổ phiếu sau giai đoạn chiết khấu mạnh vừa qua”, chuyên gia của YSVN nhận định.

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