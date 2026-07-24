Nhận định chứng khoán 24/7: Chờ thêm tín hiệu trước khi gia tăng tỷ trọng

Đà giảm đã chững lại, nhưng chưa xác nhận được tín hiệu đảo chiều tăng giá

Trải qua phiên sáng với yếu tố “cầm máu” tới từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup, phần lớn cổ phiếu còn lại chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, phiên chiều trở thành sàn diễn cho phe mua khi thị trường hồi một mạch 40 điểm và giá đóng cửa gần cao nhất phiên cho thấy nỗ lực phục hồi đáng ghi nhận của VN-Index. Mặc dù ¾ số điểm lấy lại trong phiên 23/7 phụ thuộc vào bộ đôi VIC và VHM, song diễn biến chung của toàn thị trường có phần tích cực nhất định khi nhiều cổ phiếu “thay màu áo”, thậm chí một số cái tên nổi bật đóng cửa trong sắc tím phải kể đến như GEX, EIB, VIX.

Ở chiều ngược lại, PNJ và DGC đành trở thành “con ghẻ” của thị trường khi những tin tức tiêu cực bủa vây hoạt động kinh doanh và điều hành, cùng với một số cổ phiếu ngành Bất động sản như DXG, NLG phải chịu biên độ giảm điểm quanh ngưỡng 4 - 7%. Sắc xanh có tín hiệu lấy lại thế trận khi số mã tăng điểm (198 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (127 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh duy trì ở ngưỡng cao hơn (35,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 23/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.699,38 điểm, tăng 30,85 điểm (1,85%).

Chốt phiên giao dịch ngày 23/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.699,38 điểm, tăng 30,85 điểm

Trong ngày chỉ số biến động mạnh, thị trường duy trì nhịp độ giao dịch khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (35,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 803 triệu cổ phiếu (-5,49%), tương đương giá trị đạt 20.145 tỷ đồng (-14.34%).

VN-Index kết phiên khoác lên mình chiếc áo xanh với 14/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (4,38%), Chứng khoán (3,13%) và Dầu khí (2,52%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-3,61%), Công nghệ viễn thông (-1,41%) và Đường (-0,81%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 23/7.

Nhận định chứng khoán 24/3: Quán tính giảm điểm có thể tiếp diễn VOV.VN - VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.580 điểm, xa hơn là vùng 1.560 điểm, trước khi lực cầu quay trở lại.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán vẫn đè nặng lên thị trường trong phiên sáng, nhưng mọi thứ đã đảo chiều trong phiên chiều giúp VN-Index có phiên tăng điểm, khép lại chuỗi giảm điểm 4 phiên liên tiếp trước đó. Thanh khoản phiên 23/7 sụt giảm nhẹ so với phiên trước, nhưng vẫn ở mức cao khi khối lượng khớp lệnh vượt (35,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá đảo chiều và gấp (4,4 lần) so với nhóm cổ phiếu giảm giá. Phiên đảo chiều tăng điểm ngày 23/7 mang nhiều yếu tố tích cực cho thấy đà giảm trước đó đã chững lại, tuy nhiên, vẫn chưa xác nhận được tín hiệu đảo chiều tăng giá.

“Nhà đầu tư đã mở vị thế mua thăm dò phiên trước, vị thế mua chưa mang nhiều lợi nhuận nên ưu tiên quan điểm chờ đợi, chờ đợi thêm tín hiệu tích cực hơn trước khi gia tăng thêm tỷ trọng nắm giữ”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.690-1.700 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi những tín hiệu trái chiều khi nỗ lực hồi phục trong phiên gần nhất vẫn chưa đủ sức đảo ngược xu hướng giảm chủ đạo, thể hiện qua việc chỉ số đóng cửa dưới các đường MA10 và MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI suy yếu tại vùng thấp. Mặc dù lực cầu cải thiện giúp chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày, tạo tiền đề cho kịch bản giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.690-1.700 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, nhưng rủi ro điều chỉnh kiểm định lại các vùng hỗ trợ vẫn hiện hữu nếu dòng tiền không duy trì được sự lan tỏa.

“Chiến lược tối ưu cho nhà đầu tư ngắn hạn là duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng từ 1.690 đến 1.720 điểm, ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ như thoái vốn nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ dầu khí offshore. Nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.690-1.700 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index ghi nhận nỗ lực hồi phục trong phiên nhưng mẫu hình nến chưa có độ tin cậy cao. Đồng thời, cấu trúc của chỉ số vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn khi ở dưới các đường MA5 và MA10 phiên. Chỉ số có thể còn quán tính giảm về 1.640 điểm (vùng tích lũy của giá trong 2025) đang là hỗ trợ kế tiếp.

“Xu hướng ngắn hạn duy trì mức giảm. Nhà đầu tư nếu không có áp lực margin thì có thể hạn chế bán ra khi chỉ số đã rơi vào vùng quá bán. Việc mua thăm dò có thể chờ phản ứng tại vùng 1.640 điểm hoặc nửa cuối tuần sau”, chuyên gia của YSVN nhận định.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với TV2 và BID