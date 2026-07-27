Nhận định chứng khoán 27-31/7: VN-Index chờ nhịp hồi kỹ thuật

VN-Index sẽ có nhịp hồi lên mốc 1.720 điểm

Tuần giao dịch giảm mạnh nhất của VN-Index kể từ thời điểm xung đột Trung Đông nổ ra hồi đầu tháng 3/2026. Khởi động phiên đầu tuần trong cơn hoảng loạn, báo hiệu một tuần giao dịch chẳng mấy suôn sẻ khi chỉ hai phiên thứ 2 và thứ 4 đã lấy đi tới hơn 100 điểm (-105,97 điểm), đưa VN-Index về dưới vùng giá 1.700 điểm và mức định giá P/E toàn thị trường ở ngưỡng gần sát nhịp rơi tự do vào hồi “Thuế đối ứng” năm ngoái. Hai phiên giao dịch cuối cùng trong tuần phát đi tín hiệu cân bằng trở lại, tuy nhiên, nhịp dừng chân chỉ đơn thuần là hạn chế những thiệt hại nghiêm trọng hơn sau chuỗi trượt dài trong màn đêm u ám của thị trường chung. Mức giá sàn hoặc gần sàn xuất hiện với tần suất dày đặc khi lực mua trở nên yếu thế trong bối cảnh nhà đầu tư còn nhiều e ngại trong việc “xuống tiền” và ảnh hưởng từ PNJ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Phiên giao dịch cuối tuần 24/7 chứng kiến hơn 41 triệu cổ phiếu của “ông lớn” ngành trang sức được “sang tay” thế nhưng lực bán quá lớn khiến vẫn còn lượng cổ phiếu nhất định chờ được giải thoát ở ngưỡng giá sàn. Độ mở bao trùm bởi sắc đỏ trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-12,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Xét trên khung tuần, VN-Index hình thành cây nến giảm điểm với biên độ lớn khi thanh khoản cao nhất trong vòng 8 tuần trở lại đây, cao hơn (6,5%) so với mức bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 20/7 – 24/7, VN-Index ở mức 1.686,11 điểm, giảm 101,34 điểm (-5,67%).

Đóng cửa tuần giao dịch 20/7 – 24/7, VN-Index ở mức 1.686,11 điểm, giảm 101,34 điểm

Trải qua đà giảm mạnh, thanh khoản thị trường lên mức cao nhất trong vòng 8 tuần trở lại đây và cao hơn (6,5%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 809 triệu cổ phiếu (24,29%), tương đương giá trị đạt 20.115 tỷ đồng (21,60%).

Tuần giao dịch với tâm lý hoảng loạn bao trùm của VN-Index khi không có nhóm ngành nào đóng cửa trong sắc xanh. Những nhóm ngành thiệt hại nặng nề nhất tuần này lần lượt là Hóa chất (-13,14%), Bán lẻ (-11,72%), Bất động sản Khu công nghiệp (-8,66%) và Dầu khí (-8,25%).

Nhận định chứng khoán 24/7: Chờ thêm tín hiệu trước khi gia tăng tỷ trọng VOV.VN - VN-Index bật tăng gần 31 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp nhờ lực cầu cải thiện trong phiên chiều. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn chưa phát tín hiệu xác nhận đảo chiều, nhà đầu tư nên thận trọng và chờ thêm tín hiệu trước khi gia tăng tỷ trọng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần giảm điểm thứ 4 liên tiếp, thanh khoản và biên độ giảm của tuần vừa qua đều ở mức cao nhất cho thấy tín hiệu giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế. VN-Index đã xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm trong tuần và chưa có nhiều tín hiệu cho thấy đà giảm đã kết thúc. Khả năng cao VN-Index sẽ còn tiếp diễn nhịp điều chỉnh trong tuần tới vời kỳ vọng sẽ hướng tới mốc hỗ trợ quanh 1.630 điểm. Không loại trừ VN-Index sẽ có nhịp hồi lên mốc 1.720 điểm trong tuần này 27-31/7 sau đó mới quay lại nhịp giảm về mốc hỗ trợ 1.630 điểm.

“Nhà đầu tư nên giữ quan điểm thận trọng, chưa mở thêm vị thế mua mới sau khi vị thế mua thăm dò trước đó chưa có lợi nhuận. Đồng thời, quản trị rủi ro một cách kỷ luật, căn bán hạ một phần tỷ trọng khi VN-Index có nhịp hồi lên mốc kháng cự 1.720 điểm trong tuần này 27-31/7”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số có thể sẽ biến động trong vùng 1.640-1.710 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang vận động trong trạng thái giằng co với xu hướng giảm chủ đạo khi chỉ số đóng cửa dưới các đường MA10, MA20 cùng sự suy yếu của các chỉ báo RSI và MFI, tuy nhiên, việc hình thành nến spinning top tại vùng quá bán (RSI 29) mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn.

Trong kịch bản cơ sở, thị trường nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày, đòi hỏi nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng trung bình, hạn chế mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.680–1.690 và kháng cự 1.700–1.710, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng biệt như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Chỉ số có thể sẽ biến động trong vùng 1.640-1.710 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Đối với chiến lược trung và dài hạn, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng Kkhoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index biến động hẹp phiên cuối tuần qua với thanh khoản sụt giảm. Đồng thời, đồ thị giá đang trong giai đoạn tích lũy lại với vùng 1.710-1.715 điểm sẽ là vùng hồi phục của giá trong các phiên đầu tuần. Cấu trúc ngắn hạn của chỉ số vẫn chưa có sự thay đổi khi giá ở dưới các đường trung bình động ngắn hạn và xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì mức giảm. Do đó, chỉ số có thể sẽ biến động trong vùng 1.640-1.710 điểm trong tuần này 27-31/7. Đồng thời, chỉ số có thể sẽ tạo đáy ngắn hạn và cân bằng quanh khu vực 1.640 điểm nếu nhịp điều chỉnh tiếp diễn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc nắm giữ tỷ trọng hiện tại nếu không có áp lực margin. Việc mua mới có thể tiến hành khi giá giảm về 1.640 điểm hoặc khi xu hướng giảm được đảo ngược (giá vượt lên 1.750 điểm). Nhà đầu tư trung hạn có thể hạ tỷ trọng cổ phiếu nhưng ưu tiên ở các phiên hồi phục”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

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