Nhận định chứng khoán 23/7: Sau cú giảm mạnh nhất 4 tháng, VN-Index sẽ về đâu?

Áp lực bán đang rất lớn và khả năng cao sẽ còn tiếp diễn

Đêm 21/7, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, chấm dứt chuỗi giảm điểm 3 phiên trước đó, song chứng trường Việt lại có một phiên giao dịch rất tiêu cực. Lực bán hoàn toàn áp đảo ngay khi mở cửa cho đến hết phiên 22/7 mà tâm điểm là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM, MWG, PNJ) giảm sàn khiến VN-Index có phiên giảm điểm mạnh nhất trong 4 tháng trở lại đây. Số lượng cổ phiếu giảm giá (234 mã giảm) áp đảo và phân bổ ở nhiều nhóm cổ phiếu trong khi số cổ phiếu tăng giá rất ít (68 mã tăng) cho thấy xu hướng rất tiêu cực. Kết phiên giao dịch ngày 22/7, VN-Index mất 62,03 điểm (-3,58%) xuống mốc 1.668,53 điểm, lùi xa mốc tâm lý 1.700 điểm.

Không còn bóng dáng của nhóm ngành tăng điểm, 21 nhóm ngành đều đóng cửa trong sắc đỏ. Bán lẻ (-6,44%), BĐS (-6,22%), Hóa chất (-4,03%), Dầu khí (-3,4%)… là những nhóm cổ phiếu giảm sâu nhất, tác động tiêu cực nhất tới thị trường chung.

Kết phiên giao dịch ngày 22/7, VN-Index mất 62,03 điểm (-3,58%) xuống mốc 1.668,53 điểm

Thanh khoản có phiên bùng nổ mạnh về khối lượng khớp lệnh, đạt mức cao nhất trong 2 tháng trở lại và tăng cao (54,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 919 triệu cổ phiếu (14,42%), tương đương giá trị đạt 23.518 tỷ đồng (0,87%).

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên mất điểm rất sâu, xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm ở mức rất xa khiến tâm lý của giới đầu tư rất tiêu cực, áp lực bán tháo đã bắt đầu xuất hiện, do đó, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sàn (MWG, VHM, VIC, PNJ). Riêng 2 mã vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) đã chiếm hơn một nửa số điểm của thị trường chung (-33,04 điểm). Thanh khoản trong phiên 22/7 gia tăng mạnh, khối lượng khớp lệnh vượt (54,7%) so với mức bình quân 20 phiên và là phiên có khối lượng khớp lệnh cao nhất trong 2 tháng trở lại đây.

Nhận định chứng khoán 22/7: Chưa vội bắt đáy, chờ VN-Index kiểm định vùng 1.700 VOV.VN - Sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp, VN-Index vẫn chưa cho thấy tín hiệu tạo đáy khi áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế,dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy sớm, ưu tiên quản trị rủi ro, chỉ giải ngân khi thị trường phát đi tín hiệu hồi phục rõ ràng.

Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn so với nhóm cổ phiếu tăng giá (10,2 lần). Với những dữ liệu trên cho thấy áp lực bán đang rất lớn và khả năng cao sẽ còn tiếp diễn trong phiên hôm nay 23/7.

“VN-Index đã xuyên thủng mốc hỗ trợ kỳ vọng 1.695 – 1.700 điểm và đang hướng đến mốc 1.625 – 1.640 điểm trong phiên hôm nay. Việc mua thăm dò ở ngưỡng hỗ trợ 1.695 điểm chưa mang lại kết quả, nhưng cũng chưa có nhiều rủi ro. Nhà đầu tư có thể mở thêm vị thế mua thăm dò lần 2 ở ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.630 điểm trong phiên hôm nay 23/7”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế chủ đạo

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.669 điểm, xác lập trạng thái tiêu cực dưới đường MA10 và MA20 cùng áp lực bán áp đảo đẩy chỉ số về vùng thấp nhất ngày. Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MFI đều rơi vào vùng quá bán, cho thấy khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn, nhưng xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế chủ đạo với rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trong kịch bản kém khả quan.

“Nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy, chỉ cân nhắc giải ngân khi thị trường xác nhận tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện tại vùng 1.660–1.670 điểm, đồng thời tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân thăm dò từng phần vào các cổ phiếu cơ bản tốt, tránh xa những nhóm ngành có biến động mạnh và thanh khoản thấp để bảo toàn danh mục”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế chủ đạo (Ảnh minh họa: KT)

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index mở rộng biên độ giảm điểm với thanh khoản tăng mạnh trên trung bình 20 phiên, phản ánh áp lực bán tháo. Chỉ số đã giảm qua MA300 phiên và với quán tính giảm hiện tại, chỉ số có thể còn quán tính giảm về 1.640 điểm (vùng tích lũy của giá trong 2025) đang là hỗ trợ kế tiếp. Đồng thời, theo mẫu hình sóng Elliiott, chỉ số đang ở giai đoạn cuối của sóng 3 nên kỳ vọng sẽ có nhịp hồi phục ở sóng 4.

“Nhà đầu tư nếu không có áp lực margin thì có thể hạn chế bán ra. Việc mua mới có thể chờ phản ứng tại vùng 1.640 điểm”, chuyên gia của YSVN nhận định.

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