Nhận định chứng khoán 28/7: Thị trường vẫn trong nhịp điều chỉnh, chưa vội bắt đáy

VN-Index sẽ còn tiếp diễn nhịp điều chỉnh

Những ký ức u ám của phiên khởi động tuần trước ùa về một lần nữa khiến tâm lý thị trường trở nên hoảng loạn, đặc biệt trong cuối phiên chiều khi áp lực bán tháo xuất hiện trên diện rộng và rất nhiều cổ phiếu rơi xuống ngưỡng giá sàn trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư. Không chỉ nhóm Chứng khoán và Bất động sản chịu ảnh hưởng, áp lực bán lan rộng sang các nhóm ngành như Ngân hàng (BID, SHB), Thép (HSG, HPG) và thậm chí MWG kết phiên với tình trạng gần 400.000 cổ phiếu chờ bán ở ngưỡng giá “xanh lơ”.

Ở chiều ngược lại, PNJ trở thành điểm sáng hiếm hoi của VN-Index khi đóng cửa ở ngưỡng giá trần, cùng với LPB (3,05%) và PC1 (2,61%) là những cái tên duy trì sắc xanh tích cực xuyên suốt. Sắc đỏ bao trùm thị trường khi số mã giảm điểm (258 mã) áp đảo hoàn toàn so với chỉ vỏn vẹn 79 mã tăng điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 27/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.669,01 điểm, giảm 17,10 điểm (-1,01%).

Chốt phiên giao dịch ngày 27/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.669,01 điểm, giảm 17,10 điểm

Mặc dù chỉ số biến động mạnh, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 638 triệu cổ phiếu (7,79%), tương đương giá trị đạt 14.649 tỷ đồng (4,86%).

VN-Index chìm trong sắc đỏ khi có tới 19/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Chỉ duy nhất hai ngành là Thực phẩm tiêu dùng (0,12%) và Bảo hiểm (0,06%) duy trì sắc xanh trong phiên 27/7. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-4,82%), Bán lẻ (-4,49%) và Hóa chất (-2,34%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 27-31/7: VN-Index chờ nhịp hồi kỹ thuật VOV.VN - Sau tuần giảm hơn 100 điểm và ghi nhận mức lao dốc mạnh nhất kể từ đầu năm, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong tuần 27-31/7. Tuy nhiên, xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế, do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng và ưu tiên quản trị rủi ro.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), thị trường quay trở lại nhịp điều chỉnh và đà bán tháo xuất hiện tập trung ở khoảng 15 phút cuối phiên giao dịch và trong phiên ATC khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay. Theo đó, thanh khoản không có yếu tố bùng nổ khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-6,9%) so với mức bình quân 20 phiên và phân bổ dòng tiền vào nhóm giảm gấp gần 5 lần so với phía bên kia đối trọng. Một số cổ phiếu dù không có mức độ tương quan cao đối với thị trường nhưng cũng chịu chung số phận như: MWG, BID, HPG… Khả năng cao VN-Index sẽ còn tiếp diễn nhịp điều chỉnh trong những phiên tới vời kỳ vọng sẽ hướng tới mốc hỗ trợ quanh 1.630 điểm.

“Không loại trừ VN-Index sẽ có nhịp hồi lên mốc 1.720 điểm trong sau đó mới quay lại nhịp giảm về mốc hỗ trợ 1,630 điểm. Do đó, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa mở thêm vị thế mua mới sau khi vị thế mua thăm dò trước đó chưa có lợi nhuận. Đồng thời, quản trị rủi ro một cách kỷ luật, căn bán hạ một phần tỷ trọng khi VN-Index có nhịp hồi lên mốc kháng cự 1.720 điểm”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ biến động trong vùng 1.860-1.700 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu tiêu cực rõ rệt khi đóng cửa tại 1.669 điểm, xác nhận trạng thái suy yếu với việc xuyên thủng các đường trung bình động MA10, MA20 cùng áp lực bán áp đảo đẩy chỉ số về vùng thấp nhất ngày. Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật như RSI (27) và MFI (20) đều rơi vào vùng quá bán và suy yếu dòng tiền, cho thấy khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn, nhưng xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế chủ đạo với rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần.

Trong kịch bản kém khả quan, chỉ số có thể tiếp tục lùi sâu về vùng hỗ trợ ngay đầu phiên hôm nay 28/7 trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện.

VN-Index nhiều khả năng sẽ biến động trong vùng 1.860-1.700 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, việc quan sát phản ứng tại vùng 1.660–1.670 điểm là trọng tâm, đồng thời có thể sàng lọc các cổ phiếu có câu chuyện riêng. Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể cân nhắc giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn đối với nhóm cổ phiếu cơ bản tốt, tránh xa các mã có biến động mạnh và thanh khoản thấp”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh với thanh khoản tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên phản ánh áp lực bán có dấu hiệu hạ nhiệt so với các lần giảm trước đây. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy lại có nghĩa là giá sẽ đi ngang và biến động trong biên độ hẹp hơn. Thanh khoản cũng sẽ sụt giảm và ở mức thấp. Chỉ số nhiều khả năng sẽ biến động trong vùng 1.860-1.700 điểm trong các phiên tới.

“Khu vực 1.640 điểm sẽ có ý nghĩa hỗ trợ quan trọng nếu đà giảm tiếp tục. Nhà đầu tư có thể cân nhắc nắm giữ tỷ trọng hiện tại nếu không có áp lực margin. Việc mua mới có thể tiến hành khi giá giảm về 1.640 điểm hoặc khi xu hướng giảm được đảo ngược (giá vượt lên 1.748 điểm)”, chuyên gia của YSVN nhận định.

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