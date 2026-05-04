Nhận định chứng khoán 4-8/5: VN-Index tiếp tục dao động quanh vùng 1.890-1.900

Khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh nhẹ

Ngày giao dịch cuối cùng của tháng 4 khép lại, trải qua 19 phiên giao dịch dài với nhiều biến số khó lường. Nhịp hồi phục mạnh mẽ kể từ vùng giá 1.675, áp sát mốc điểm kỷ lục 1.900 nằm ngoài dự đoán của số đông nhà đầu tư, thế nhưng dù cho VN-Index có cải thiện mạnh mẽ về điểm số, phần lớn công sức thuộc về nhóm cổ phiếu họ nhà Vin thay vì chia đều cho các nhóm ngành còn lại. Mang trong mình “trọng trách lớn lao” với tổng cộng khoảng 25% vốn hóa thị trường, VIC và VHM là những cái tên nổi bật nhất tháng vừa qua với biên độ tăng điểm lần lượt lên tới (58,52%) và (41,75%).

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, phần lớn các nhóm ngành phải trải qua áp lực phân hóa nặng nề, tăng giảm đan xen và dường như không có cái tên nào đủ “dũng cảm” để thế vai trụ đỡ chỉ số thay họ nhà Vin. Trên khung tuần, thị trường hình thành cây nến búa ngược (Inverted Hammer) cho thấy áp lực chốt lời hiện hữu ngay tại vùng giá đỉnh mọi thời đại và có lẽ cung cầu sẽ được phản ánh chính xác hơn sau khi VN-Index giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Đóng cửa tuần giao dịch 28 – 29/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.854,10, tăng 0,81 điểm (0,04%).

Thanh khoản tuần không phản ánh hết cung cầu của khi thị trường chỉ giao dịch 2/5 ngày trong tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 756 triệu cổ phiếu (-11,36%), tương đương giá trị đạt 22.191 tỷ đồng (-12,44%).

VN-Index tăng nhẹ về điểm số, tuy nhiên, độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (2,34%), Phân bón (1,72%) và Dược phẩm (1,31%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-4,38%), Điện (-1,64%) và Thực phẩm tiêu dùng (-1,45%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa giảm điểm khá trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 4. Biên độ giảm của thị trường chủ yếu là do nhóm cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM) điều chỉnh. Thanh khoản phiên 29/4 dù cải thiện hơn so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-14,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Xu hướng thị trường chung hiện tại đang bị chi phối rất lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh nhẹ sau quá trình tăng rất mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vừa qua.

“Mức điều chỉnh của thị trường chung có thể sẽ không quá sâu, quanh ngưỡng hỗ trợ 1.800 điểm tích lũy lại và quay lại xu hướng tích cực. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục trước đó và có thể mở thêm vị thế mua mới khi thị trường chung có nhịp điều chỉnh quanh mốc hỗ trợ tâm lý 1.800”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang bước vào pha rung lắc kiểm định lại nền tăng ngắn hạn sau khi lùi về 1.854,10 điểm, với cây nến cho thấy áp lực chốt lời xuất hiện rõ hơn tại vùng cao. Tuy nhiên, diễn biến này cần được nhìn nhận thận trọng hơn thay vì bi quan tuyệt đối, bởi chỉ số giảm trong bối cảnh nhiều cổ phiếu vẫn giữ sắc xanh và nhóm Vingroup hạ nhiệt sau giai đoạn kéo mạnh, tức áp lực điều chỉnh hiện tại mang tính tái cân bằng ở nhóm trụ nhiều hơn là suy yếu diện rộng.

VN-Index tiếp tục dao động quanh vùng cản quanh đỉnh cũ 1.890 - 1.900 điểm

Điểm tích cực là VN-Index vẫn duy trì trên toàn bộ các đường MA quan trọng từ MA5 đến MA250, trong khi RSI(14) 63,53 và Stoch RSI đã hạ khỏi vùng cực nóng cho thấy thị trường đang giải tỏa trạng thái quá mua ngắn hạn thay vì phá vỡ xu hướng tăng. Từ góc độ thực chiến, vùng 1.854 điểm không phải điểm mua mới có edge cao cho giao dịch theo chỉ số, nhưng lại mở ra cách tiếp cận phù hợp hơn là ưu tiên nắm giữ và chọn lọc các cổ phiếu khỏe hơn thị trường, đặc biệt trong bối cảnh độ rộng thực tế không quá xấu.

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 4/5 là VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.840-1.850 điểm; nếu giữ được nền này, chỉ số còn cơ hội quay lại vùng 1.870-1.880 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60-75%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe, hạn chế mua đuổi nhóm trụ và chỉ gia tăng ở nhịp pullback đẹp hoặc khi chỉ số lấy lại vùng cản với thanh khoản tốt hơn. Nhà đầu tư trung-dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc có kiểm soát nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh vào nhóm đã kéo chỉ số”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index tiếp tục gặp khó trước vùng cản quanh đỉnh cũ 1.890-1.900 điểm. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng cản này trong các phiên tới với các nhịp rung lắc xuất hiện đan xen trong phiên. Điểm số thị trường nhiều khả năng sẽ vẫn bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Mặc dù có thể xuất hiện áp lực điều chỉnh sau nhịp tăng nóng vừa qua nhưng các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể luân phiên tăng điểm để tiếp tục giúp thị trường neo giữ điểm số ở vùng cao.

“Diễn biến các nhóm cổ phiếu còn lại sẽ tiếp tục phân hóa mạnh khi đi vào giai đoạn cao điểm công bố các thông tin về doanh nghiệp trong mùa ĐHCĐ. Nhà đầu tư cần lưu ý đến sự dịch chuyển của dòng tiền đầu cơ sang các nhóm cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tốt, có yếu tố thông tin hỗ trợ và giá đang điều chỉnh về các vùng hỗ trợ”, chuyên gia của BVSC lưu ý.