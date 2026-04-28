Nhận định chứng khoán 28/4: Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện

Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục hiện tại

Tuần giao dịch nhiều khó khăn trôi qua, đánh dấu thời điểm VN-Index tiếp cận sát mốc điểm 1.900 kể từ giai đoạn “lao đao” vì chiến sự Trung Đông. Thế nhưng càng lên cao “gió” càng lớn, thị trường chung gặp phải áp lực điều chỉnh tương đối lớn tại vùng đỉnh cũ khi các “chứng sĩ” nâng cao cảnh giác trong bối cảnh tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” kéo dài. Hầu hết phiên giao dịch trong tuần trở thành sàn diễn cho “ông lớn” VIC khi sở hữu mức tăng (12,88%) trên khung tuần và đóng góp lượng điểm số không nhỏ tới chỉ số chung. Cũng chính vì lý do đó, phần còn lại của thị trường đành “ngậm ngùi” chịu áp lực phân hóa mạnh mẽ với sắc đỏ nắm giữ thế chủ đạo, đặc biệt là nhóm Điện & Năng lượng khi áp lực bán tháo hai phiên liên tiếp của cổ phiếu PC1 khiến dòng tiền trở nên e dè hơn mỗi khi nhen nhóm ý định nhập cuộc.

Ở chiều ngược lại, một số cái tên nổi bật hơn cả khi cho thấy sức lội ngược dòng mạnh mẽ phải kể tới như TCB (6,20%) và NVL (14,08%) giúp níu giữ một phần niềm tin của giới đầu tư vào những cổ phiếu có khả năng dẫn dắt ngành. VN-Index cải thiện tích cực về mặt điểm số, tuy nhiên, đà tăng không có yếu tố hậu thuẫn trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh tuần thấp hơn (-15,7%) so với mức bình quân 20 tuần. Tuần giao dịch 20 – 24/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.853,29, tăng 36,12 điểm (1,99%).

VN-Index có tuần tăng tích cực về điểm số, tuy nhiên, tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” diễn ra khiến 18/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (7,46%), Ngân hàng (0,91%) và Thủy sản (0,82%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Phân bón (-7,84%), Bán lẻ (-4,16%) và Chứng khoán (-3,13%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Thị trường đi lên thiếu vắng sự hậu thuẫn tới từ thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh tuần thấp hơn (-15,7%) so với mức bình quân tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 798 triệu cổ phiếu (-10,68%), tương đương giá trị đạt 23.483 tỷ đồng (-6,64%).

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có tuần giao dịch cải thiện tích cực về điểm số, thế nhưng nỗi bất an một lần nữa trỗi dậy ngay khi đà tăng phụ thuộc mạnh mẽ vào “ông lớn” VIC mà bỏ quên đi phần còn lại của thị trường đang ngụp lặn dưới áp lực từ “phe gấu”. Không chỉ dừng lại ở đó, ý định thế vai người khổng lồ của VCB, BID, CTG (nhóm ngân hàng quốc doanh) nhanh chóng bị dập tắt chỉ trong một phiên khi phe mua đành bất lực nhìn những “nhân tố tiềm năng” quay đầu giảm điểm trở lại ngay sau phiên “break”. Nhóm cổ phiếu ngành Điện & Năng lượng có lẽ đã phải trải qua những ngày giao dịch dài đằng đẵng khi PC1 xuất hiện hai phiên giảm sàn liên tiếp với hàng chục triệu cổ phiếu chỉ chờ được giải thoát ở ngưỡng giá sàn. Nhìn chung, rất khó để danh mục nhà đầu tư có hiệu suất vượt trội so với VN-Index trong tuần qua nếu không sở hữu những cái tên hiếm hoi có khả năng ngược dòng mạnh mẽ như: TCB (Ngân hàng) hay NVL (Bất động sản).

“Mặc dù diễn biến thị trường nhiều khó lường, nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục hiện tại và tránh những nhiễu động điểm số từ các cổ phiếu vốn hóa lớn mà “buông tay” khỏi những cái tên được đánh giá là có cơ bản doanh nghiệp tốt và tiềm năng tăng trưởng kinh doanh tích cực trong những quý tới. Đối với chiều hướng mua gia tăng, nhà đầu tư cần chờ đợi diễn biến hạ nhiệt từ chỉ số chung về những vùng nền giá chiết khấu để có vị thế giá an toàn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh trên đồ thị tuần. Cùng với đó thanh khoản giảm nhẹ so với tuần trước đó, cho thấy tâm lý có phần thận trọng của nhà đầu tư. ASEANSC đánh giá, chỉ số có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.750 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.900 điểm.

“Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng,…Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index có tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp từ cuối tháng 3 đến nay, chỉ số đang hướng tới thử thách lại vùng kháng cự quanh đỉnh cũ. Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện sau nhịp tăng nóng vừa qua nhưng các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể luân phiên tăng điểm để tiếp tục giúp thị trường neo giữ điểm số ở vùng cao. BVSC cũng lưu ý đến rủi ro giảm điểm của thị trường khi neo ở các vùng điểm nhạy cảm nếu có thông tin kém tích cực xuất hiện. Điều này có thể cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng và áp lực bán tăng lên do lo ngại sự xuất hiện các thông tin khó lường trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

“Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục khi thị trường đang dao động ở các vùng điểm nhạy cảm quanh đỉnh cũ. Chủ động bán chốt lời các vị thế ngắn hạn khi giá đạt kỳ vọng, đồng thời nâng dần ngưỡng trailing stop ở các cổ phiếu để bảo toàn lợi nhuận”, chuyên gia của BVSC lưu ý.