Nhận định chứng khoán 29/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm

Thứ Tư, 06:15, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VN-Index có khả năng rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm hoặc retest lại vùng 1.850–1.860 điểm; nếu giữ được nền trên vùng này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.900–1.920 điểm.

Xu hướng của thị trường chung vẫn đang rất tích cực

Giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục kéo dài và có phần nghiêm trọng hơn so với những phiên trước. Thị trường cải thiện mạnh mẽ về điểm số (+22,55 điểm) và tiến sát tới mốc điểm kỷ lục 1.900, tuy nhiên phần lớn nhờ yếu tố chi phối tới từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup bao gồm VIC, VHM, VRE và VPL. Chỉ tính riêng 4 cái tên họ nhà Vin đã mang tới 32,39 điểm, khiến cho đà tăng của những Bluechip khác như MWG (2,51%), STB (4,93%) và FPT (1,36%) trở nên hoàn toàn lép vế.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh trải dài ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt một số cái tên trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” trong phiên 28/4 phải kể tới như Dầu khí (PVT, PLX, BSR), Điện (PC1, HDG, REE) và Phân bón (DPM, DCM) phải hứng chịu biên độ giảm quanh ngưỡng 3 – 7%. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (210 mã) nhiều hơn đáng kể so với số mã tăng điểm (107 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-22%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 28/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.875,84 điểm, tăng 22,55 điểm (1,22%).

Chốt phiên giao dịch ngày 28/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.875,84 điểm, tăng 22,55 điểm

Thanh khoản có dấu hiệu “nghỉ lễ sớm” khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-22%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 630 triệu cổ phiếu (-6,52%), tương đương giá trị đạt 19.445 tỷ đồng (0,42%).

Tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục tái diễn khi VN-Index tăng điểm nhưng có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (5,76%), Bán lẻ (1,23%) và Dược phẩm (0,48%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-6,25%), Phân bón (-2,59%) và Điện (-1,78%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 28/4.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đà tăng của VN-Index tiếp tục bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM, VRE, VPL) trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp với khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-22%) so với mức bình quân 20 phiên. Xu hướng của thị trường chung vẫn đang rất tích cực nhờ tín hiệu tăng điểm mạnh của những cái tên vốn hóa lớn.

“Nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục nắm giữ danh mục và hạn chế việc giải ngân thêm. Kiên nhẫn chờ đợi phiên bùng nổ có sự lan tỏa của dòng tiền ra nhiều nhóm ngành mới là tín hiệu lạc quan cho vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì trạng thái tăng ngắn hạn tích cực khi hồi phục mạnh và đóng cửa tại 1.875,84 điểm, với cây nến cho thấy lực cầu chiếm ưu thế gần như xuyên suốt và chỉ số tiếp tục bám sát vùng cản 1.880–1.890 điểm. Điểm tích cực là VN-Index tiếp tục đứng trên toàn bộ các đường trung bình quan trọng từ MA5 đến MA250, qua đó củng cố xu hướng ngắn hạn lẫn trung hạn; tuy nhiên, từ góc độ thực chiến, vùng giá hiện tại không còn là điểm mua mới có edge cao do chỉ số đã ở rất gần vùng kháng cự ngắn hạn, trong khi thanh khoản vẫn thấp hơn mức tham chiếu và thị trường nhiều khả năng còn phân hóa, với đà tăng tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào nhóm vốn hóa lớn.

 

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 29/4 là VN-Index rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm hoặc retest lại vùng 1.850–1.860 điểm; nếu giữ được nền trên vùng này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.900–1.920 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 65–80%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe, hạn chế mua đuổi và chỉ gia tăng ở nhịp pullback đẹp hoặc breakout có xác nhận. Nnhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh khi chỉ số đang sát cản và độ lan tỏa chưa thực sự đồng đều”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VnIndex tiếp tục duy trì đà tăng nhờ sự hỗ trợ tích cực của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu này, thị trường có thể sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong phiên hôm nay 29/4. Tuy nhiên, việc thị trường neo giữ ở vùng cao quanh đỉnh cũ sẽ tạo ra các nhịp rung lắc mạnh trong phiên và rủi ro có thể gia tăng mạnh nếu có thông tin kém tích cực xuất hiện. Bên cạnh đó, hoạt động ETF diễn ra trong bối cảnh dòng tiền nội thận trọng cũng có thể sẽ tạo biến động mạnh cho thị trường.

“Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục theo hướng cơ cấu tỷ trọng tiền mặt về mức hợp lý để tránh rủi ro margin và các thông tin tiêu cực không thuận lợi có thể xuất hiện trong kỳ nghỉ lễ. Đối với các vị thế đang có, nhà đầu tư chủ động bán chốt lời khi giá đạt kỳ vọng, hoặc đóng vị thế nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop”, chuyên gia của BVSC nhận định.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/4

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Nhận định chứng khoán 24/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880 - 1.890 điểm
Nhận định chứng khoán 24/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880 - 1.890 điểm

Nhận định chứng khoán 24/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880 - 1.890 điểm

Nhận định chứng khoán 24/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880 - 1.890 điểm

VOV.VN - VN-Index rung lắc quanh 1.880 - 1.890 điểm hoặc retest lại vùng 1.860 - 1.870 điểm; nếu giữ được nền trên vùng này, chỉ số còn cơ hội hướng tới 1.900 - 1.920 điểm, còn nếu đánh mất 1.860 điểm thì khả năng lùi về 1.840 - 1.845 điểm sẽ tăng lên.

Cuộc đại chuyển giao tài sản: Áp lực mới với thế hệ kế thừa tại Việt Nam
Cuộc đại chuyển giao tài sản: Áp lực mới với thế hệ kế thừa tại Việt Nam

Cuộc đại chuyển giao tài sản: Áp lực mới với thế hệ kế thừa tại Việt Nam

Cuộc đại chuyển giao tài sản: Áp lực mới với thế hệ kế thừa tại Việt Nam

VOV.VN- Thế giới đang bước vào giai đoạn đặc biệt của lịch sử tài chính khi hàng chục nghìn tỷ USD tài sản được chuyển giao từ thế hệ đi trước sang thế hệ kế cận. Tại Việt Nam, xu hướng này bắt đầu rõ nét, kéo theo những thay đổi sâu sắc trong tư duy tích lũy, đầu tư và quản lý tài sản giữa các thế hệ trong 1 gia đình.

Nhận định chứng khoán 23/4: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.860-1.870 điểm
Nhận định chứng khoán 23/4: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.860-1.870 điểm

Nhận định chứng khoán 23/4: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.860-1.870 điểm

Nhận định chứng khoán 23/4: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.860-1.870 điểm

VOV.VN - VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.860 - 1.870 điểm; nếu vượt dứt khoát vùng này với thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường tốt hơn, chỉ số có thể hướng lên 1.880 - 1.900 điểm. Ngược lại, nếu thất bại tại cản, vùng 1.832 - 1.835 điểm sẽ là hỗ trợ gần cần theo dõi.

