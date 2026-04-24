Nhận định chứng khoán 24/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880 - 1.890 điểm

Dòng tiền có dấu hiệu xoay tua nhanh chóng giữa các nhóm ngành

Phiên giao dịch ngày 23/4 mang tới nhiều vui – buồn lẫn lộn tới các “chứng sĩ” khi áp lực phân hóa hiện rõ trên đôi vai của hầu hết các nhóm ngành trên thị trường. Suy yếu dần trong phiên chiều, nhóm cổ phiếu ngành Điện chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ, đặc biệt là PC1 khi đóng cửa giảm kịch biên độ với 14,6 triệu cổ phiếu chờ được “giải cứu” ở mức giá sàn. Không chỉ dừng lại ở đó, đà giảm lan sang những nhóm ngành khác như Phân bón (DCM, DPM) và Dầu khí (BSR, OIL) với biên độ giảm điểm quanh ngưỡng (3 – 4%).

Ở chiều ngược lại, một số cái tên cho thấy nỗ lực ngược dòng mạnh mẽ, thậm chí đóng cửa ở mức giá trần trong sự ngỡ ngàng của số đông nhà đầu tư phải kể tới như PVT (Vận tải), CTD (Xây dựng) và SAB (Hàng tiêu dùng). Mặc dù áp lực phân hóa hiện hữu, dòng tiền vẫn có chiều hướng xoay tua giữa các nhóm ngành thay vì rút ra khỏi thị trường do đó, VN-Index vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình chinh phục các mốc điểm mới. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (208 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (104 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (24,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 23/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.870,36 điểm, tăng 13,06 điểm (0,70%).

Chốt phiên giao dịch ngày 23/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.870,36 điểm, tăng 13,06 điểm

Thị trường “bung” thanh khoản vào phiên chiều và khối lượng khớp lệnh tại thời điểm kết phiên cao hơn (24,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1,033 triệu cổ phiếu ( 44%), tương đương giá trị đạt 29.334 tỷ đồng (35,03%).

Ảnh hưởng từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, tuy nhiên có tới 16/21 nhóm ngành giảm điểm. Ngân hàng (2,38%), Bất động sản (1,19%) và Xây dựng (0,82%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Phân bón (-3,14%), Điện (-2,29%) và Bán lẻ (-2,14%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 23/4.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực điều chỉnh xuất hiện mạnh trong phiên chiều, đặc biệt ở nhóm Điện khi PC1 giảm kịch biên độ với lượng lớn cổ phiếu xếp hàng chờ được giải thoát. Tuy nhiên, đà rơi không có yếu tố xuất hiện dàn trải khi một số cái tên nhận được nhiều sự chú ý và đóng cửa tăng kịch biên độ phải kể tới như SAB, CTG và PVT. Trong bối cảnh VN-Index phải nhờ vả tới sắc xanh từ những cổ phiếu vốn hóa lớn, vẫn có cơ sở để duy trì góc nhìn tích cực khi dòng tiền có dấu hiệu xoay tua nhanh chóng giữa các nhóm ngành thay vì rút lui khỏi thị trường.

“Nhà đầu tư vẫn chỉ nên nắm giữ danh mục ở thời điểm hiện tại và mở mua gia tăng khi chỉ số chung có nhịp điều chỉnh về vùng nền an toàn. Những cổ phiếu được ưu tiên phải có cơ bản doanh nghiệp và tiềm năng tăng trưởng hoạt động kinh doanh tích cực trong những quý tiếp theo”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index rung lắc quanh 1.880 - 1.890 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì trạng thái tăng ngắn hạn rất tích cực khi đóng cửa tại 1.870,36 điểm và tiếp tục đứng trên toàn bộ các đường trung bình quan trọng từ MA5 đến MA200; điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn và trung hạn đều đang được củng cố. Tuy nhiên, từ góc độ thực chiến, vùng giá hiện tại không còn là điểm mua mới có edge cao, bởi chỉ số đã tiến sát vùng kháng cự 1.880–1.890 điểm, trong khi RSI(14) 70,80 và Stoch RSI gần 100 phản ánh trạng thái quá nóng ngắn hạn. Bên cạnh đó, dù thanh khoản tăng so với tham chiếu, diễn biến thị trường nhiều khả năng vẫn phân hóa và đà tăng tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào nhóm vốn hóa lớn, nên mức độ an toàn của việc mua đuổi ở mặt bằng hiện tại là không cao.

VN-Index rung lắc quanh 1.880 - 1.890 điểm

Kịch bản xác suất lớn cho phiên hôm nag 24/4 là VN-Index rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm hoặc retest lại vùng 1.860–1.870 điểm; nếu giữ được nền trên vùng này, chỉ số còn cơ hội hướng tới 1.900–1.920 điểm, còn nếu đánh mất 1.860 điểm thì khả năng lùi về 1.840–1.845 điểm sẽ tăng lên.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 65–80%, ưu tiên nắm giữ các vị thế khỏe hơn thị trường, hạn chế mua đuổi nhóm trụ hoặc các cổ phiếu đã tăng nóng, và chỉ gia tăng khi thị trường xuất hiện các nhịp pullback giữ nền hoặc breakout có xác nhận về thanh khoản và độ lan tỏa dòng tiền. Nhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc của thị trường, nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh khi chỉ số đang ở sát vùng kháng cự ngắn hạn và thị trường vẫn duy trì trạng thái phân hóa”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.