Nhận định chứng khoán 6-10/4: VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn

Xu hướng tăng vẫn có chiều hướng áp đảo hơn

VN-Index khởi động tuần giao dịch mới tương đối suôn sẻ với những phiên tăng điểm liên tiếp khi thị trường tiếp đà phục hồi sau khi tạo vùng đáy ngắn hạn tại giá 1.590 điểm. Thế nhưng nhịp độ hưng phấn có phần chậm lại ở hai phiên giao dịch cuối cùng trong bối cảnh căng thẳng tại chiến sự khu vực Trung Đông có dấu hiệu gia tăng khiến giá dầu thế giới tiếp tục trở thành nguyên nhân bùng nổ nỗi lo lạm phát trên toàn cầu. Trong bối cảnh dòng tiền không có yếu tố hậu thuẫn đà tăng, thị trường tiếp tục dựa vào những bệ đỡ chỉ số họ nhà Vingroup, đặc biệt là VHM khi sở hữu hai phiên tăng kịch trần liên tiếp, cùng với HCM cũng nhận được nhiều sự chú ý của các “chứng sĩ” khi đã 9 phiên liên tiếp duy trì đà tăng điểm.

Ở chiều ngược lại, giới đầu tư vẫn đặt ra dấu hỏi lớn về việc nhóm ngành nào sẽ trở thành nhân tố chủ chốt dẫn dắt đà phục hồi của thị trường chung khi thanh khoản khớp lệnh chỉ quanh ngưỡng bình quân 20 tuần. Vùng hỗ trợ 1.600 điểm trở thành bức tường thành vững chắc cho VN-Index và nhiều khả năng chỉ số sẽ tái tích lũy, cân bằng trở lại quanh vùng giá 1.650 – 1.750 điểm trước khi xác nhận xu hướng tiếp theo. Đóng cửa tuần giao dịch 30/3 – 3/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.684,04 điểm, tăng 11,24 điểm (0,67%).

VN-Index chậm lại nhịp phục hồi từ vùng đáy trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 876 triệu cổ phiếu (-3,79%), tương đương giá trị đạt 24.862 tỷ đồng (4,71%).

Tuần tăng điểm có sự hậu thuẫn bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, tuy nhiên có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (7,87%), Hóa chất ( 5,45%) và Bảo hiểm (1,58%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Phân bón (-6,71%), Điện (-5,49%) và Cảng biển (-4,92%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 3/4.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Biên độ giảm phiên 3/4 lớn hơn phiên trước, nhưng thanh khoản sụt giảm nhẹ với khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-17,1%) so với mức bình quân 20 phiên. VN-Index đóng cửa chưa xuyên thủng khoảng Gap tăng giá trước đó và thanh khoản chưa bùng nổ nên tín hiệu hồi phục trước đó vẫn chưa bị triệt tiêu.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa tăng nhẹ (0,67%) hình thành 2 tuần phục hồi liên tiếp cho thấy xu hướng tăng vẫn có chiều hướng áp đảo hơn.

“VN-Index sẽ zích zắc hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.770- 1.790 điểm rồi mới quay lại xu hướng điều chỉnh trong các tuần tới. Vì vậy, nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục, đồng thời tiếp tục gia tăng thêm tỷ trọng từ tốn ở các mã đang có lợi nhuận trong danh mục khi thị trường chung rung lắc như 2 phiên giảm điểm vừa qua”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh trên đồ thị tuần. Cùng với đó, thanh khoản tương đương so với tuần trước, cho thấy tâm lý có phần cải thiện của nhà đầu tư.

Chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn (Ảnh minh họa: KT)

ASEANSC đánh giá, chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.750 điểm.

“Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng,…Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Lực bán có dấu hiệu gia tăng trở lại khi chỉ số đang suy yếu tại khu vực 1.710 điểm, do đó, chỉ số VN-Index có thể sẽ còn quán tính giảm về vùng 1.640-1.660 điểm trong tuần giao dịch này 6-10/4 trước khi tăng trở lại vùng 1.710 điểm. Chỉ số đang trong nhịp hồi phục từ 1.590 điểm và các diễn biến rung lắc hiện tại vẫn nằm trong xu hướng đi lên này.

“Nhà đầu tư giữ có thể canh mua tỷ trọng nhỏ ở nhịp điều chỉnh tại vùng 1.640-1.660 điểm nhưng đồng thời chốt lời khi giá tiếp cận vùng kháng cự từ 1.710-1.730 điểm. Với chiến lược trung hạn (từ 1-5 tháng), VN-Index đang trong nhịp tích lũy điều chỉnh trung hạn và chỉ số có thể dao động đi ngang trong biên độ 1.560 - 1.760 điểm. Do đó, nhà đầu tư trung hạn nên giữ tỷ trọng cổ phiếu mức thấp và chưa mua mới trở lại”, chuyên gia của YSVN nhận định.