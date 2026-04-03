Nhận định chứng khoán 3/4: VN-Index có thể tiếp tục rung lắc

► Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/4

Đà hồi phục của 2 phiên trước chưa bị triệt tiêu

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump về chiến sự vùng Vịnh ngay lập tức phả hơi nóng đến thị trường chứng khoán các quốc gia châu Á và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Đà bán xuất hiện ngay từ đầu phiên 2/4 đẩy VN-Index xuống dưới ngưỡng giá đỏ và áp lực điều chỉnh xuất hiện mạnh hơn vào thời điểm đầu phiên chiều, đẩy chỉ số lấp hơn phân nửa gap tăng lập ra trong ngày giao dịch hôm qua. Thế nhưng lực cầu ngay lập tức nhập cuộc trở lại, kịp thời hình thành cây nến “rút chân” và ngăn chặn cú rơi nghiêm trọng tới thị trường chung. Thu hút mọi ánh nhìn trong phiên 2/4 phải kể tới VHM ( 6,99%) và DGC ( 6,93%) khi kết phiên với lượng lớn cổ phiếu chờ mua ở mức giá trần.

Ở chiều ngược lại, một số Midcap chịu áp lực bán khá mạnh tới từ “phe gấu” như GMD (-4,39%) và PET (-5,46%) trong khi những cổ phiếu còn lại sở hữu biên độ giảm quanh ngưỡng (1 – 2%). Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (244 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (82 mã) và thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14.4%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 2/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.694,82 điểm, giảm 8,11 điểm (-0,48%).

Chốt phiên giao dịch ngày 2/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.694,82 điểm, giảm 8,11 điểm

Yếu tố tích cực trong phiên 2/4 là thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 889 triệu cổ phiếu (-5,94%), tương đương giá trị đạt 27.412 tỷ đồng (-6,43%).

VN-Index có phiên điều chỉnh trở lại với 117/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Hóa chất (4,66%), Bất động sản (1,83%) và Phân bón (1,58%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Cảng biển (-2,48%), Dầu khí (-1,68%) và Công nghệ viễn thông (-1,37%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 2/4.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index quay đầu điều chỉnh sau phiên tăng mạnh liền trước. Biên độ giảm không quá lớn và thanh khoản sụt giảm (khối lượng khớp lệnh thấp hơn 14,4% so với mức bình quân 20 phiên) nên mức độ tiêu cực không quá lớn. VN-Index test lại khoảng Gap tăng giá phiên 1/4 và rút chân về cuối phiên cho thấy đà hồi phục của 2 phiên trước chưa bị triệt tiêu.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường chung để gia tăng thêm tỷ trọng ở các mã đang có lợi nhuận trong danh mục”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index sẽ còn rung lắc

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), ASEANSC, về kỹ thuật, VN-Index đang trong trạng thái tích lũy sau nhịp hồi kỹ thuật, khi chỉ số ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp, đồng thời tiếp tục thất bại khi kiểm định vùng cản 1.700 – 1.720 điểm; diễn biến này cho thấy áp lực cung ngắn hạn vẫn hiện hữu mỗi khi thị trường đi lên. Tuy nhiên, trạng thái ngắn hạn chưa chuyển xấu khi VN-Index vẫn duy trì trên MA5 (1.681,52), MA20 (1.680,61), MA10 (1.656,42) và MA200 (1.663,39), qua đó giữ được vùng nền hồi phục gần; ngược lại, việc chỉ số vẫn nằm dưới MA150 (1.722,37), MA100 (1.745,86) và MA50 (1.771,39) cho thấy xu hướng trung hạn vẫn chưa xác nhận đảo chiều bền vững.

VN-Index sẽ còn rung lắc (Ảnh minh họa: KT)

Về động lượng, RSI(14) phản ánh trạng thái trung tính, trong khi Stoch RSI tiếp tục nằm sâu trong vùng quá mua, hàm ý quán tính hồi phục ngắn hạn đã bị đẩy lên khá nhanh; kết hợp với thanh khoản chưa cải thiện tương xứng. Kịch bản có xác suất cao là VN-Index sẽ còn rung lắc, thậm chí kiểm định vùng 1.680–1.690 điểm trong phiên hôm nay 3/4, trước khi xác định khả năng hồi phục trở lại hay mở rộng điều chỉnh.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 35–50%, hạn chế sử dụng margin cao, không mua đuổi trong vùng cản gần; chỉ nên trading tỷ trọng nhỏ ở các cổ phiếu mạnh hơn thị trường nếu VN-Index giữ được vùng 1.680–1.690 điểm, trong khi nếu chỉ số đánh mất vùng này thì nên ưu tiên hạ tỷ trọng trading do rủi ro lùi về 1.660–1.670 điểm sẽ gia tăng đáng kể”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Đối với nhà đầu tư trung – dài hạn, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và có thể giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ, ưu tiên các nhóm dẫn dắt như Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư công, Dầu khí và các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao.