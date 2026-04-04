Nhiều mặt hàng tăng giá từ túi nilon trở đi, chợ quê Ninh Bình vắng người mua

Thứ Bảy, 07:00, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chi phí đầu vào đồng loạt “nhảy múa” đẩy tiểu thương Ninh Bình vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giữa “bão giá”, nhiều phiên chợ vùng ven trở nên đìu hiu. Người mua thì dè sẻn từng đồng, người bán ngồi “im như tờ” chờ khách, bài toán mưu sinh thêm phần chật vật.

Ghi nhận tại các chợ vùng ven Ninh Bình cho thấy, sức mua trên thị trường đang ở mức thấp, không khí mua bán trầm lắng kéo dài. Dù nguồn hàng vẫn được bày bán đầy đủ, nhiều sạp hàng rơi vào tình trạng vắng khách. Ngay cả trong ngày rằm, mùng 1 - thời điểm thường ghi nhận nhu cầu tiêu dùng tăng - sức mua vẫn không có nhiều cải thiện, phản ánh rõ xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân trong bối cảnh giá cả leo thang.

Chợ Yên, xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình trong cảnh "kẻ bán nhiều hơn người mua"

Anh Phạm Vỹ, tiểu thương bán hoa quả tại chợ Đê, xã Nam Hồng cho biết: "Chi phí đầu vào tăng đang tạo áp lực lớn lên hoạt động buôn bán nhỏ lẻ. Trước đây, túi bóng chỉ hơn 30.000 đồng/kg, nay đã tăng lên khoảng 47.000 đồng/kg. Chi phí đầu vào tăng khiến giá hoa quả chịu áp lực tăng theo, tuy nhiên, chỉ cần nhích giá lên một chút là khách quay lưng. Hiện nay, tiểu thương chủ yếu duy trì buôn bán để cầm cự. Chi phí tăng mà không dám tăng giá. Có lúc phải giảm giá mà người dân vẫn không mua, hàng hóa ế ẩm".

Tại một sạp bán gà, tiểu thương ngậm ngùi: "Giá cám tăng phi mã, vượt ngưỡng 400.000 đồng/bao, nhưng giá gà bán ra vẫn chỉ giữ ở mức hơn 60.000 đồng/kg. Muốn nhích nhẹ một tí để gỡ vốn cũng không được vì tăng là không ai mua. Từ sáng đến giờ, dù là ngày lễ nhưng tôi chưa bán được con nào, cứ ngồi im trông hàng vậy thôi”.

Tiểu thương ngán ngẩm khi hàng thưa vắng khách

Ghi nhận cho thấy, tình trạng này khá phổ biến tại các điểm bán hàng gần khu công nghiệp trên địa bàn. Những quầy hàng từng tấp nập công nhân nay trở nên thưa vắng, sức mua giảm rõ rệt. Người bán không thể điều chỉnh giá, trong khi người mua buộc phải thắt chặt chi tiêu, khiến hoạt động buôn bán rơi vào trạng thái cầm chừng.

Sức mua yếu không chỉ do giá hàng hóa tăng mà còn bởi "túi tiền" của người lao động đang bị thu hẹp đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Vân, xã Nam Hồng, một khách mua hàng cho biết, trước đây công nhân có việc làm thêm, thu nhập ổn định nên việc chi tiêu cũng thoải mái hơn. Nay việc ít, không có tăng ca, thu nhập giảm sút khiến mọi gia đình đều phải tính toán chi li từng đồng. Giá các mặt hàng thì cái gì cũng tăng, trong khi thóc mình trồng ra bán rẻ, lại còn khó bán. Thu nhập giảm nên càng phải tiết kiệm.

Thực tế tại các xã vùng ven tỉnh Ninh Bình phản ánh một bức tranh chung của thị trường tiêu dùng. Khi mọi chi phí đầu eo hẹp, bài toán mưu sinh và bình ổn giá cả đang trở nên thách thức hơn bao giờ hết đối với cả người bán lẫn người mua.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Giá hàng hóa tăng theo giá xăng, người bán "gồng mình" để giữ khách

Giá xăng dầu hôm nay 31/3: Giá dầu thô tăng mạnh, vượt mốc 115 USD/thùng

Xăng dầu tăng giá, ngư dân gánh nặng chi phí chuyến biển

