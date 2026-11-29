Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về tổ chức Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12) và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026). Với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”, chương trình diễn ra từ ngày 10 đến 16/12 trên phạm vi toàn quốc, hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ, doanh nghiệp và người tiêu dùng; nâng cao nhận thức về kinh tế số, thúc đẩy phát triển thị trường thương mại điện tử hiện đại, bền vững. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước dịp cuối năm.

Một trong những trọng tâm của Online Friday năm nay là thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, đưa thương mại điện tử đến gần hơn với người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Bên cạnh việc tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao kỹ năng kinh doanh đa nền tảng, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, tiếp thị và phân phối hàng hóa.

Bộ Công Thương định hướng tăng cường kết nối các sàn thương mại điện tử, đơn vị phân phối và logistics, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, livestream bán hàng. Qua đó, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm làng nghề.

Theo kế hoạch, các hoạt động khai mạc, trưng bày và trải nghiệm không gian số diễn ra trong hai ngày 10 và 11/12 tại Bảo tàng Hà Nội, với khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn và 8 phiên hội thảo chuyên đề. Ngày 12/12 sẽ là cao điểm kích cầu tiêu dùng trực tuyến, các hoạt động mua sắm tiếp tục được duy trì đến hết ngày 16/12.

Người tiêu dùng kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm

Thông qua sự kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và người tiêu dùng, Online Friday 2026 kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển thị trường trong nước dịp cuối năm, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia và hưởng lợi từ thương mại điện tử cho các chủ thể kinh doanh ở mọi vùng miền.