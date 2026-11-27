Ghi nhận tại khu vực bán hàng khuyến mãi ở tầng trệt trung tâm thương mại Gigamall, nhiều người đi cùng gia đình lựa chọn hàng hoá, mua sắm. Các quầy thời trang người lớn, trẻ em và quần áo thể thao thu hút nhiều người đứng lựa kích cỡ, xem giá trước khi lựa chọn.

Chiều tối Black Friday 2026, nhiều người dân TP.HCM đến trung tâm thương mại Gigamall mua sắm, săn sale

Khu vực túi xách, giày dép, chăn ga, gối nệm cũng thu hút nhiều khách đứng lựa chọn, xem mẫu mã nhộn nhịp hơn so với buổi sáng cùng ngày. Tại một số quầy, khách đứng sát nhau để xem hàng, lựa mẫu và hỏi nhân viên về sản phẩm.

Theo quan sát, các sản phẩm được trưng bày trên bàn hoặc treo thành từng dãy, kèm bảng giá khuyến mãi phổ biến từ 20 - 50% tuỳ thương hiệu, có mặt hàng giảm giá lên đến 80%.

Tại các quầy thời trang thu hút nhiều người lựa chọn, mua sắm

Theo đại diện Gigamall, hoạt động khuyến mãi dịp này nằm trong chương trình hưởng ứng “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026” do Sở Công Thương TP.HCM phát động quy tụ loạt thương hiệu như: Khải Nam, Việt Thắng, M2R, Polo RKOSR, Happy Fashion, Canifa...

Mức giá giảm phổ biến từ 20 - 50% tuỳ thương hiệu, có mặt hàng giảm giá lên đến 80%

Ngoài giảm giá, trung tâm thương mại còn áp dụng chương trình tặng quà cho khách hàng thành viên có hóa đơn từ 500.000 đồng.